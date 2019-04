Антитеррористическая операция в Тюмени. Что известно на данный момент

View this post on Instagram

Дорогие земляки! Мы привыкли к тому, что живём в Сибири и многие проблемы современного мира просто не доходят до нас. Вчера в городе Тюмени прошла реальная контртеррористическая операция. Были ликвидированы два боевика, присягнувшие запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Эти люди готовили в Тюмени теракт. Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам - в первую очередь ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии - слаженной работой нарушивших эти страшные планы. Все сработали как один механизм. В кратчайшие сроки район был блокирован, на протяжении всей операции силовики полностью контролировали ситуацию. Было сделано самое главное - никто не пострадал из наших людей. Ни из тех, кто носит погоны, ни из тех, кто живет простой гражданской жизнью. Отдельно хочу обратиться к тем, кто этой ночью штурмовал убежище террористов, и чьи портреты из соображений безопасности мы, возможно, никогда не увидим - отличная работа, товарищи офицеры! Спасибо! Ещё в месте проведения операции также работали сотрудники МЧС, тюменские врачи, подразделения правительства области и администрации города. Вместе с силовиками они очень быстро и организовано провели эвакуацию. Более ста жителей близлежащего района были перемещены в безопасное тщательно охраняемое место и были обеспечены всем необходимым. Хочу сказать особое спасибо жителям этого района, жителям города за терпение и спокойствие. В ситуациях, когда на счету каждая минута - организованные действия граждан - незаменимая помощь. Был разочарован действиями некоторых людей, которые сразу начали в социальных сетях сочинять небылицы. Не буду их здесь пересказывать. Зачем люди писали и распространяли вещи, которые не видели сами? А ещё у преступников нашли после штурма смартфоны. И я все думаю, ведь они тоже могли видеть те фотографии, видео, те текстовые трансляции, видео-стримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ. Это все очень серьёзные темы для нашего дальнейшего общественного разговора. Эти события показали, мы не зря так серьёзно относимся к учениям и другим подготовительным мероприятиям. Наша безопасность - наша общая забота!