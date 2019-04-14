Дизайнер Мэри Куант: свингующий Лондон и мода для "женщин нового племени"

Правообладатель иллюстрации V&A

Мэри Куант известна прежде всего тем, что изобрела мини-юбку. Однако она сделала гораздо больше, чем просто укоротила подол женского платья - она подарила новому поколению женщин возможность одеваться молодёжно, свежо, динамично и совершенно не так, как это делали их матери.

Дело было сразу после войны, в начале 1950-х, когда юная выпускница лондонского университета Goldsmiths по специальности "учитель рисования" поступила работать окантовщицей в престижную шляпную мастерскую Eriks.

"Весь Лондон был разбомблен, и единственное, что тут процветало, была сирень. Повсюду висел смог. Это было время чулок на поясе, железнодорожных станций и чая Typhoo", - так вспоминает сама Куант время, когда она начала свой путь в индустрии моды.

Правообладатель иллюстрации V&A

Но стало появляться и другое - новое, модное, европейское.

На Кингз-роуд открылась одна из первых в Лондоне кофеен Fantasie, и именно там, в окружении своих друзей-единомышленников из богемного "Кружка Челси" - куда входили и ее будущий супруг и партнер по бизнесу Александр Планкет Грин и его друг, дизайнер Теренс Конран, - у Мэри Куант родилась идея открыть модный магазин Bazaar и продавать в нем вещи собственного дизайна.

"Это должна была быть сборная солянка из одежды и аксессуаров… свитеров, шарфиков, платьев, шляпок, бижутерии и всякой всячины", - вспоминала Куант.

Правообладатель иллюстрации Rolls Press/Popperfoto/V&A

Bazaar, не имевший витрин и оформленный по суперсовременному дизайну Теренсом Конраном (впоследствии основавшим собственные сетевые магазины Conran Shop и Habitat), открылся в ноябре 1955 года шумной вечеринкой.

Все новомодные платья быстро раскупили, и Мэри, ежедневно закупая ткань в гламурном универмаге Harrod's, регулярно саморучно дошивала ассортимент.

Спустя три года она открыла второй бутик - как раз напротив Harrod's.

Правообладатель иллюстрации V&A

Но за этим, казалось бы, потребительским фасадом скрывалась чрезвычайная миссия, которую взвалила на свои плечи молодая дизайнер: она хотела дать новому поколению женщин легкость и свободу движений, сконструировав такую одежду, которая годилась бы и в пир, и в мир.

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova

"У меня не было времени на движение за женское равноправие", - сказала как-то сама дизайнер. Зато она высоко ценила смелость завсегдатаев Кингз-роуд и первых клиенток своего магазина, назвав их "прообразом новой расы женщин": "Их отличало именно то, что они всё ставили под сомнение".

Каковы же были инновации Мэри Куант в моде?

Правообладатель иллюстрации Richard Davis/V&A

Мини-юбка, платья-джерси и шорты для города

Можно, конечно, спорить о том, кто первый начал укорачивать подол женской юбки. Ясно, что тенденция в этом направлении уже наметилась, и Куант, как всякому дизайнеру, остро чувствующему дух эпохи, ничего не оставалось, как завершить начатое.

К тому же этот стиль очень шёл ей самой с ее тонким станом, мальчишеским телосложением и длинными ногами. Можно сказать, что Куант популяризовала этот андрогинный образ за 10 лет до появления Твигги.

А модный в те годы парикмахер-стилист Видал Сассун довершил дело, оформив ее головку своей четкой геометрической стрижкой.

Правообладатель иллюстрации Ronald Dumont/V&A

Как и Коко Шанель, своими "квадратными" пиджачками удачно скрывавшая отсутствие собственной талии, так и Куант преобразила свою неярко выраженную женственность в достоинство посредством прекрасно скроенных женственных платьев.

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova

Она также обратила внимание на возможности трикотажного волокна из шерстяных нитей, термоскрепленного с ацетатной подкладкой, которое традиционно использовалось для производства спортивной формы для игры в регби и футбол, но как нельзя лучше подходило для ее мини-платьев по фигуре, беретов и даже шортов для города - в качестве ансамбля к коротенькому платью.

Причем всё это в одном, порой очень ярком, цвете.

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova

Цветные колготки

Итак, подол был обрезан радикальным образом, и у девушек "выросли" ноги, которые требовали чего-то другого, но явно не чулок с подвязками. Так родились цветные колготки.

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova

В 1950-е на рынке уже появились утепленные женские колготки в противовес тонким чулкам, однако Куант убедила владельцев Nylon Hosiery Company воплотить в жизнь ее план: произвести в массовом порядке цветные колготки, чулки и гольфы. Это был моментальный успех!

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova

Белье с лайкрой

Все еще бывшие в ходу корсеты на косточках и моделирующее белье не очень подходили под новый, облегающий силуэт мини-платьев Куант.

Чтобы восполнить зияющие дыры бельевого рынка дизайнер в сотрудничестве с производителем белья, фирмой Weingarten Brothers, разработала свою линию женского белья Q-form с использованием лайкры. Оно обладало легким утягивающим эффектом, но было незаметно под одеждой.

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova

Пример для вдохновения: фартук мясника и Банк Англии

Куант, как и Коко Шанель до нее, постоянно переосмысливала сугубо мужской костюм и активно из него заимствовала для своих моделей, но делала это по-своему.

К примеру, полосатое платье с красным кантом навеяно ничем иным, как фартуком мясника, и пошито оно из хлопчатобумажной саржи - традиционного материала для подобных фартуков.

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova

Полосатое платье с широким белым отложным воротником и манжетами, пошитое из костюмной саржи, - это явная издёвка в адрес "мужских" профессий.

Оно взято из коллекции 1963 года под названием "Банк Англии", что само по себе иронично, поскольку большинство женщин в Британии в то время не могли сами открыть банковский счет без письменного разрешения родственника-мужчины.

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova

Мэри Куант ввела моду на полихлорвиниловые укороченные плащи всех цветов радуги, особенно карамельно-коричневого цвета, столь популярного сегодня. Это тоже своего рода "заимствование", на этот раз из гардероба работника дорожной службы - что-то яркое, издали заметное, при этом непромокаемое и даже чуточку сексуальное.

Она также активно использовала в своих дизайнах массивную английскую булавку - задолго до того, как это стали делать панки.

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova

Икона стиля: куколка Дейзи

Несмотря на то, что платья Мэри Куант были нацелены на рядовую покупательницу, дешевыми они не были. К примеру, коричнево-кремовое платье в цветочек стоило 9 гиней, то есть в пересчете на сегодняшний курс примерно 133 фунта (174 доллара), так что позволить его себе могла далеко не каждая.

Чтобы ответить на растущий спрос, Мэри стала выпускать выкройки своих моделей для самостоятельного пошива, а также схемы для вязания наиболее популярных фасонов.

В 1970-е Куант озаботилась воспитанием следующего поколения своих покупательниц и запустила в продажу куколку Дейзи (что означает "ромашка" - символ Куант, часто встречаемый на ее товарах) с набором специально созданной для нее одежды.

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova

Дейзи имела и свой трафаретный вариант с набором бумажной одежды для вырезания, что было модным развлечением для девочек в те годы.

Раз в год выходил специальный журнал с рассказами о том, что носила Дейзи в течение года и по каким случаям. Самый первый выпуск назывался "Мой дневник моды" (My fashion diary) и был выпущен в 1973 году, задолго до появления инстаблогеров с их "лучками дня".

Правообладатель иллюстрации V&A

Ретроспективная выставка британского дизайнера Мэри Куант в Музее Виктории и Альберта продлится до 16 февраля 2020 г.; экспозиция "Свингующий Лондон: революция в образе жизни" в Музее моды и текстиля продлится до 2 июня 2019 г.