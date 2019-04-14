"Игра престолов": как сериал повлиял на жизнь его главных актеров

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Последний сезон фэнтезийной саги "Игра престолов" телеканала HBO выходит в воскресенье в США и днем позже - в Британии и в России.

Этот сериал, поставленный по произведениям из серии "Песнь льда и огня" американского писателя Джорджа Р.Р. Мартина, получил массу наград и популярен во всем мире, так что многочисленные фаны уже обдумывают, как они будут смотреть: дозированно, по мере выхода каждой серии, или же сразу всё, одним мощным залпом.

В том, что залп будет действительно мощным, мало кто сомневается, даже несмотря на то, что восьмой сезон снят не по готовому литературному источнику, а по черновикам и сюжетным наброскам Мартина, которые еще должны полностью воплотиться в двух его будущих книгах - "Ветра зимы" и "Мечта о весне".

Создатели серии уже объявили, что восьмой сезон, состоящий всего из шести эпизодов вместо обычных десяти, будет последним. Что ждет героев сериала, станет известно совсем скоро, а вот как сложится дальнейшая судьба актеров, сыгравших ключевые роли, остается только гадать.

Многие из них получили всемирную известность именно благодаря этому эпическому сериалу, а некоторые даже взрослели на съемочной площадке. Мы решили проследить за тем, как они изменились за восемь лет съемок.

Эмилия Кларк - Дейенерис Таргариен

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С момента выхода первого сезона "Игры престолов" 32-летняя английская актриса Эмилии Кларк сыграла еще две крупные роли - Сары Конор в пятой части фантастического боевика "Терминатор" и Ки'ры в одном из фильмов саги "Звездные войны: Хан Соло".

Критики не увидели в этих двух образах ничего сравнимого с повелительницей драконов. Критик газеты Giardian Сара Хьюз полагает, что Кларк, вероятно, будет непросто выйти далеко за пределы образа, который к ней уже привязался.

"У нее настолько хрестоматийная роль здесь [в "Игре престолов"], что от нее трудно отвязаться, и пока что ее участие в других проектах не было настолько уж успешным", - сказала Хьюз в интервью Би-би-си.

Неслучайно в рекламе духов люксового бренда Dolce и Gabanna Кларк появляется в привычном нам образе - с белоснежными волосами а-ля Дейенерис.

Кит Харингтон - Джон Сноу

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Английский актер Кит Харингтон вместе со своим героем Джоном Сноу прошел большой - можно даже сказать великий путь.

После окончания съемок в "Игре престолов" он к неописуемой радости поклонников Джона Сноу в начале этого года вышел на лондонскую сцену, чтобы сыграть одну из главных ролей (вместе с Джонни Флинном) в пьесе Сэма Шеппарда "Настоящий Запад". Критики были в экстазе и в рецензиях оценили его игру в четыре с половиной звезды из пяти возможных.

В 2018 он снялся в канадском артхаусном фильме "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" молодого, но уже получившего несколько престижных кинопремий режиссера Ксавье Долана. И хотя критики разнесли этот фильм в пух и прах, он, как и выход на сцену Вест-Энда, демонстрирует исключительную избирательность 32-летнего Харингтона в том, что касается его ролей.

Легких путей он искать не будет.

На премьере последнего сезона "Игры престолов" в Нью-Йорке в апреле этого года, отвечая на вопрос, чем запомнится сериал, Харингтон сказал: "Мне кажется, "Игра престолов" уже изменила то, как люди воспринимают жанр фэнтези".

Лена Хиди - Серсея Ланнистер

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В недавнем интервью газете Financial Times 45-летняя Лена Хиди призналась, что в детстве мечтала стать или клоуном, или флористом. "Обе профессии немножко странные", - сказала актриса.

Конечно, такие роли, как сильная, властная, сексуальная Серсея Ланнистер не каждый день выпадают даже таким умелым актрисам как Хиди. Но флористика? Это вряд ли. Посмотрим, кем она будет в следующих фильмах - может, снова актрисой, на этот раз в роли уже какой-нибудь современной обольстительницы, а может и режиссером.

В том же интервью по поводу планов на будущее она сказала: "Я хочу снимать фильмы. Я бы хотела продолжать работать с Международным комитетом спасения. Я бы хотела внести какой-то вклад, найти общий язык, который бы передавал все самые сложные проблемы [человечества]. И продолжать растить двух прекрасных детей".

Николай Костер-Вальдау - Джейме Ланнистер

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Датский актер Николай Костер-Вальдау попал в голливудскую орбиту еще до "Игры престолов": в 2001 году он снялся в военно-исторической драме Ридли Скотта "Черный ястреб".

С его данными ему открыты многие амплуа, но что изберет сам актер, воплотивший на экране столь противоречивый образ как Джейме Ланнистер?

Уже точно известно, что в мае 2019 года на экраны выходит новый криминальный триллер Брайна де Пальмы "Домино", где 49-летний Костер-Вальдау исполняет главную роль. Он также снялся в паре скандинавских фильмов, которые скоро должны выйти в прокат. Насколько широким он будет, пока не ясно.

"Я иногда задумываюсь по поводу таких актеров, как Николай Костер-Вальдау, который, на мой взгляд, просто прекрасен в этом шоу ["Игры престолов"]. Мне бы хотелось, чтобы он получил какие-то достойные роли - в нем под его саркастическими ухмылками сквозит привлекательная ранимость", - отмечает критик Сара Хьюз.

Софи Тёрнер - Санса Старк

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Для 23-летней английской актрисы Софи Тёрнер съемочная площадка Вестероса и Эссоса стала первой в ее артистической карьере. Поэтому неудивительно, что, прочитав сценарий последнего сезона, она не могла найти себе места.

"Я просто онемела, я часами ходила взад-вперед, даже плакала, и, мне кажется, я до конца еще не осознала, [что все закончилось]",- сказала она на премьерном показе восьмого сезона в Нью-Йорке.

Однако новые роли стучатся в дверь: Софи уже сыграла вместе с Дженнифер Лоуренс и Майклом Фассбендером в 12-м фильме из киносерии "Люди Икс" под названием "Темный Феникс", который выходит на экране в июне 2019 года.

Питер Динклидж - Тирион Ланнистер

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У 49-летнего американского актера Питера Динклиджа и до этого эпохального сериала были незабываемые роли, пусть даже эпизодические.

Например, в малобюджетном культовом фильме 1995 года "Жизнь в забвении" Тома Дичилло со Стивом Бушеми и Дермотом Малруни, а также в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха.

Критик Сара Хьюз полагает, что актерам с устоявшейся карьерой - то есть таким, как Динклидж - проще вернуться к нормальной актерской жизни даже после такой знаковой роли, как Тирион Ланнистер.

Мэйси Уильямс - Арья Старк

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Роль Арьи Старк стала первой для английской актрисы Мэйси Уильямс, которая впервые оказалась на съемочной площадке в 13 лет.

С тех пор она снялась (в 2015 году) в нескольких эпизодах популярного английского сериала "Доктор Кто", а также в байопике 2017 года "Мэри Шелли".

Ясно, что перед ней широко открыты все двери, но удастся ли новым предложениям достичь той высокой планки, которую установил сериал "Игра престолов"?

Сама Мэйси, размышляя в феврале этого года в интервью Би-би-си о своем актерском будущем, оценила его довольно скептически, сказав, что не уверена, насколько ей хочется взбираться на голливудский Олимп.

"Теперь, когда мне исполнился 21 год, люди стали мне говорить, что, когда закончится этот сериал ["Игры престолов"] , то у меня будет вся жизнь впереди и масса возможностей. Но я задаю себе вопрос: чего я хочу в жизни? Большинство фильмов, которые я сейчас вижу в кинотеатрах, меня не интересуют. И, к сожалению, те сценарии, которые я читаю и которые мне по-настоящему нравятся, они не получают финансирования. Люди в основном не очень охотно финансируют инди-фильмы", - сказала она.

Айзек Хэмпстед-Райт - Брандон Старк

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Двадцатилетний английский актер Айзек Хэмпстед-Райт тоже фактически вырос на съемочной площадке этого сериала, однако дебютировал он в 2011 году в британском триллере "Экстрасенс".

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Несмотря на столь удачное начало своей творческой карьеры, Айзек, по слухам, хочет вернуться к учебе и завершить курс математики и музыки в Университете Бирмингема, который ему пришлось бросить, чтобы посвятить все время съемкам.

Алфи Аллен - Теон Грейджой

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Алфи Аллен впервые снялся в 1998 году в британской телекомедии "Вы находитесь здесь", сценарий которой написали два неподражаемых комика Мэтт Лукас и Дэвид Уоллиямс.

В том же году он сыграл в биографической драме "Елизавета" с Кейт Бланшетт в главной роли. Там также снялась и сестра Аллена - поп-певица Лилли Аллен. У нее, кстати, есть песня Alfie, посвященная брату.

Интересно, что, когда дело дошло до "Игры престолов", изначально Аллен пробовался на роль Джона Сноу, но признание получил, сыграв Теона Грейджоя.

Три года назад Аллен в свободное от съемок время снял документальный фильм для History Channel "Футбол: Короткая история". Скорее всего, он продолжит снимать или сниматься. А может, и то, и другое.