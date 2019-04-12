"Довели". Почему Эквадор выдал Джулиана Ассанжа?

Правообладатель иллюстрации Jack Taylor/Getty Images Image caption "Ассанж стал неудобным наследием бывшего президента Рафаэля Корреа"

Джулиан Ассанж провел в посольстве Эквадора в Лондоне семь лет. 11 апреля практически в одночасье его лишили убежища, а потом и гражданства этой страны.

Тогда, в 2012 году, посол Эквадора был непреклонен в своем решении, проигнорировав резкие осуждающие заявления со стороны Британии и Швеции.

Сегодня Эквадор обвинил Ассанжа в нарушении норм международной конвенции. Что же изменилось за эти семь лет?

"Довели"

О том, что Джулиан Ассанж, у которого также есть австралийский паспорт, получил гражданство Эквадора, стало известно совсем недавно - в январе прошлого года.

Спустя чуть более года министр иностранных дел страны Хосе Валенсия объявил, что решение о выдаче Ассанжу паспорта приостановлено "из-за различных нарушений".

Об этих нарушениях чуть подробнее рассказал президент Эквадора Ленин Морено в специальном видеообращении.

Морено назвал поведение Ассанжа "грубым и агрессивным", а заявления дружественных ему организаций - "враждебными и угрожающими". Это в сумме с нарушением международных договоров "довело ситуацию до той точки", когда дальнейшее предоставление Ассанжу убежища невозможно.

Чем Ассанж разозлил сотрудников посольства Эквадора и президента страны?

Продолжил вмешиваться во внутренние дела других государств и распространять конфиденциальные документы. В последний раз - в январе, когда WikiLeaks опубликовали секретные документы Ватикана;

Установил в посольстве некое неразрешенное электронное оборудование. Какое именно - не уточняется;

Заблокировал камеры наблюдения на территории посольства;

Спорил с охраной и невежливо общался с ней;

Пользовался мобильным телефоном;

Несанкционированно получал доступ к документам посольства.

Неудобное "наследство"

Ассанж "достался в наследство" нынешнему президенту Эквадора: когда принималось решение предоставить убежище основателю WikiLeaks, страной руководил Рафаэль Корреа.

Он уже назвал решение о выдаче Ассанжа "преступлением, которое человечество никогда не забудет", а нынешнего президента - "самым большим предателем".

В 2012 году СМИ пытались понять, почему Корреа вообще согласился предоставить Ассанжу убежище, какую выгоду в этом он увидел для себя и своей страны.

Как отмечало агентство Ассошиэйтед Пресс, просьба Ассанжа об убежище стала возможностью для тогдашнего президента Эквадора оказаться в центре внимания всего мира, но, что еще важнее, - во главе группы лидеров стран, критикующих США, в частности, Кубы, Венесуэлы, Боливии и Никарагуа.

"Предоставляя ему убежище, власти страны пытались доказать, что их действительно волнуют вопросы свободы слова и свободы СМИ. В то же время Эквадор подвергался резкой критике как на национальном, так и на международном уровне за то, как правительство понимает термин "демократия", - говорил Би-би-си специалист по Латинской Америке профессор Сантьяго Басабе.

При новом президенте ситуация изменилась. Опрос, проведенный в марте прошлого года, показал, что более 76% жителей Эквадора хотели бы отказать Ассанжу в убежище. Нынешний президент Морено имеет репутацию человека, который хотел бы наладить мосты с США, в частности - восстановить торговые связи.

Кроме того, около года назад появилась информация, что как минимум на двух встречах Морено и тогдашний глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт обсуждали возможность выдачи Ассанжа.

"Дестабилизировал правительство"

Еще одно объяснение ситуации дала глава министерства внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо. Она заявила, что Ассанж якобы пытался вмешиваться во внутренние дела страны.

На пресс-конференции, которую цитирует Си-эн-эн, Ромо рассказала, что в Эквадоре уже несколько лет живет один из ключевых членов WikiLeaks, который вместе с бывшим главой МИД страны Рикардо Патиньо ездил в Перу, Испанию и Россию. Должность Патиньо занимал во время нахождения Корреа на посту президента.

"Мы не можем позволить Эквадору стать хакерским центром, и мы не можем позволить, чтобы в стране велась незаконная деятельность, направленная на то, чтобы причинить вред гражданам или другим государствам", - сказала глава МВД.

Ведомство обещает в ближайшее время предоставить дополнительную информацию по этому делу.

Недовольство было взаимным

Ассанж тоже, как выяснилось за день до ареста, был недоволен ситуацией, сложившейся в посольстве. Главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнссон рассказал, что за ним якобы велась масштабная слежка.

Храфнссон заявил, что сотрудники посольства следили за каждым шагом Ассанжа с помощью камер и диктофонов. В WikiLeaks считают, что эту информацию потом могли передавать администрации президента США.

"Мы знаем, что был запрос (от США) на получение журнала с записями посещений в посольстве и записи с камер безопасности", - отметил Храфнссон.

Дональд Трамп тоже прокомментировал ситуацию вокруг Ассанжа: "Ничего не знаю про WikiLeaks. Это не мое дело", - сказал президент США.

Как отмечает обозреватель испаноязычной службы Би-би-си Mundo Артуро Валлес, ситуация с Ассанжем во многом стала отражением политической борьбы в Эквадоре между Корреа и Морено.

"На самом деле Ассанж стал неудобным наследием бывшего президента Рафаэля Корреа, так как многие говорили, что дело Ассанжа помогало ему поддерживать международный имидж прогрессивного лидера и утверждать независимость своего правительства", - отмечает Валлес.

"Однако для Морено (у которого нет таких интересов и который серьезно рассорился со своим предшественником) Ассанж стал проблемой", - добавляет он.