Стеклянные инсталляции Дейла Чихули в лондонском ботаническом саду Кью

Правообладатель иллюстрации Chihuly Studio/RBG Kew

Этой весной посетители лондонского ботанического сада Кью-гарденс смогут насладиться не только буйством красок цветущих растений, но и произведениями из стекла американского художника-стеклодува Дейла Чихули.

Художник из Сиэтла регулярно выставляется в Лондоне. Его новая экспозиция в Кью-гарденс, открывшаяся в субботу, называется "Раздумья о природе".

По замыслу автора, его работы должны восприниматься органично в любых уголках этого роскошного ботанического сада.

Правообладатель иллюстрации Chihuly Studio/RBG Kew

"Сапфировая звезда", состоящая из выдутых по отдельности остроконечных шипов - это одна из 32 работ, расставленных по всей территории ботанического сада.

Правообладатель иллюстрации Chihuly Studio/RBG Kew

Красно-желтая башня из сосулек составлена из 1 882-х отдельных элементов.

Правообладатель иллюстрации Chihuly Studio/RBG Kew

Для самой крупной в мире оранжереи, построенной в викторианские времена и недавно открытой после пятилетней реставрации, 77-летний художник специально изготовил подвесную инсталляцию.

Правообладатель иллюстрации PA

Некоторые его работы прекрасно вписываются в ландшафт, подобно экзотическим растениям, которыми так богат этот ботанический сад.

В Японском саду, неподалеку от Большой пагоды, Чихули разместил инсталляцию из стеклянных шаров "Поплавки Ниидзимы", названную так в честь вулканического острова в Токийском заливе. Каждый такой шар весит примерно 27 кг.

Правообладатель иллюстрации Chihuly Studio/RBG Kew

Работа под названием "Летнее солнце", состоящая из 1 483 элементов, сделана в 1998 году и относится к циклу работ художника, посвященных солнцу.

А "Опалово-янтарная башня" исполнена в духе другого великолепного канделябра Чихули, который украшает вестибюль Музея Виктории и Альберта в Лондоне.

Выставка работ Дейла Чихули в Кью-гарденс продлится до 27 октября 2019 г.

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