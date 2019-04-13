Женщина с органами "наизнанку", новый вид древних людей и как бедность меняет ДНК

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Человек лусонский - наш вымерший родственник

Правообладатель иллюстрации Florent Detroit Image caption Пальцы рук и ног у Homo luzonensis изогнуты - видимо, ему приходилось много лазить по деревьям

На Филиппинах найдены останки ранее неизвестного науке вида древних людей - родственников современного человека.

Человек лусонский (Homo luzonensis), названный так в честь острова Лусон, где были обнаружены фрагменты костей, жил около 67-50 тысяч лет назад - одновременно с неандертальцами, денисовцами и нашими предками из рода Homo sapiens.

Находка подтверждает теорию о том, что, когда примитивные древние люди вышли из Африки, часть из них каким-то образом умудрилась переместиться в Юго-Восточную Азию.

Около 15 лет назад на индонезийском острове Флорес, примерно в 3000 км от Лусона, уже было найдено несколько скелетов другого ископаемого вида человека - Homo floresiensis, которого ученые также именуют "хоббитом" из-за небольшого роста.

Правообладатель иллюстрации Florent detroit Image caption Зубы Homo luzonensis

В лусонской пещере были найдены фрагменты зубов, а также костей рук и ступней по меньшей мере четырех человек: трех взрослых и одного подростка.

Судя по этим останкам, Homo luzonensis был довольно сильно похож на ископаемых предков современных людей, однако имел некоторые признаки австралопитеков - древних прямоходящих приматов, живших в Африке 2-4 млн лет назад.

В частности, у него изогнуты пальцы рук и ног, а это позволяет предположить, что он много лазил по деревьям.

Обезьяны с генами человека оказались умнее сородичей

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Китайские ученые создали генетически модифицированных обезьян, добавив в ДНК макаки резус человеческий ген, ответственный за рост мозга.

Поскольку генетические опыты над человеческими эмбрионами запрещены по этическим соображениям, группа биологов решила провести эксперимент на обезьянах, чтобы лучше понять механизм формирования человеческого мозга.

Макакам вживили ген MCPH1, который у людей отвечает за рост головного мозга: известно, что дети, у которых этот ген поврежден или отсутствует, рождаются с мозгом значительно меньшего размера.

Изменив ДНК эмбрионов, биологи дождались рождения животных естественным путем. В общей сложности на свет появилось 11 генетически модифицированных обезьян, однако выжили из них лишь пять.

Результаты эксперимента оказались довольно неожиданными. Мозг всех пяти макак был совершенно нормального размера, однако, как показали результаты тестов, все они отличаются существенно лучшей памятью и способностью обрабатывать информацию, чем обычные сородичи.

Работа китайских ученых, опубликованная в журнале National Science Review, была встречена научным сообществом весьма неоднозначно. В большинстве стран проведение подобных экспериментов законодательно запрещено, поскольку пересадка человеческих генов животным нарушает принятые международным сообществом этические принципы и может привести к неизвестным результатам.

Например, нельзя исключать, что в результате этого эксперимента макаки могли родиться разумными - то есть обладающими мозгом, способным мыслить так же, как человек.

99 лет с органами "наизнанку"

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Уроженка Орегона Роуз Мари Бентли прожила долгую счастливую жизнь и скончалась в возрасте 99 лет, оставив после себя пятеро детей, 14 внуков, 31 правнука и 11 праправнуков.

И никто из них, включая саму Роуз, даже не подозревал, что она была - в самом прямом смысле слова - совершенно уникальной женщиной, поскольку ее внутренние органы были расположены где угодно, только не на положенных им местах.

Скорее всего, об этом бы так никто и не узнал, однако Роуз заранее решила после смерти завещать свое тело науке (это относительно распространенная практика в США) - и при вскрытии патологоанатомы не поверили своим глазам.

Они ожидали увидеть привычную картинку из анатомического атласа - но увидели в некотором смысле ее зеркальное отражение: сердце, например, было расположено в правой части грудной клетки. Печень, напротив слева, а желудок - тоже справа, и так далее.

При этом органы были не просто перевернуты слева направо - они словно были наспех уложены студентом-медиком, едва получившим тройку по анатомии. Например, селезенка и другие органы, которым полагается находиться в брюшной полости, были расположены в области груди.

"У нас ушло немало времени, чтобы разобраться в ее внутреннем устройстве", - вспоминает принимавший участие в вскрытии Кэм Уокер.

Правообладатель иллюстрации Courtesy of the Bentley family Image caption Свое тело Роуз решила завещать науке

В целом это не то чтобы совершенно уникальное явление: такое случается, пусть и очень редко. Один ребенок из каждых примерно 20 тысяч рождается с такой аномалией, известной медикам как транспозиция внутренних органов.

Однако этот случай все же уникален: обычно такое неправильное расположение органов приводит к серьезным проблемам со здоровьем - и долго с ним не живут. Большинство описанных случаев аномалии было обнаружено при вскрытии очень молодых людей.

Роуз Мари Бентли дожила до 99 лет и отличалась прекрасным здоровьем - она так редко обращалась к врачам, что за всю жизнь так и не была диагностирована, хотя ее аномалия была особенно выраженной.

Жизнь в бедности сильно влияет на нашу ДНК

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Продолжительная бедность накладывает свой отпечаток не только на стиль жизни и психическое здоровье, но и закрепляется на генетическом уровне, влияя на ДНК, утверждают ученые.

Причем это не какие-то мелкие коррективы на уровне погрешности: жизнь в бедности может привести к необратимым изменениям почти 8% нашего генома. Таковы неутешительные данные последнего исследования, проведенного на Филиппинах учеными из США и Канады.

Изучив генетическую информацию, собранную в 1980-е годы у новорожденных детей, и сравнив ее с нынешней, ученые установили связь между социоэкономическим статусом человека (СЭС) и склонностью к изменению его ДНК - в результате парамутаций, репрограммирования хромосом и других процессов.

У детей, родившихся в бедных семьях, исследователи обнаружили изменения в более чем 1500 генах - в отличие от ДНК тех детей, что выросли в достатке. Интересно, что в семьях, которые обеднели позднее, подобных изменений также не наблюдалось.

При этом нужно подчеркнуть, что сама кодировка генов не изменяется. Однако в клетках происходят другие химические изменения, в результате которых чтение некоторых участков ДНК (экспрессия) затрудняется или, напротив, облегчается - а это приводит к изменению состава производимых белков.

"Мы давно знали, что СЭС является мощным фактором, влияющим на здоровье [в целом], но базовые механизмы, за счет которых наше тело "запоминает" опыт бедной жизни, по-прежнему непонятны", - цитирует издание EurekAlert антрополога американского Северо-Западного университета (штат Иллинойс) Томаса Макдэйда.