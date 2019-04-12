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Дело Джулиана Ассанжа - если оно дойдет до суда - может стать важнейшим в истории для судеб свободы слова и свободной прессы. А может и не стать.

Ассанжу вменяется один эпизод участия во взломе серверов спецслужб - речь идет о масштабном "сливе" данных о неоднозначных американских операциях в Ираке и по всему миру, добытых (украденных) Челси Мэннинг.

Многие считают Ассанжа журналистом, разоблачителем, героем. Но в Вашингтоне немало людей, для которых он - виновник унижения истеблишмента в конгрессе, разведывательном сообществе и даже в мире масс-медиа.

Эти могущественные враги наверняка приложат все усилия, чтобы не дать Ассанжу трибуну для напоминания о расстрелах мирных жителей и секретных авиаударах.

Подобную информацию раскрыла газета New York Times во время Вьетнамской войны, опубликовав знаменитое "досье Пентагона". (В 1971 году Верховный суд США принял сторону New York Times, постановив, что первая поправка к Конституции США дает право газете предать гласности засекреченные данные и что президент США не имеет полномочий запретить публикацию - прим.Би-би-си).

Историкам как в Британии, так и в США, эта коллизия кое-что напоминает.

Почти 300 лет тому назад в судебном процессе над Джоном Питером Зенгером закладывались основы американской свободы прессы.

Media playback is unsupported on your device Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован

Это дело местами поразительно напоминает обвинение, выдвинутое против основателя Wikileaks.

Назначенный британцами в 1732 году губернатор Нью-Йорка и Нью-Джерси Уильям Косби быстро завоевал дурную репутацию и стал героем анонимного памфлета. В этом произведении подробно описывалась коррупция и лихоимство колониального губернатора: от незаконного захвата земель индейцев и казнокрадства до подтасовок на выборах.

Косби распорядился сжечь четыре издания еженедельника New York, которым руководил Зенгер, и арестовать его самого. Судьей в процессе Косби назначил своего ставленника, который постоянно осаживал адвокатов Зенгера и не давал им слова.

Несмотря на все ухищрения, разъяренному губернатору не удалось наказать Зенгера за "скандальный, злобный, лживый и крамольный" памфлет - присяжные-колонисты заартачились и оправдали подсудимого.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1734 году в Нью-Йорке состоялся суд над издателем Питером Зенгером - его обвиняли в клевете

Это был определяющий момент для колоний - в итоге благодаря делу Зенгера журналисты в Соединенных Штатах получили гораздо более прочные гарантии своих прав, чем британские. Впоследствии это воплотилось в в первой поправке к Конституции США: конгресс не может принять никакой закон, который бы ограничивал свободу прессы.

Многое изменилось в Соединенных Штатах и СМИ с тех пор, но возможно, не так много, как нам кажется.

Министерство юстиции проявило изобретательность и сформулировало обвинение таким образом, чтобы обойти вопрос о конституционном праве на свободу слова и непроясненный статус Ассанжа.

Предполагая, что у него был пароль от "интернет-облака", куда Мэннинг скачал секретные правительственнные документы, власти США вменяют в вину Ассанжу не распространение секретной информации, а соучастие в самом акте кражи компьютерных данных.

Однако в том обвинительном заключении, которое было обнародовано в Вирджинии, очень мало доказательств того, что Ассанж действительно сыграл такую активную роль в самом взломе и что он хоть раз воспользовался вышеупомянутым паролем.

Создание облачного хранилища информации можно трактовать и просто как налаживание канала связи с анонимным источником. Когда-то важные бумаги передавали через тайники в стенах или дуплах деревьев - сейчас есть цифровые "тайники" для связи с информаторами.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джулиан Ассанж заметно изменился за годы, проведенные в посольстве Эквадора

Вместо того чтобы говорить о важности разоблачения сомнительных тайных операций американских военных, Ассанжу и его защитникам на суде придется ограничиться приземленной и узкой темой "незаконного проникновения в компьютерные базы данных".

Обоснованность обвинений выглядит шатко: минюст США предполагает, что Мэннинг передала Ассанжу "часть" пароля, нужного для вскрытия данных, которые были сохранены "в хэш-коде (наборе псевдослучайных символов), доступ к которому имели только пользователи уровня администратора".

Но при этом обвинитель не утверждает, что Ассанж организовал взлом кода, а лишь предполагает, что "взлом пароля позволял Мэннинг входить в систему под именем, которое ей не принадлежало".

Такой ход мог бы помочь замести следы и затруднить идентификацию Мэннинг как источника секретных данных.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На прошлой неделе на улицах Лондона курсировал передвижной постер в поддержку Челси Мэннинг и Джулиана Ассанжа (надпись на плакате: "Свобода слова - только не в отношении военных преступлений").

В чем еще могут обвинить Ассанжа?

Если Ассанжа экстрадируют в США, скорее всего, ему будут предъявлены дополнительные - или совсем другие - обвинения.

Например, обвинители могут перенаправить внимание на изучение роли Wikileaks в публикации имейлов, украденных с серверов Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года.

В ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера было официально утверждено обвинение 12 офицеров российского ГРУ в хакерском взломе. В обвинительном заключении упомянут и сайт Wikileaks, хотя он не называется напрямую (в обвинительном заключении Мюллера сайт, опубликовавший украденную информацию, фигурирует под названием "Организация 1" - Би-би-си).

До сих пор, впрочем, ни одному американскому гражданину не предъявлено обвинений в каком-либо заговоре с участием России.

На сегодняшний день американская юстиция преследует Ассанжа только за некие махинации с паролями - как будто он один из тех людей, что мошенничают с аккаунтами "Нетфликса".

Чтобы добиться экстрадиции, США должны показать, что есть достаточные основания для обвинения Ассанжа в совершении преступления на американской территории. Власти США также явно избегают упоминания статей, которые могут караться смертной казнью (Законы Евросоюза запрещают экстрадицию обвиняемых в страны, где тем может грозить смертная казнь - Би-би-си).

Получив Ассанжа, минюст, скорее всего, сделает то, чего 300 лет назад не удалось сделать британцам с издателем журнала New York Зенгером.

Обвинения против Ассанжа будут сужены до банального хакерства или мошенничества с паролями. В ходе процесса правительство может ходатайствовать о запрете разглашения секретных данных, таким образом, лишив Ассанжа возможности рассуждать об общественной важности его разоблачений и мотивах, по которым он опубликовал документы о секретных операциях американской армии.

Всё это может быть объявлено "не имеющим отношения к существу дела", и присяжные не услышат призывов к защите свободы слова, которые помогли Зенгеру.

На скамье подсудимых перед ними будет сидеть не пламенный борец, а просто малость странноватый тип, хакер из Австралии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протесты против ареста Брэдли Мэннинга (сейчас - Челси Мэннинг) в 2011 году

Федеральный прокурор в штате Вирджиния Трейси Маккормик добьется обвинительного приговора для Ассанжа, если удержит процесс в узких рамках "чисто технического" дела о хакерстве.

Такой вариант будет похож на шекспировского "Макбета", в котором оставили только финальную сцену: все видят, что Макдуф отсекает голову королю, но не знают ничего о том, почему он этого сделал и что им движет.

Если сократить "Макбета" до одного - пятого - акта, то Макдуф предстает как кровавый маньяк, зверски убивший своего короля - а совсем не героем-мстителем, спасающим страну от злодея-тирана.

Судебный путь Ассанжа уже начался в Лондоне. Если суд в США состоится, то о суде над Зенгером 1734 года придется вспомнить еще не раз.

Джонатан Тёрли - профессор права в Университете Джорджа Вашингтона в г.Вашингтоне, США.