Правообладатель иллюстрации MediaNews Group/Orange County Register Image caption Лингвист Дэвид Питерсон активно консультирует подписчиков и фанатов сериала по вопросам дотракийского языка

Американский лингвист Дэвид Питерсон из Университета Беркли разработал для сериала "Игра престолов" два языка - дотракийский и валирийский. В книжной саге упоминались оба языка, однако сам автор литературного первоисточника Джордж Мартин не приводил примеров их лексики и фонетики.

Питерсон же не просто разработал эти языки, но и предлагает всем желающим шестинедельное обучение искусственному наречию, для которого создал и фонетику, и синтаксис, и грамматику.

В преддверии последнего, восьмого сезона популярной саги Би-би-си попросила языковеда поделиться обиходными фразами из придуманного им языка.

В дотракийском пять падежей существительных, строгий порядок слов и грамматически значимое разделение одушевленных и неодушевленных лексем.

Правообладатель иллюстрации MediaNews Group/Orange County Image caption В октябре 2014 года Питерсон совместно с HBO выпустил в издательстве Living Language учебник и онлайн-курс дотракийского

По утверждению Питерсона, он основывал свои наработки дотракийского на канадском эскимосском, суахили, русском, эстонском и турецком. При этом по звучанию получившееся наречие должно звучать похоже на смесь арабского с испанским - по крайней мере для людей, которые ни на одном из этих языков не говорят.

Согласно автору книги-первоисточника Джорджу Мартину, дотракийский язык не имеет письменности. Однако фанаты сериала пытались создать латинскую, кириллическую и арабскую графику для вымышленного наречия.

Словарик дотракийского:

"ai" - да;

"vos" - нет;

"bilai atthirar avezbennaza anni"- я наслаждаюсь жизнью по полной;

"addothrazar vorsaski" - летнее настроение;

"hashtag siraki gori hanhan" - хэштег: благословение;

"aena" - утро;

"asshekh" - день;

"ajjalan" - вечер/ночь;

"athfiezar" - любовь;

"athhilezar" - секс;

"eyel" - дождь;

"ahesh" - снег;

"chaf" - ветер;

"shekh" - солнце;

"jabet porga sian" - перейти в личку;

"athchomar chomakea" - моё почтение всем собравшимся.

*все транскрипции даны приблизительно; транскрибирование языка латиницей различается между фанатскими онлайн-словарями, блогом Дэвида Питерсона и индивидуальными пользователями.

Распространенный язык

В беседе с Би-би-си лингвист отметил, что сначала придумывает фонетику, а затем - грамматику.

"Никогда не видел языка, который бы мне не нравился", - говорит Питерсон о своей работе.

Учёный ставит актерам произношение искусственного наречия по "Скайпу".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В честь дотракийского языка называют даже коней (на фото скакун Дотраки - крайний слева)

В силу популярности сериала уже к 2013 году, по информации BBC Radio 4, дотракийский и валирийский языки услышали больше людей, чем три живых кельтских наречия - валлийское, ирландское и шотландское гэльское.

Восьмой сезон "Игры престолов" выйдет на HBO 14 апреля.