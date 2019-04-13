"Игра престолов": краткий русско-дотракийский разговорник
Американский лингвист Дэвид Питерсон из Университета Беркли разработал для сериала "Игра престолов" два языка - дотракийский и валирийский. В книжной саге упоминались оба языка, однако сам автор литературного первоисточника Джордж Мартин не приводил примеров их лексики и фонетики.
Питерсон же не просто разработал эти языки, но и предлагает всем желающим шестинедельное обучение искусственному наречию, для которого создал и фонетику, и синтаксис, и грамматику.
В преддверии последнего, восьмого сезона популярной саги Би-би-си попросила языковеда поделиться обиходными фразами из придуманного им языка.
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В дотракийском пять падежей существительных, строгий порядок слов и грамматически значимое разделение одушевленных и неодушевленных лексем.
По утверждению Питерсона, он основывал свои наработки дотракийского на канадском эскимосском, суахили, русском, эстонском и турецком. При этом по звучанию получившееся наречие должно звучать похоже на смесь арабского с испанским - по крайней мере для людей, которые ни на одном из этих языков не говорят.
Согласно автору книги-первоисточника Джорджу Мартину, дотракийский язык не имеет письменности. Однако фанаты сериала пытались создать латинскую, кириллическую и арабскую графику для вымышленного наречия.
Словарик дотракийского:
"ai" - да;
"vos" - нет;
"bilai atthirar avezbennaza anni"- я наслаждаюсь жизнью по полной;
"addothrazar vorsaski" - летнее настроение;
"hashtag siraki gori hanhan" - хэштег: благословение;
"aena" - утро;
"asshekh" - день;
"ajjalan" - вечер/ночь;
"athfiezar" - любовь;
"athhilezar" - секс;
"eyel" - дождь;
"ahesh" - снег;
"chaf" - ветер;
"shekh" - солнце;
"jabet porga sian" - перейти в личку;
"athchomar chomakea" - моё почтение всем собравшимся.
*все транскрипции даны приблизительно; транскрибирование языка латиницей различается между фанатскими онлайн-словарями, блогом Дэвида Питерсона и индивидуальными пользователями.
Распространенный язык
В беседе с Би-би-си лингвист отметил, что сначала придумывает фонетику, а затем - грамматику.
"Никогда не видел языка, который бы мне не нравился", - говорит Питерсон о своей работе.
Учёный ставит актерам произношение искусственного наречия по "Скайпу".
В силу популярности сериала уже к 2013 году, по информации BBC Radio 4, дотракийский и валирийский языки услышали больше людей, чем три живых кельтских наречия - валлийское, ирландское и шотландское гэльское.
Восьмой сезон "Игры престолов" выйдет на HBO 14 апреля.