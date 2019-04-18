Евроскептики впервые вошли в правительство Эстонии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Каждый год в День независимости Эстонии ЭКРЕ во главе с лидером партии Мартом Хельме устраивает факельное шествие по центру Таллинна

Волна национал-популизма докатилась до Эстонии: в правительство одной из самых "еврооптимистичных" стран ЕС вошла партия, чьи лидеры привлекают избирателей антиевропейской, ксенофобской и в том числе антирусской риторикой. При этом партия ЭКРЕ оказалась в правительстве во многом благодаря ведущим русским политикам Эстонии.

В среду эстонский парламент проголосовал за кандидатуру премьер-министра Юри Ратаса, который сформирует коалиционное правительство.

Избранный в начале марта новый состав парламента Эстонии, рийгикогу, утвердил коалиционное правительство Центристской партии, партии "Отечество" (Isamaa) и Эстонской консервативной народной партии (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond - EKRE/ЭКРЕ).

Юри Ратас пока получил от парламента лишь "добро" на формирование правительства, но это формальность: коалиция уже создана, коалиционное соглашение подписано, и министерские портфели распределены

Партию ЭКРЕ пригласила в правительственную коалицию Центристская партия во главе с премьер-министром Юри Ратасом, и это шокировало и крайне возмутило практически всех остальных политиков и прессу Эстонии.

Центристская партия собрала у себя большинство ведущих русскоязычных политиков и много лет выступала - на уровне риторики - как главная защитница интересов русского населения Эстонии. Теперь союз с ЭКРЕ, как показывают опросы, мгновенно и сильно ударил по этому ее имиджу и одновременно по рейтингу партии.

На выборах 3 марта ЭКРЕ получила 19 из 101 места в Рийгикогу, но до выборов и центристы, и лидеры другой ведущей партии, Партии реформ, заверяли, что не будут сотрудничать с ЭКРЕ, потому что эта партия сеет вражду, ненависть и недоверие к демократическим институтам.

Однако сразу после выборов премьер Ратас с ходу отверг предложение получивших относительное большинство реформистов и тут же пригласил на переговоры о формировании нового правительства "Отечество" и ЭКРЕ.

Ратас и центристы говорят, что пошли на альянс с нелиберальной партией ради того, чтобы защитить интересы своих избирателей, их оппоненты уверены, что Ратас сделал это исключительно ради того, чтобы остаться премьер-министром.

В программных документах ЭКРЕ евроскептицизм партии выглядит сравнительно умеренным. В программе к мартовским выборам, например, говорилось лишь о готовности подумать о возможности референдума о выходе из ЕС в случае, если центральные органы власти союза будут расширять свои полномочия.

В программе к выборам в Европарламент ЭКРЕ обещает бороться против "федерализации ЕС", то есть за то, чтобы он был исключительно экономическим союзом суверенных государств.

Кроме того, ЭКРЕ решительно выступает против распределения беженцев по всем странам ЕС: несмотря на то, что иммигрантов из южных стран в Эстонии почти нет, страхи перед их наплывом - главный конек ЭКРЕ.

В устных выступлениях лидеры постоянно сравнивают ЕС с СССР и ругают ЕС за то, что они называют навязыванием тоталитарных либеральных догм.

Но призывы выйти из ЕС вряд ли бы нашли широкий отклик среди эстонских избирателей: по данным Eurobarometer, 86% жителей Эстонии считают, что членство в ЕС полезно для их страны, и это один из самых высоких показателей во всем союзе

В коалиционном соглашении, подписанном центристами, "Отечеством" и ЭКРЕ, говорится, что для Эстонии важны единство и сотрудничество ЕС и НАТО, а сразу за этим следует фраза о том, что партнеры видят ЕС как союз государств, а не как союзное государство.

ЭКРЕ выступает за постепенную, но достаточно быструю ассимиляцию русскоязычного населения Эстонии. В предвыборной программе партия обещала лишить гражданства тех, кто действует против интересов Эстонии (как их видит ЭКРЕ), и в этом легко угадывался намек на некоторых видных русских политиков Центристской партии.

Кроме того, некоторых из ведущих политиков ЭКРЕ оппоненты и пресса обвиняют в пронацистских взглядах и антисемитизме.

Поэтому в первые дни после мартовских выборов многие предполагали, что русские политики-центристы восстанут и заставят Ратаса отказаться от союза с ЭКРЕ.

В парламент от центристов избрались восемь русскоязычных деятелей, и если бы они решили голосовать против союза с ЭКРЕ, то этот тройственный союз просто лишился бы большинства в парламенте, и, соответственно, возможности сформировать правительство.

Но единственным из депутатов-центристов, который деятельно воспротивился союзу с национал-популистами, оказался эстонец - Раймонд Кальюлайд, сводный брат президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Он призвал всех депутатов, кто, как и он, прошли в парламент благодаря голосам русских граждан, выступить против альянса с ЭКРЕ, не не встретил понимания и вышел сначала из совета партии, а затем и вообще из партии и фракции.

"Считаю привлечение ЭКРЕ в правительство очень большой ошибкой. Оно вредит имиджу Эстонии и подрывает доверие к нам наших партнеров. Лидеры ЭКРЕ раскалывают общество [...] Популисты по всей Европе активно работают против единства Европы и против европейских ценностей. Для Эстонии это - экзистенциальная угроза", - заявил Кальюлайд.

Русские же центристы - все до единого - под разными, но похожими предлогами поддержали союз с ЭКРЕ бездействием.

Спикер Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт отказался идти в парламент, голосовал в правлении ЦП против коалиции с ЭКРЕ, но потом сам участвовал в переговорах с ними, а в апреле стал мэром столицы - именно благодаря формированию коалиции, поскольку мэр Таави Аас ушел в министры.

Депутат Европарламента Яна Тоом решила остаться в Европарламенте и баллотироваться в него снова. Она опубликовала в "Фейсбуке" заявление-разъяснение, в котором сообщила, что министром в правительстве с ЭКРЕ быть не может, а просто депутатом в парламент идти не хочет.

"Другая опция - пойти в парламент, чтобы проголосовать против коалиции, мной отклонена по двум причинам: математически мой голос ничего не решит - коалиция состоится все равно, а предпринимать какие-то шаги с оглядкой на медийный эффект мне не интересно. В любой работе важен результат", - написала Тоом и добавила, что рассчитывает сделать еще много полезного на посту евродепутата.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев тоже объяснился через соцсети.

В сложившейся политической ситуации я считаю, что смогу максимально эффективно защищать интересы своих избирателей именно в Таллине, оставаясь на должности вице-мэра, - написал Белобровцев в "Фейсбуке". - Я проработал вице-мэром менее полутора лет, и уходить сейчас, с моей точки зрения, было бы неправильно. Не хочу бросать свою работу на полпути",

За четыре дня до этого было объявлено, что Белобровцев - на втором месте в списке кандидатов от Центристской партии на майских выборах в Европарламент.

"Избранные в рийгикогу русскоязычные центристы предали своих избирателей. Те, кто громогласно утверждали, что они против ЭКРЕ и заботятся о русскоязычных избирателях, все они нашли удобный предлог, чтобы не идти в парламент и не голосовать против коалиции с ЭКРЕ. Как будут смотреть своим избирателям в глаза те, кто предал их?" - с таким заявлением по этому поводу, причем на русском языке, выступила политический оппонент и конкурент центристов, бывший министр иностранных дел Марина Кальюранд, которая сейчас состоит в Социал-демократической партии Эстонии.

Маневр центристов, до последнего времени собиравших львиную долю голосов русских избирателей, тут же ударил по их рейтингу.

По данным социологической фирмы Kantar-Emor, рейтинг Центристской партии с предвыборных 25% в марте рухнул до 17%, тогда как у главных конкурентов, выигравшей выборы Партии реформ, он вырос с 27% до 32%.

Кроме того, резко вырос рейтинг еще одной либеральной партии, "Эстония 200". 3 марта она не преодолела 5-процентный барьер, а теперь за нее готовы голосовать уже 10%.

Рейтинг ЭКРЕ, по подсчетам Kantar-Emor, практически не изменился и колеблется в районе 17-18%.