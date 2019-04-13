Антитеррористическая операция в Тюмени. Что известно на данный момент

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В Тюмени в пятницу вечером были убиты два человека, укрывавшихся в частном доме. Силовики сообщили, что это были приверженцы запрещенной в России группировки "Исламское государство", готовившие теракт. При этом многие детали операции до сих пор не сообщаются. Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно на данный момент.

"Мы привыкли к тому, что живём в Сибири и многие проблемы современного мира просто не доходят до нас. Вчера в городе Тюмени прошла реальная контртеррористическая операция", - написал в "Инстаграме" утром в субботу глава Тюменской области Александр Моор.

Поблагодарив силовиков и упрекнув СМИ, Моор не сообщил деталей произошедшего.

В Национальном антитеррористическом комитете утром в субботу заявили, что в доме, взятом штурмом накануне, были найдены "два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств".

Следствие продолжается. Следственный комитет проводит в доме серию экспертиз, включая молекулярно-генетические, заявили в ведомстве.

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С чего все началось

В пятницу в 21:56 по местному времени (19:56 по Москве) в отдельных районах города ввели режим контртеррористической операции. Речь шла о трех улицах в районе "Маяк", который находится на окраине города и в основном занят частными домами.

Местное издание 72.ru сообщает, что в это время жителей улиц - около 100 человек - эвакуировали в близлежащий лицей, где был организован пункт размещения. В том же лицее по сообщениям источников местных СМИ находился штаб операции.

"Пришли, сказали, чтобы эвакуировались в лицей, так как здесь будет операция. Больше ничего не говорили", - рассказывает собеседник сайта 72.ru.

Однако еще до этого жители города начали выкладывать в соцсети фотографии полицейских машин и заполнивших улицы людей в форме. Количество принимавших участие в операции силовиков не уточняется, но местные СМИ писали, что на улицах было "множество боевой техники".

Как утверждает телеграм-канал Baza, дом и район окружили тремя линиями оцепления. Местные СМИ также сообщают об отключении электричества и газа. Официально эта информация не подтверждена.

Примерно полтора часа спустя после начала эвакуации Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в районе ищут сторонников экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Некоторые из эвакуированных отмечали высокий уровень организации - по их словам, в лицее уже стояли раскладушки и было организовано питание. В то же время другие жаловались на грубость со стороны силовиков, заставлявших их эвакуироваться из домов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тюменцы были удивлены появлением на улицах вворуженных отрядов ОМОН

Как проходил штурм

Через некоторое время в соцсетях начали сообщать о звуках стрельбы и пожаре.

Вероятно, в это время проходил штурм дома, где по сообщению силовиков укрывались экстремисты, а горела его крыша. Причины пожара официально не сообщаются, а разные издания приводят прямо противоположные версии.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что пожар в доме с деревянной верхней частью начался после того, как силовики "дали по нему два залпа" и несколько автоматных очередей. Телеграм-канал Mash сообщает, что пожар начался после того как в дом бросили гранату, после чего по нему еще несколько раз выстрелили из гранатомета.

"База" тем временем сообщает, что пламя загорелось от бронебойного снаряда, которым БТР выстрелил в железные ворота дома, пробив их насквозь и попав в само здание. Почти одновременно в дом ворвались бойцы ФСБ и застрелили двоих сопротивлявшихся мужчин, утверждает канал.

По официальным данным, укрывавшимся в доме людям предложили сдаться, на что они ответили огнем. Слова очевидцев в основном подтверждают эту версию. "Моя подруга рядом живет. Она позвонила мне и сказала, что ей страшно. Попросила прийти. Я слышал, как они по громкой связи говорили террористам в доме что-то вроде "Сдавайтесь и останетесь живы!" - рассказывает один из собеседников 72.ru.

Сами силовики крайне недовольны тем, что очевидцы транслировали видео с места событий в интернете. "Мы недовольны стримом, который вели СМИ. Он появился в лицее до того, как начался штурм. Террористы могли увидеть стрим, тем более один из них довольно хорошо ориентировался в соцсетях, как показывает его страница", - прокомментировал это собеседник сайта Znak.com в силовых службах.

Штурм закончился в начале первого часа ночи. Статус КТО был отменен около шести утра по местному времени.

Тогда же НАК сообщил, что в ходе штурма убиты два экстремиста. Здесь версии СМИ снова расходятся. Канал Mash утверждает, что подозреваемые погибли в результате пожара, а Baza настаивает, что их именно застрелили и это якобы подтверждено результатами экспертизы. Официально причины смерти погибших пока не сообщаются.

Кому принадлежал дом

Утром НАК опубликовал еще один отчет о произошедшем, сопроводив его видеороликом, на котором с высоты птичьего полета был виден дом красного кирпича со сгоревшей крышей. Именно в нем укрывались подозреваемые.

Официально ни имена убитых, ни имена владельцев дома не называются. найти хозяев пока не удалось.

Тюменские журналисты обнаружили на портале Avito объявление о продаже дома. Продавец - 27-летний мужчина по имени Тимур. Соседи сказали журналистам ura.ru, что он уроженец Ингушетии.

Дом площадью 98 кв. м. продавался за 2,8 млн рублей. Он был выставлен на продажу в минувший понедельник - 8 апреля. Указанный в объявлении телефон не отвечает.

Однако в реестре недвижимости в качестве владельцев дома указана целая семья с такой же фамилией, как у Тимура, но его самого в списке владельцев нет.

Еще одна соседка рассказала 72.ru, что в доме жил пожилой мужчина, но потом он куда-то пропал. Канал Mash утверждает, что опубликованная в объявлении фамилия Тимура не настоящая, но он действительно родом из Ингушетии. По информации канала, у него несколько лет назад умер отец.