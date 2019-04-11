29-летняя специалист по информатике из США прославилась на весь мир после того, как разработанный под ее руководством алгоритм позволил создать первый в истории фотоснимок черной дыры.

Кейти Бауман возглавляла группу разработчиков, создавших компьютерную программу, которая позволила произвести визуализацию трудноуловимого космического объекта.

Расстояние до этой черной дыры - около 50 млн световых лет, или почти 500 квинтиллионов (500 миллионов триллионов) километров. Чтобы ее сфотографировать, потребовалась сеть из восьми телескопов, расположенных на разных континентах.

Фотография была обнародована в среду.

По всему интернету ходят снимки доктора Бауман, когда она впервые видит на экране своего ноутбука созданную ей фотографию. До сих пор считалось, что сфотографировать черную дыру в принципе невозможно.

Строго говоря, на фотографии не сама черная дыра, а ее "внешняя оболочка" - точка невозврата, также известная как горизонт событий.

Так называется область пространства-времени, внутри которой гравитация черной дыры не дает вырваться наружу никакой информации, включая фотоны света, но снаружи у лучей еще есть возможность избежать притяжения.

"Смотрю и не верю глазам, как моя первая фотография черной дыры появляется на экране", - написала доктор Бауман в "Фейсбуке".

Она начала создавать алгоритм три года назад, еще учась в аспирантуре Массачусетского технологического института (MIT).

В MIT она возглавила этот проект, над которым также работали ученые из лаборатории информатики и искусственного интеллекта MIT, Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, а также обсерватории Хейстак.

Фотография черной дыры была сделана при помощи телескопа горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) - глобальной сети из восьми связанных друг с другом телескопов. Информация, полученная EHT, была переведена в изображение благодаря алгоритму доктора Бауман.

Сразу же после того, как фотография черной дыры была обнародована, доктор Бауман стала международной сенсацией в соцсетях, в особенности в "Твиттере".

В том же "Твиттере" конгрессмен от Демократической партии Александрия Оказио-Кортес написала, что доктор Бауман заслуживает места в истории.

"Поздравления - и спасибо за ваш огромный вклад в развитие науки и всего человечества", - написала депутат конгресса.

Кейти Бауман также поздравили MIT и Смитсоновский институт.

"Три года назад аспирант Кейти Бауман возглавила разработку нового алгоритма для создания первой в истории фотографии черной дыры. Сегодня эта фотография опубликована", - написали в "Твиттере" сотрудники лаборатории информатики и искусственного интеллекта MIT.

Слева: Кейти Бауман с жесткими дисками с информацией, собранной телескопами.

Справа: программист MIT Маргарет Хамилтон, с написанным ей компьютерным кодом, благодаря которому люди посетили Луну.

Доктор Бауман сейчас работает доцентом в Калифорнийском технологическом институте. Она подчеркивает, что алгоритм создавала не она одна, а что фотография черной дыры - результат работы всей международной команды ученых.

Телескопы были расположены на многих континентах, в том числе в Антарктиде и Чили. В команду входило более 200 исследователей.

"Никто не мог бы сделать это в одиночку. Над этим работало множество людей, из самых разных научных дисциплин", - сказала она Си-эн-эн.