Война, плен, опера. Как жил создатель Оперного театра в Сиднее

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К 1953 году в Австралию переехали тысячи людей из послевоенной Европы. Среди них был 31-летний французский инженер Джозеф Бертони.

После поступления на службу во французский флот перед Второй мировой войной его завербовали в качестве разведчика союзнические силы. В итоге он попал в плен, отсидел в двух нацистских концентрационных лагерях и был вынужден работать над созданием первых крылатых ракет для немцев.

В конце концов ему удалось сбежать, после чего Бертони наградили французским Военным крестом за заслуги.

Когда Бертони покинул Европу и направился в Австралию, он не мог даже предположить, что именно ему предстоит вручную создать 33 тысячи математических формул, которые в итоге позволят построить знаменитейшие паруса оперного театра в Сиднее.

Инженер и архитектор Джозеф Бертони умер 7 апреля этого года в своем доме в Сиднее. Ему было 97 лет.

Правообладатель иллюстрации Bauer Media Image caption Бертони выверял все до дюйма

Бертони родился на французском острове Корсика, после окончания школы пошел служить на флот и перебрался в Сен-Тропе, чтобы учиться на морского инженера.

Он был умен и талантлив - неудивительно, что его попытались завербовать спецслужбы. Сам Бертони счел это неплохим карьерным ростом.

"Это дало ему много специальных знаний и навыков", - рассказала Би-би-си австралийская журналистка Хелен Питт. Она познакомилась с Бертони, когда тому было 95 лет. Она в том момент собирала материал для своей книги об Оперном театре Сиднея. В итоге Бертони и Питт подружились.

Разведывательная работа была очень тяжелой, и прошло совсем немного времени до того момента, как Бертони раскрыли немецкие военные. Его отправили в концлагерь Маутхаузен в окрестностях Вены - в лагерь, где погибли 90 тысяч человек. Он работал там на немцев до тех пор, пока ему не удалось сбежать. Позже он был снова арестован в Париже и отправлен в другой концлагерь - Бухенвальд.

Бомбы

В Бухенвальде Бертони пришлось работать над создание немецких бомб Фау-1 и Фау-2. Фау-1 была первой в мире крылатой ракетой, производившейся серийно, а Фау-2 - первой в мире баллистической ракетой дальнего радиуса действия, оснащенной жидкостным ракетным двигателем. Обе ракеты нацисты называли "оружием возмездия".

Бертони стыдился этой страницы своей биографии до конца жизни. Но, пословам Питт, у него просто не было выбора - он был в плену и его заставили работать над этими проектами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бертони побывал в Бухенвальде и выжил благодаря своей работе

Бертони и другие заключенные часами работали на подземном заводе Бухенвальда. Работали впроголодь, иногда давали хлеб, от своей части которого инженер зачастую отказывался в пользу других.

"Мне повезло с обменом веществ, я могу выжить при минимуме пищи", - рассказывал он впоследствии Хелен Питт.

Избежать казни

Когда в 1945 году американские войска подошли вплотную к лагерю, чтобы начать его освобождение, немцы быстро отправили всех заключенных к границе с Чехией, посадив в вагоны для крупного рогатого скота.

Это была массовая казнь. Людей расстреливали и складывали тела в огромную яму. Бертони и еще один молодой человек рискнули - выпрыгнули на ходу из поезда и сумели выжить.

Беглецы подружились. Для Бертони этот друг стал единственным, с кем он мог говорить о пережитой войне совершенно свободно и спокойно.

Новая жизнь в Австралии

В 1953 году Бертони стал одним из 170 тысяч европейцев, поселившихся в Австралии. Правительство страны помогало жителям Европы перебраться на континет при условии согласия на двухгодичный рабочий контракт.

Бертони стал работать инженерем в конструкторском бюро, занимавшимся строительством мостов. Там он встретил женщину, впоследствии ставшую его женой.

В начале 60-х он начал работать в Сиднее над проектом нового оперного театра. Кровля здания должна была состоять из больших бетонных парусов: технически сложный проект, требующий сложных расчетов. Нужна была мощная арка, способная выдержать давление бетона. И Бертони принялся за работу.

За полгода он решил вручную 30 тысяч сложных уравнений. "Он был блестящим математиком, - говорит Хелен Питт. - Он спал и видел этот оперный театр".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Строительство оперного театра в Сиднее стало одним из наиболее амбициозных и масштабных национальных проектов

Погрешность в этих расчетах должна была быть минимальной, не более полудюйма. Для этого был нужен компьютер. В то время на всю Австралию был лишь один мощный компьютер, способный производить сложные математические вычиления. Это был IBM 7090, находившийся в военном исследовательском центре в 1700 километрах от Сиднея.

Работать на компьютере можно было лишь в ночное время, одну неделю в месяц. Коллега Бертони Дэвид Эванс провел проверку и подтвердил: Бертони не сделал ни одной ошибки в своих вычислениях.

Правообладатель иллюстрации Helen Pitt Image caption В послдение годы жизни Бертони пристрастился к езде на электромобиле

В последние годы жизни Бертони полюбил электрические машины и французскую кухню, регулярно посещая новые сиднейские рестораны. Он также обучал молодых инженеров.

Хелен Питт вспоминает, что однажды Джозеф Бертони, глядя на задние театра, сказал ей: "Я до сих пор не могу поверить в то, что сделал это".