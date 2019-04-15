Латвия - идеальная страна для женщин. Так ли это и в чем секрет успеха?

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Латвия оказалась одной из шести стран мира, в которых, по оценкам Всемирного банка, существует практически идеальное законодательство для обеспечения равенства женщин и мужчин. В рейтинге "Женщины, бизнес и закон" Латвия получила 100 из 100. Русская служба Би-би-си решила выяснить, так ли идеальна жизнь латвийских женщин.

Первое место в мире балтийская страна делит с Бельгией, Данией, Люксембургом, Францией и Швецией. В Латвии женщины действительно занимают самые высокие посты в госуправлении и бизнесе, а на харассмент почти никто не жалуется.

Но еще недавно всё было иначе.

"Это новый парикмахер или стилист?" - Сандра Сондоре-Кукуле вспоминает реакцию охранников, когда она пришла работать советницей президента Латвии по юридическим вопросам. Это было 20 лет назад, ей было 27, а за год до этого она участвовала в конкурсе Миссис Латвия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вайра Вике-Фрейберга - первая женщина-президент Латвии. Она занимала этот пост с 1999 по 2007 год

Ее бывшая начальница - президент Вайра Вике-Фрейберга - стала первой женщиной-президентом в Латвии и проработала на этом посту восемь лет.

"Она точно сталкивалась с таким отношением: ну что, дескать, она сможет нам рассказать? Как она будет всем этим управлять? - вспоминает Сандра. - Вайра выдерживала большое напряжение и ломала эти стереотипы".

Законы, от которых зависит почти всё

Каждый год Всемирный банк публикует исследование "Женщины, бизнес и закон". Тут оценивают законы, из которых складывается индекс гендерного равенства (карьерные возможности, зарплаты, пенсии, условия труда, различные уровни социальной защищенности и т.д.).

Латвия - одна из шести стран мира, которым присудили 100 баллов из 100. Россия заняла в рейтинге 116-е место (73,13). Из постсоветских стран это один из самых низких результатов. Ниже оказался только Узбекистан (Туркменистан в рейтинге не представлен вообще).

В России, как отмечает Всемирный банк, нет запрета на харассмент на работе, нет механизмов социальной помощи жертвам харассмента, нет декретных отпусков для мужчин, нет равных прав занимать определенные должности, а женщины и мужчины не могут выйти на пенсию в одном возрасте с равным объемом выплат. Всё это сокращает количество набранных баллов.

Рейтинг основан исключительно на оценках действующего в странах законодательства. Исследователи Всемирного банка не оценивали мнения и ощущения жителей Латвии, а также не учитывали такие факторы, как доступность к карьере и образованию в прошлом и т.п.

В другом рейтинге - составленном Европейским институтом гендерного равенства (EIGE) - Латвия по состоянию на 2017 год заняла 17-е место среди 28 стран Евросоюза. Впрочем, и исследователи EIGE отмечали, что Латвия прогрессирует во всех областях быстрее, чем другие страны ЕС.

По словам латвийских экспертов, законодательство не может не влиять на этот прогресс. "Законы у нас очень либеральные в том, что касается гендерного равенства, это всегда подчеркивается и подтверждается фактологически, - говорит латвийский социолог Айгар Фрейманис. - Большинство законов у нас соблюдают. Это правило жизни. Закон выступает элементом социального договора".

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Новые законы против старых проблем

Но какими бы ни были законы, в Латвии остаются старые "специфические женские проблемы", как говорит экс-министр внутренних дел Линда Абу-Мери - "ненормальные мужья бьют жен", а вопрос домашнего насилия в целом по-прежнему стоит достаточно остро.

Каждый год полиция регистрирует 7-8 тысяч семейных конфликтов; около сотни заявлений поступает от женщин, получивших телесные повреждения от членов семьи; количество изнасилований членами семьи за последние пять лет варьировалось от трех до 13 в год; число убийств женщин членами семьи за последние пять лет сократилось с 13 до трех в год.

Государственная полиция неоднократно заявляла, что борьба с домашним насилием - один из приоритетов. Пять лет назад были приняты поправки, согласно которым в случае угрозы со стороны одного из членов семей агрессора могут выставить на улицу - даже если речь идет о его собственной квартире. Это делает полиция прямо на месте. В дальнейшем суд может продлить запрет, максимальный срок не ограничен.

В 2014 году Госполиция принимала такое решение 91 раз, в 2018 году число таких случаев выросло до 788.

Харассмент побежден? Или незаметен?

Певица Лайма Вайкуле, значительную часть времени живущая в России, говорит, что глобальные тенденции с обвинениями в харассменте вызывают у нее беспокойство.

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"Сегодня очень модно мужчин, наоборот, угнетать, - говорит она. - Когда я читаю, что мужчин судят за то, что они 20 лет назад положили руку на коленку женщине, меня это уже начинает пугать - как бы не переборщить".

Харассмент на рабочем месте - один из аспектов, на который смотрели исследователи Всемирного банка. В родной для Вайкуле Латвии есть законодательный запрет на харассмент, а про реальные случаи почти ничего не слышно.

В 2008 году бывший министр интеграции Латвии Оскар Кастенс публично извинялся за то, что положил руку на коленку журналистки. Кастенс входил в партию, которая поддерживала христианские ценности и институт брака. В политике Кастенс больше не работает.

В Трудовом законе Латвии есть как минимум три статьи, которые прямо или косвенно запрещают приставания, домогательства, намеки сексуального характера и другие действия, подпадающие под определение харассмента.

Однако кто конкретно занимается жалобами, если таковые поступают, в официальных инстанциях сказать затруднились.

В Бюро омбудсмена Русской службе Би-би-си посоветовали обратиться в Трудовую инспекцию, те в свою очередь кивнули на Государственную полицию, а те - на МВД.

В МВД ответили, что жалоб на домогательства не зафиксировано, и предложили поинтересоваться в Трудовой инспекции или в Бюро омбудсмена.

"Не думаю, что это покрывается. Общество открытое, не стесняется об этом говорить, - считает депутат сейма Андрей Клементьев. - Думаю, это чаще решается жестко и непосредственно на рабочем месте".

Две трети судей, треть депутатов…

Почти половина исследования Всемирного банка посвящена тому, насколько свободно женщина может делать карьеру, получать равную зарплату и управлять бизнесом. В Латвии женщины - не только успешные предприниматели, как Айя Шмидре, или высокопоставленные госслужащие, как Сандра Сондоре-Кукуле.

Две трети судей Верховного суда - женщины, хотя еще двадцать лет назад их было меньше половины. Больше половины прокуроров - женщины, в середине 90-х их было меньше половины. Треть национального парламента - женщины, в 90-х их доля колебалась на уровне 8-14%.

Женщины занимали должности министров во всех министерствах, Лаймдота Страуюма руководила правительством, Вайра Вике-Фрейберга была президентом.

Статистику о женщинах в бизнесе ведет регистр Lursoft. По словам члена правления Lursoft Дайги Киопы, женщины составляют около трети руководителей и собственников предприятий (как правило, это маленькие компании).

"В Латвии нет дискриминации по гендерному принципу в руководстве и организации предприятий", - говорит она.

Несмотря на это, а также на "почти идеальную" законодательную базу, разница в зарплатах между мужчинами и женщинами по-прежнему составляет 15% (в 2005 году было 18%).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лаймдота Страуюма - премьер-министр Латвии с 2014 по 2016 год

В рекрутинговой компании CV-Online говорят, что дело в первую очередь в выборе профессий. "Женщины чаще выбирают работу, которая дает возможность баланса с семейной или личной жизнью, что может повлиять на зарплату и перспективы карьерного роста", - говорит представитель компании Криста Розиня.

Но и на идентичных должностях, добавляет Розиня, мужчины все еще зарабатывают на 10% больше женщин.

Гендерно-нейтральная семья

Забота о детях - отдельная статья исследования Всемирного банка. Традиционно это считалось чисто женским занятием, но сейчас в Латвии отношение к этому меняется.

"Если женщина хочет равноправия в бизнесе, мужчины проявляют себя в тех сферах, где всегда властвовали женщины, - говорит предпринимательница Айя Шмидре, 20 лет возглавляющая издательство Rigas Vilni. - Мужчины борются за свои права. Например, право растить детей. И это полноценное равноправие". Несколько ее сотрудников как раз сейчас находятся в декретном отпуске: "Этим гордиться надо", - считает Шмидре.

По данным Государственного агентства социального страхования, в 2018 году родительские пособия (на время декрета) получали почти 23 тысячи человек. В том числе более 4 тысяч мужчин. Пропорция латвийских мужчин в декретных отпусках на протяжении последних 10 лет колеблется от 10% до 40%.

"Семьи решают, кому идти в декрет, по прагматическому принципу, а не половому, - говорит Русской службе Би-би-си депутат латвийского парламента Андрей Клементьев. - Если, например, у мужчины сложный период на работе, не предвидится карьерный рост, то в декрет может идти он".

Еще один момент - алименты. По данным министерства юстиции Латвии, около 40 тысяч отцов их не платят. За них это делает государство. В таких случаях суммы могут быть меньше.

В 2017 году парламент одобрил поправки, согласно которым родителей-должников за неуплату алиментов лишают водительских прав (на автомобили и суда). 439 человек уже испытали такой запрет на себе.

Полторы тысячи согласились заключить договор и вернуть долги. Как говорит представитель минюста Лана Маулиня, за год после введения этой нормы (2017 - 2018) объем возвращенных должниками алиментов вырос в полтора раза.

Благодаря этим законам женщины не должны выпадать из карьеры на два декретных года и не обязаны, например, терпеть агрессивных мужей из страха лишиться всякой финансовой поддержки.