Квирбейтинг: почему заигрывание с ЛГБТ больше не работает

Правообладатель иллюстрации Universal Records Image caption Ариана Гранде и Виктория Моне не хотят "вешать ярлыки" на сексуальность

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Поп-звезды, актеры кино и телевидения все чаще используют квирбейтинг - намеки на гомосексуальность, чтобы повысить собственную популярность среди представителей ЛГБТ-сообщества и привлечь дополнительное внимание. Разбираемся, работает ли такой прием.

В начале апреля поп-дива Ариана Гранде воспламенила интернет текстом песни, в которой говорилось, что она бисексуальна.

"Мне нравятся женщины и мужчины", - небрежно поет 25-летняя звезда в дуэте Monopoly с подругой Викторией Моне.

Дуэт Monopoly занял первое место в чарте iTunes через сутки после выхода. Но эта фраза вызвала волну предположений о личной жизни певицы.

"Она би[сексуальна] или нет?", - спросил один фанат в Instagram, на что Моне отрезала: "Спела то, что спела".

Правообладатель иллюстрации Kevin Winter Image caption Гранде давно борется за права ЛГБТ

После чего Ариану Гранде обвинили в том, что она манипулирует своими фанатами-геями.

Некоторые фанаты сочли это признанием в бисексуальности. Другие, однако, выдвинули обвинения в квирбейтинге - заигрыванием с темой сексуальности для привлечения дополнительного внимания.

Выгоден ли квирбейтинг?

"Квирбейтинг не нов, но его последствия серьезнее, чем когда бы то ни было", - полагает профессор исследований кино и медиа в Университете Аризоны Джулия Химберг, написавшая книгу "Gay for Pay: сексуальная политика американского телевидения".

Профессор Химберг и другие эксперты говорят, что явление родилось в кругах фанатов сериалов и поп-музыки в начале 2010-х годов.

Поклонники таких сериалов, как "Сверхестественное" и "100" (оба - телекомпании CW) или "Шерлок" производства Би-би-си обсуждают в Tumblr и других соцсетях очевидный подтекст ЛГБТ-отношений между персонажами.

"Они ведут нас по ложному следу", - говорит Ева Нг, профессор гендерных исследований в Университете Огайо. - "Зрители чувствуют себя обманутыми... нас заставляют думать, что мы видим убедительную историю из жизни, но это не так".

Image caption Многие фанаты "Шерлока" уверены, что между Холмсом и Ватсоном есть что-то, кроме дружбы

"Речь идет также о максимальном охвате аудитории, когда вы вроде как не отпугиваете консерваторов, но параллельно заигрываете и с ЛГБТ-аудиторией", - говорит профессор Химберг.

В случае с Гранде, которая заслужила репутацию защитницы прав геев, ее завуалированные ссылки на однополые отношения не находят явных подтверждений в её увлечениях по жизни.

"Это чувство - "не дразни нас, не используй нас". Иначе легко почувствовать себя простеньким маркетинговым инструментом", - добавляет профессор Химберг.

По словам Джулии, основная проблема заключается в том, что гей-культуру превращают в товар, которая используется в качестве тактики для продажи и расширения аудитории среди тех, кто стремится к более широкой репрезентации ЛГБТ в СМИ.

Квирбейтинг - признак общественного прогресса?

Для некоторых социологов само существование квирбейтинга - положительный шаг в сторону расширения репрезентации ЛГБТ-сообщества в средствах массовой информации.

"Это прогресс. 10-15 лет назад большинство фанаток просто с ума бы сошли, если бы Гранде или кто-то столь же популярный сделал бы что-то подобное", - считает профессор Ева Нг.

Профессор Химберг, в свою очередь, отмечает, что сексуальность Дэвида Боуи, Элтона Джона и Мадонны во время их карьерного взлёта не становилась столь острой темой для обсуждения.

Правообладатель иллюстрации Georges De Keerle Image caption Дэвид Боуи был одним из первых сексуально неоднозначных артистов

Профессор Нг считает, что квирбейтинг сильно зависит от социального контекста. Нынешнее разочарование публики вызвано несоответствием между тем, что ожидают ЛГБТ-зрители и тем, что фактически предоставляет им поп-культура.

Теперь, когда люди привыкли к более широкой репрезентации, они хотят более уважительных и значимых воплощений на экране.

Гранде не единственная, кого обвиняют в использовании ЛГБТ-"приманок". Британская певица Рита Ора в прошлом году столкнулась с негативной реакцией на песню Girls, в которой рассказывала о своих сексуальных отношениях с женщинами.

Рита быстро отреагировала на критику, опубликовав извинения в "Твиттере". В этом же твите она совершила каминг-аут как бисексуалка.

Такое заявление опровергло обвинения в квирбейтинге.

Сексуальность как клише - такое возможно?

"Мы не можем требовать, чтобы кто-либо выражал свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность каким-то особым образом", - говорит Сара Макбрайд, пресс-секретарь британского Национального комитета по правам человека. - "Я думаю, что это самое главное".

После выхода Monopoly Гранде сама обратилась к критикам, требующим прояснить вопрос о ее сексуальности. "И раньше не делала этого, и сейчас не буду", - сказала певица.

Но в то время как сторонники равенства соглашаются, что выражения сексуальности не должны ограничиваться чем-то одним, современное неприятие ярлыков также может создавать проблемы.

Правообладатель иллюстрации Axelle/Bauer-Griffin Image caption Рита Ора "вышла из шкафа" как бисексуалка после обвинений в квирбейтинге

"В некотором смысле это похоже на стирание ЛГБТ-идентичности", - говорит профессор Нг. - "Ведь люди боролись за право называться лесбиянками и геями".

"Базовым показателем является то, что решающее значение имеет сам факт репрезентации", - добавляет Сара Макбрайд. - "Для ЛГБТ-молодёжи видеть то, что их проблемы отражены на сцене, в музыке или в кино, может не только изменить жизнь, но и спасти ее".

"Искусство может вдохновлять и утешать. А уж искусство, способное обучать, - это всегда мощно", - уверена Сара.

Искренний порыв. "Mоя первая любовь"

Гранде не одинока. Новое поколение поп-звезд бросает вызов гендерным стереотипам и проявляет свою сексуальность через музыку.

Значительный прорыв произошел в 2012 году, когда соул-артист Фрэнк Оушен запостил открытое письмо в Tumblr, в котором рассказывал, как он влюбился в парня, когда ему было 19 лет.

"Это была моя первая любовь, она изменила мою жизнь", - написал он. -"От этого чувства была некуда деться. Оно было не допускало компромиссов".

Примечательно, что Оушен решил обратиться к теме своей бисексуальности уже на заре сольной карьеры, и это не снизило продажи его музыкальных хитов, и не повредило его репутации в целом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фрэнк Оушен поэтически описал свою сексуальность в песне Chanel ("Шанель")

"Я думаю, что для ЛГБТ-исполнителей ситуация кардинально изменилась", - сказал в прошлом году Би-би-си вокалист Years & Years Олли Александер.

"В прошлом мы видели поп-звёзд, делающих каминг-аут в середине карьеры, - уже после того, как они стали суперпопулярными. Сейчас, похоже, всё действительно приходит к тому, что артисты могут публично заявлять о своих сексуальных предпочтениях в самом начале карьеры, и это не становится сенсацией", - раскрывает свою мысль поп-артист.

В последние несколько лет такие артисты, как Энн-Мари, Трой Сиван, Харри Стайлз, Christine and the Queens и Деми Ловато говорили об однополом влечении или бисексуальности в своих текстах.

А когда в прошлом году Жанель Монэ определила себя как пансексуалку в беседе с Rolling Stone, количество поисковых запросов слова "пансексуальность" в онлайн-словаре Мерриам-Вебстер увеличилось на 11 000%.

Джо Неллист из фонда LGBT Foundation говорит, что музыканты просто отражают отношение своего поколения к сексуальной идентичности.

"Растёт число молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет, которые идентифицируют себя как лесбиянки, геи или бисексуалы. В настоящее время эта цифра [по Британии] составляет 4,2%, что более чем в два раза выше, чем среди населения в целом. Это указывает на то, что мы движемся к более терпимому обществу, где люди чувствуют себя уверенно и комфортно и могут открыться в более молодом возрасте", - уверяет представитель фонда.

Варианты гендерной идентичности. Что такое шкала Кинси?

Сегодня все больше людей отказывается принимать модель бинарной сексуальности.

Когда британский центр соцопросов YouGov попросил людей представить себя по шкале сексуальности, более четверти жителей королевства выбрали отличные от 100%-й гетеросексуальности показатели.

Наиболее известной метрикой сексуальности является шкала Кинси - попытка измерить сексуальную ориентацию людей по шкале от нуля (исключительно гетеросексуальная ориентация) до шести (исключительно гомосексуальная ориентация).

Этот показатель назван в честь американского сексолога Альфреда Кинси, придумавшего измерять сексуальность таким образом в ходе своих социологических опросов и исследований в 1948 году.

Теперь же данный способ используется не только в социологии, но и в некоторых коммерческих компаниях при работе с персоналом. А соцсеть Facebook предлагает пользователям более 70 вариантов гендера, включая бигендерность, пангендерность и небинарность.

Милонов и приманки: есть ли квирбейтинг в России?

Российский паблик "Квирбейтинг. Безжалостный и беспощадный" с более чем тысячью подписчиков поделился с Би-би-си своими соображениями, относительно того, как меняется общественный дискурс в стране.

Если под заигрыванием имеется в виду привлечение ЛГБТ аудитории и ее союзников с целью получения денежной прибыли с помощью ложных намеков, не подкрепляющихся реальной, открытой ЛГБТ репрезентацией, то, по мнению создателей паблика "Квирбейтинг. Безжалостный и беспощадный", это однозначно отрицательное явление.

Подобные "игры на два фронта" (манипулирование ЛГБТ-зрителями с одновременным заверением гомофобной части аудитории в том, что никакой ЛГБТ репрезентации в фильме/сериале/книге не было и быть не может) не только никак не способствуют повышению толерантности и просвещенности современного общества, но и невероятно вредят ЛГБТ сообществу и его самосознанию.

Создатели паблика считают, что ЛГБТ репрезентация должна быть открытой и честной, и только в этом случае возможны положительные сдвиги в состоянии общества.

Трудности перевода

В России ситуация осложняется, прежде всего, наличием "Закона о гей-пропаганде", принятого в 2013 году и фактически запретившего открытую ЛГБТ репрезентацию в массовой культуре и медиа.

Благодаря бдительности российских "стражей морали" доходит до того, что к российским зрителям не попадают даже попытки "импортного квирбейтинга".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Виталий Милонов известен своими ультраконсервативными инициативами

Один из примеров - официальный российский перевод в сериале "Шерлок", который исключает всяческие намеки на романтические отношения между героями. Или более свежий пример: отказ российских переводчиков переводить "двусмысленную" фразу в фильме "Зеленая книга".

Не стоит забывать и об инициативах со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова на запрет показа фильмов как с открытой, так и со скрытой ЛГБТ-тематикой.

Если посмотреть на официальную статистику, то согласно опросам ВЦИОМ и Левада-Центра в 2018 году, отношение россиян к однополой любви становится все более нетерпимым: до 83% опрошенных выражают враждебное отношение к однополым парам и "пропаганде гомосексуализма" (в 1998 году официальная цифра была 68%).

Тем не менее, говорить о том, что ЛГБТ и квир повестка полностью исключена из массовой культуры в России было бы преувеличением. В соцсетях есть несколько известных блогеров с сообществами в несколько сотен тысяч фанатов, которые косвенно, а в некоторых случаях и открыто говорят о проблемах ЛГБТ. Также существуют популярные паблики, где открыто обсуждаются проблемы ЛГБТ-молодежи.

Не оставляют тему без внимания и популярные поп-исполнители. Например, в набравшем более 17 млн просмотров клипе Сергея Лазарева "Так красиво" изображены, среди прочих, однополые пары.

Пары были показаны осторожно, мельком, но все же показаны, что вызвало огромный резонанс. И положительный - в виде поддержки со стороны фанатов и ЛГБТ сообщества, и отрицательный - со стороны депутата Милонова, у которого клип, по его собственным словам, вызвал "кровотечение из глаз".