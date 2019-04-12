Лучшие фотографии года. World Press Photo объявила победителей

11 апреля были объявлены победители самой престижной ежегодной премии для фотожурналистов World Press Photo. Би-би-си публикует работы, победившие в различных категориях.

Фотографией года стала работа Джона Мура, работающего в Getty Images. Ранее он уже становился лауреатом Пулитцеровской премии.

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Фото было сделано в июне 2018 года на границе США и Мексики. Маленькая девочка, на глазах у которой пограничник обыскивает мать, горько плачет.

Из-за наплыва иммигрантов в США в прошлом году генеральный прокурор Джефф Сешнс объявил об уголовном преследовании нелегально перешедших границу.

Вскоре появились сведения, что маленьких детей насильно отбирают у задержанных на границе родителей.

Отец этой девочки, оставшийся в Гондурасе, позже рассказал, что ее не разлучали с матерью, а само решение генпрокурора под давлением общественности отменил Дональд Трамп.

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В номинации "Новости" победила работа Криса Маграта "Исчезновение Джамала Хашогги". На снимке мужчина (возможно, охранник) пытается сдержать репортеров у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда в этот момент входят следователи.

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В номинации "Природа" на первом месте работа Бенсе Мате "Сбор лягушачьих лапок", сделанная в Румынии. Пронзительная фотография лягушек без лапок, которых бросили обратно в воду.

Правообладатель иллюстрации World Press Photo

Победитель в номинации "Портреты" - работа Финбара О'Райли "Мода Дакара".

Правообладатель иллюстрации World Press Photo

В номинации "Спорт" победил Джон Т. Педерсен с работой "Бокс в Катанге". Фотография была сделана в боксерском клубе в трущобах Кампалы, Уганда.

Правообладатель иллюстрации World Press Photo

Фотография Брента Стиртона "Акашинга - Храбрые" названа победителем в номинации "Окружающая среда". На фото - 30-летняя Петронелла Чигумбура - член группы "Акашинга", состоящей только из женщин и занимающейся борьбой с браконьерами в Зимбабве. Членов группы набирают из местных жителей, женщины регулярно тренируются, в том числе и в искусстве маскировки.

Правообладатель иллюстрации World Press Photo

Первое место в номинации "Проблемы современности" у работы российского фотографа Дианы Маркосян "Кубанита". На снимке празднование кинсеаньеры - пятнадцатилетия - девушки по имени Пура, у которой несколько лет была диагностирована опухоль мозга. Врачи не надеялись, что она доживет до 13 лет.

Правообладатель иллюстрации World Press Photo

В номинации "Фоторепортаж года" победил Питер Тен Хупен с фотографиями мигрантов, которые надеются попасть в США. На снимке молодые люди пытаются залезть в фуру, чтобы быстрее добраться до границы Мексики и США.

Фотографии предоставлены World Press Photo.