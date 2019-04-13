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Большинству людей не нужно специально объяснять, что не стоит являться на работу в нетрезвом виде или под воздействием наркотиков - это воспринимается как само собой разумеющееся.

Однако на прошлой неделе знаменитому лондонскому рынку страхования Ллойд пришлось строго напомнить об этом своим сотрудникам.

В штаб-квартире корпорации, находящейся в лондонском Сити, ввели новые правила поведения, запрещающие употребление спиртных напитков и наркотиков. Эти меры пришлось ввести после публичных обвинений сотрудников корпорации в оскорблениях и сексуальных домогательствах.

Рынок страхования Ллойд, где вот уже 331 год заключают договоры брокеры и страховщики, считается последним бастионом культуры возлияний лондонского Сити.

Но после недавних обвинений в сексуальных домогательствах и в целом развязного поведения на работе руководство корпорации "Ллойд" предприняло решительные меры.

Два года назад корпорация запретила сотрудникам пить в рабочие часы - с 9 утра до 5 вечера. Этот запрет распространялся только на 800 непосредственных сотрудников компании, тогда как корпорация "Ллойд" состоит из тысяч индивидуальных и корпоративных страховщиков. По словам компании, в здание штаб-квартиры в Лондоне имеют доступ около 40 тысяч человек.

Теперь любого сотрудника могут лишить доступа в здание, если заподозрят, что он находится под воздействием алкоголя или наркотиков. Охранники будут отбирать пропуска у тех, кто нарушит новые правила.

Местный бар будет переоборудован в кофейню, а для выявления неподобающего поведения заработает корпоративная горячая линия. Виновные в сексуальных домогательствах рискуют получить пожизненное отстранение от работы.

Пара пинт в обед

Однако с таким решением согласны далеко не все.

"Проблему раздули, такие строгие меры совершенно ни к чему", - говорит Том, курящий возле здания Ллойда.

Том не раскрывает свою фамилию и не говорит, работает ли он в Ллойде. Однако он, конечно, в курсе последних обвинений в харасменте и новых ответных мер.

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"Людям говорят, что отныне нельзя пропустить пару пинт за обедом, - говорит Том. - Но Ллойд - это ведь работа с людьми. Мы же не управляем опасной техникой".

Однако в том, что внутри Ллойда творилось что-то неладное, сомневаться не приходится.

В прошлом месяце агентство Bloomberg опубликовало список обвинений в сексуальных домогательствах и оскорблениях в "Ллойде", многие из которых были спровоцированы употреблением алкоголя.

По этой публикации складывается впечатление архаичной организации, чья культура устарела даже по меркам остальных компаний в этом финансовом районе Лондона.

Глава корпорации "Ллойд" Джон Нил, вступивший в должность более полугода назад, назвал эти обвинения внушающими тревогу и добавил, что никто не должен подвергаться подобному обращению.

"А если такое происходит, каждый имеет право высказаться, и виновные должны понести наказание", - добавил он.

В компании признают, что запрет на спиртные напитки не сведет нарушения дисциплины к нулю, однако это важный сигнал к "более серьезному плану действий", при помощи которого корпорация собирается со временем изменить внутреннюю культуру.

Хотя некоторым может показаться, что "Ллойд" переборщил, многие сотрудники лондонского Сити согласны, что существующему более трех веков институту пора меняться.

На площади рядом с офисом группа молодых людей, одетых в красивые темные костюмы, играет в настольный теннис.

Они говорят, что работают не в страховании, а в банковской сфере, указывая на свои сэндвичи как доказательство: "Всем известно, что в Ллойде сохраняется традиция долгих обеденных перерывов. В остальном Сити уже давно многое поменялось".

Рюмка водки на завтрак

Многих возмутило, что им указывают, что можно и что нельзя делать.

Трое мужчин выпивают в соседнем пабе - у одного бокал вина, двое других пьют апельсиновый сок и кока-колу.

"У нас перерыв, мы оторвались от компьютеров, но обсуждаем бизнес. Мы - взрослые люди, и если мы ответственно относимся к употреблению алкоголя, зачем нашему работодателю накладывать на нас ограничения?"

Они также отмечают разрыв поколений в отношении к спиртным напиткам: более молодые специалисты воздерживаются от употребления алкоголя, потому что после работы идут на тренировку или просто потому что ведут более здоровый образ жизни.

Это подтверждает и помощница управляющего в другом местном пабе. За пятнадцать лет, что она работает в этом бизнесе, ситуация заметно поменялась: "Теперь гораздо больше мужчин заказывают безалкогольные напитки, и не только в обед, но и после работы".

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В то же время, по ее словам, все еще остается костяк тех, кто продолжает выпивать несмотря ни на что.

Паб, где она работает, - она просила не давать его название - открывается с 7 утра.

"По утрам тут собираются наши постоянные клиенты. Ждут, когда мы откроемся, чтобы выпить", - говорит она.

Причем это не те, кто возвращаются с ночной смены. Среди завсегдатаев мужчина, который регулярно заказывает несколько пинт светлого пива и женщина, которая выпивает пару рюмок водки (очевидно, запах водки не так просто почувствовать) перед началом работы.

"Это гораздо более распространенное явление, чем вы думаете", - говорит сотрудница паба.

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Это вполне могут быть тихие алкоголики, и запрет на употребление спиртного на работе едва ли скажется на их поведении. Но, по словам собеседницы Би-би-си, дело не только в алкоголе.

"Я вижу, что употребление спиртного стало более ответственным в последние годы, но в то же время стало больше наркотиков. Как будто в наше время, если ты не принимаешь кокаин, все думают, что с тобой что-то не то".

Про новую политику Ллойда по отлавливанию людей, употребляющих алкоголь и наркотики, отвечает так: "Их не всегда легко распознать, и не всегда понятно, что с ними делать потом, когда распознаешь".