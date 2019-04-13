Сотрудникам лондонского Ллойда запретили пить на работе. Те приняли решение в штыки
Большинству людей не нужно специально объяснять, что не стоит являться на работу в нетрезвом виде или под воздействием наркотиков - это воспринимается как само собой разумеющееся.
Однако на прошлой неделе знаменитому лондонскому рынку страхования Ллойд пришлось строго напомнить об этом своим сотрудникам.
В штаб-квартире корпорации, находящейся в лондонском Сити, ввели новые правила поведения, запрещающие употребление спиртных напитков и наркотиков. Эти меры пришлось ввести после публичных обвинений сотрудников корпорации в оскорблениях и сексуальных домогательствах.
Рынок страхования Ллойд, где вот уже 331 год заключают договоры брокеры и страховщики, считается последним бастионом культуры возлияний лондонского Сити.
Но после недавних обвинений в сексуальных домогательствах и в целом развязного поведения на работе руководство корпорации "Ллойд" предприняло решительные меры.
Два года назад корпорация запретила сотрудникам пить в рабочие часы - с 9 утра до 5 вечера. Этот запрет распространялся только на 800 непосредственных сотрудников компании, тогда как корпорация "Ллойд" состоит из тысяч индивидуальных и корпоративных страховщиков. По словам компании, в здание штаб-квартиры в Лондоне имеют доступ около 40 тысяч человек.
Теперь любого сотрудника могут лишить доступа в здание, если заподозрят, что он находится под воздействием алкоголя или наркотиков. Охранники будут отбирать пропуска у тех, кто нарушит новые правила.
Местный бар будет переоборудован в кофейню, а для выявления неподобающего поведения заработает корпоративная горячая линия. Виновные в сексуальных домогательствах рискуют получить пожизненное отстранение от работы.
Пара пинт в обед
Однако с таким решением согласны далеко не все.
"Проблему раздули, такие строгие меры совершенно ни к чему", - говорит Том, курящий возле здания Ллойда.
Том не раскрывает свою фамилию и не говорит, работает ли он в Ллойде. Однако он, конечно, в курсе последних обвинений в харасменте и новых ответных мер.
"Людям говорят, что отныне нельзя пропустить пару пинт за обедом, - говорит Том. - Но Ллойд - это ведь работа с людьми. Мы же не управляем опасной техникой".
Однако в том, что внутри Ллойда творилось что-то неладное, сомневаться не приходится.
В прошлом месяце агентство Bloomberg опубликовало список обвинений в сексуальных домогательствах и оскорблениях в "Ллойде", многие из которых были спровоцированы употреблением алкоголя.
По этой публикации складывается впечатление архаичной организации, чья культура устарела даже по меркам остальных компаний в этом финансовом районе Лондона.
Глава корпорации "Ллойд" Джон Нил, вступивший в должность более полугода назад, назвал эти обвинения внушающими тревогу и добавил, что никто не должен подвергаться подобному обращению.
"А если такое происходит, каждый имеет право высказаться, и виновные должны понести наказание", - добавил он.
В компании признают, что запрет на спиртные напитки не сведет нарушения дисциплины к нулю, однако это важный сигнал к "более серьезному плану действий", при помощи которого корпорация собирается со временем изменить внутреннюю культуру.
- "Брексит" в одной картинке: куда утекут деньги из лондонского Сити?
- Google за два года уволил за сексуальные домогательства 48 сотрудников
- МВД: Британия становится "кокаиновой столицей" Европы
Хотя некоторым может показаться, что "Ллойд" переборщил, многие сотрудники лондонского Сити согласны, что существующему более трех веков институту пора меняться.
На площади рядом с офисом группа молодых людей, одетых в красивые темные костюмы, играет в настольный теннис.
Они говорят, что работают не в страховании, а в банковской сфере, указывая на свои сэндвичи как доказательство: "Всем известно, что в Ллойде сохраняется традиция долгих обеденных перерывов. В остальном Сити уже давно многое поменялось".
Рюмка водки на завтрак
Многих возмутило, что им указывают, что можно и что нельзя делать.
Трое мужчин выпивают в соседнем пабе - у одного бокал вина, двое других пьют апельсиновый сок и кока-колу.
"У нас перерыв, мы оторвались от компьютеров, но обсуждаем бизнес. Мы - взрослые люди, и если мы ответственно относимся к употреблению алкоголя, зачем нашему работодателю накладывать на нас ограничения?"
Они также отмечают разрыв поколений в отношении к спиртным напиткам: более молодые специалисты воздерживаются от употребления алкоголя, потому что после работы идут на тренировку или просто потому что ведут более здоровый образ жизни.
Это подтверждает и помощница управляющего в другом местном пабе. За пятнадцать лет, что она работает в этом бизнесе, ситуация заметно поменялась: "Теперь гораздо больше мужчин заказывают безалкогольные напитки, и не только в обед, но и после работы".
В то же время, по ее словам, все еще остается костяк тех, кто продолжает выпивать несмотря ни на что.
Паб, где она работает, - она просила не давать его название - открывается с 7 утра.
"По утрам тут собираются наши постоянные клиенты. Ждут, когда мы откроемся, чтобы выпить", - говорит она.
Причем это не те, кто возвращаются с ночной смены. Среди завсегдатаев мужчина, который регулярно заказывает несколько пинт светлого пива и женщина, которая выпивает пару рюмок водки (очевидно, запах водки не так просто почувствовать) перед началом работы.
"Это гораздо более распространенное явление, чем вы думаете", - говорит сотрудница паба.
Это вполне могут быть тихие алкоголики, и запрет на употребление спиртного на работе едва ли скажется на их поведении. Но, по словам собеседницы Би-би-си, дело не только в алкоголе.
"Я вижу, что употребление спиртного стало более ответственным в последние годы, но в то же время стало больше наркотиков. Как будто в наше время, если ты не принимаешь кокаин, все думают, что с тобой что-то не то".
Про новую политику Ллойда по отлавливанию людей, употребляющих алкоголь и наркотики, отвечает так: "Их не всегда легко распознать, и не всегда понятно, что с ними делать потом, когда распознаешь".