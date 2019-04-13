Что указали в декларациях "новички" правительства Медведева

Как выглядят декларации новичков правительства Дмитрия Медведева? В мае прошлого он обновил состав кабмина: в нем появилось несколько новых лиц, в том числе бывшие губернаторы. Часть нарастила доходы, а часть, напротив, потеряла в деньгах.

Для правительственных "новичков" это стало первой декларацией на новом посту. По этим отчетам видно, изменилась ли их жизнь.

Русская служба Би-би-си сравнила их доходы с доходами на предыдущих постах.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин

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Дмитрий Кобылкин до прихода в правительства был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. В последние несколько лет на этом посту он получал от 19 до 25 млн рублей в год. За 2018 год Кобылкин заработал 47,5 млн рублей.

Судя по декларации, у Кобылкина нет недвижимости в собственности или автомобиля. Он задекларировал квартиру в 132,5 кв. м, которую снимает. И еще одну квартиру общей площадью 89 м, которая находится у него в безвозмездном пользовании.

У Кобылкина в 2017 году было в пользовании несколько жилых домов. Сейчас они из его декларации исчезли. Они остались лишь в декларации его дочери, которая является собственником доли в них.

Министр транспорта Евгений Дитрих

Евгений Дитрих ранее занимал пост первого заместителя министра транспорта. Каждый год он декларировал в среднем 3,5-4,5 млн рублей. Но за 2018 год он указал в декларации доход уже в 7,1 млн рублей.

У Дитриха есть доля в квартире общей площадью 54,6 кв.м, гараж и земельный участок в 0,1 гектара. В безвозмездном пользовании у него также находится квартира площадью 114,7 кв. м. Она принадлежит его жене.

Кроме того, министр транспорта явно любит мотоциклы. Их у него два - BMW K 11300R и BMW R 1200R. У его супруги есть мотоцикл Kawasaki ЕХ 300 В.

Глава МЧС Евгений Зиничев

Зиничев в прошлом занимал пост заместителя директора ФСБ России, а сейчас он возглавляет МЧС.

В 2017 году, еще во время работы в ФСБ, он задекларировал годовой доход в 5,6 млн рублей и уточнил, что продал автомобиль. В 2018 году с переходом на новую должность его доходы выросли до 9 млн рублей в год, автомобиль у него при этом остался тот же - Toyota Land Cruiser.

У Зиничева два земельных участка - 0,3 га и чуть больше 0,4 га, а также четыре жилых дома. У него есть квартира площадью 143 кв. м и доля в небольшой квартире площадью 64,6 кв. м.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

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До прихода в Белый дом Патрушев занимал должность председателя правления Россельхозбанка. По итогам декларационной кампании 2018 года он стал самым богатым "новичком" российского правительства, задекларировав доход в 183,8 млн рублей.

Еще он указал в своей декларации четыре земельных участка, четыре гаража, два жилых дома и квартиру площадью 220,4 кв. м. Также в его собственности есть несколько объектов нежилой недвижимости, в том числе склад.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов

С сентября 2015 года по май 2018 года Александр Козлов был губернатором Амурской области, а до этого чуть меньше года занимал пост мэра Благовещенска.

На посту губернатора Козлов ежегодно декларировал 2-3 млн рублей. После перехода в правительства он задекларировал почти 6,6 млн рублей.

У Козлова всего одна квартира площадью 68,4 кв. м, а также место в общем гараже. У его супруги есть квартира площадью 42,3 кв м. Козлов также задекларировал квартиру в 73,7 кв. м, которую он снимает.

Вице-премьер Максим Акимов

Максима Акимова в правительстве можно назвать новичком условно. В мае 2018 года он занял пост вице-премьера. Теперь он отвечает за цифровизацию российской экономики, транспорт и связь. До этого Акимов был первым заместителем аппарата правительства России.

В аппарате правительства его доходы были немного выше, чем на посту вице-премьера. В 2017 году он заработал 9,1 млн рублей, а в прошлом году - лишь 8,6 млн рублей.

Из его декларации в 2018 году исчезла дача площадью 123 кв. м, которая была у него в безвозмездном пользовании, пока он занимал должен первого заместителя аппарата правительства. Теперь в его безвозмездном пользовании оказался жилой дом площадью 171,5 кв. м.

Вице-премьер Юрий Борисов

До своего назначения он был заместителем министра обороны. И на прошлой должности задекларировал почти 74 млн рублей. По итогам декларационной кампании 2018 года , а в 2018 году - более чем в четыре раза меньше (чуть более 17 млн рублей).

Высокие доходы в 2017 году были связаны с продажей недвижимости.

В собственности у Борисова сейчас находится четверть в квартире общей площадью 76,1 кв. м, а у его супруги - также доля в этой квартире и квартира площадью в 195,5 кв. м. В безвозмездном пользовании у Борисова и его супруги есть жилой дом общей площадью более 1,1 тыс. кв. м с земельным участком 0,3 га.

Вице-премьер Константин Чуйченко

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Константин Чуйченко в мае 2018 году пришел в правительство из администрации президента. За 2018 год он задекларировал более 13 млн рублей. В 2017 году Чуйченко был помощником президента России, тогда его доходы составляли 12,2 млн рублей.

Имущество семьи Чуйченко также мало поменялось: у него есть земельный участок 0,5 га, а у его жены - земельный участок 0,4 га и дом площадью 900 кв. м.

У Чуйченко есть автомобиль ГАЗ М20 - это "Победа", а также катер и квадроцикл. У его супруги четыре иномарки.

Вице-премьер Татьяна Голикова

В прошлом году в правительство вернулась Татьяна Голикова, которая до этого много лет работала главой Счетной палаты. По сравнению с 2017 годом ее доходы немного выросли - с 13,5 млн рублей до 14 млн рублей.

Куда выше доходы ее мужа Виктора Христенко, который в 2008-2012 годах был министром промышленности и торговли. Христенко в этом году стал самым богатым из супругов членов правительства с 81 млн рублей. В 2017 году его доходы были чуть меньше - около 61 млн рублей.

После перехода в правительство имущество семейной пары не изменилось. Христенко задекларировал газопровод и участок площадью почти 2 га. У пары на двоих есть две квартиры и два жилых дома, но при этом нет ни одного автомобиля.

Вице-премьер Алексей Гордеев

Алексей Гордеев в мае этого года тоже вернулся в правительство и стал вице-премьером. До этого он был полпредом президента в Центральном федеральном округе. А в 2000-е - в течение 10 лет был министром сельского хозяйства, а в 2009 году стал губернатором Воронежской области.

Доходы Гордеева в 2018 году выросли почти в два раза: за 2018 году он заработал почти 24 млн рублей против 10,5 млн рублей в 2017 году. Скорее всего, рост доходов связан с тем, что он продал свои квартиру и гараж. У него осталась квартира в 252,7 кв. м, которая находится в безвозмездном пользовании. Квартира принадлежит супруге.

Гордеев, как и Чуйченко, любит старые советские автомобили: у него есть "Москвич" и "Победа".

Министр связи Константин Носков

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Носков до своего назначения в правительство в мае 2018 года почти шесть лет возглавлял Аналитический центр при правительстве России.

За 2017 года Носков отчитался о доходе в 29 млн рублей. На посту министра его доходы выросли до 32 млн рублей.

У министра есть земельный участок примерно в 0,2 гектара, дом площадью в 268 кв. м и гараж. У жены есть земельный участок, а у дочери - квартира. За год работы в правительстве новую недвижимость он приобрести не успел.

У Носкова три мотоцикла, которые он приобрел еще до прихода в правительство.

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев

В 2000-х годах Якушев был сначала вице-губернатором, а потом губернатором Тюменской области. Он был назначен министром строительства и ЖКХ в мае 2018 года.

Якушев задекларировал доход в размере 23 млн рублей. В 2017 году на посту губернатора он заработал 11 млн рублей.

У Якушева вместе с супругой, как и годом ранее, в собственности находятся земельный участок площадью 0,25 га и дом площадью 472 кв м.

Также у его семьи в безвозмездном пользовании находится квартира (165,6 кв м). Жена министра владеет автомобилями Audi A4 и Lexus RX 350, которого в прошлом году не было.

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев

Сергей Чеботарев ранее не подавал декларации. В 2018 году он заработал 6 млн рублей, его супруга - 2,4 млн рублей. Министр задекларировал квартиру и три гаража. У Чеботарева вместе с женой и сыном в безвозмездном пользовании находится квартира. Еще одна квартира находится в безвозмездном пользовании у его жены.

До прихода в правительство Чеботарев работал в Кремле. В администрации президента он занимал должность замначальника управления по межрегиональным и культурным связями с зарубежными странами. Знакомые Чеботарева рассказывали Би-би-си, что он в прошлом разведчик, знает китайский и в управлении курировал Закавказье.

Министр науки и образования Михаил Котюков

До прихода в правительство Михаил Котюков возглавлял Федеральное агентство научных организаций. В последние два года на этом посту он получал чуть более 14 млн рублей ежегодно. После перехода в правительство его доходы выросли до почти 18 млн рублей за 2018 год.

Больше практически ничего в его декларации не поменялось. У него, как и в прошлом году, есть земельный участок, жилой дом, две квартиры и доля в третьей, а также два автомобиля BMW. Он арендует земельный участок площадью около 0,1 га.