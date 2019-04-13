Антитеррористическая операция в Тюмени. Что известно на данный момент
В Тюмени в пятницу вечером были убиты два человека, укрывавшихся в частном доме. Силовики сообщили, что это были приверженцы запрещенной в России группировки "Исламское государство", готовившие теракт. При этом многие детали операции до сих пор не сообщаются. Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно на данный момент.
"Мы привыкли к тому, что живём в Сибири и многие проблемы современного мира просто не доходят до нас. Вчера в городе Тюмени прошла реальная контртеррористическая операция", - написал в "Инстаграме" утром в субботу глава Тюменской области Александр Моор.
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Поблагодарив силовиков и упрекнув СМИ, Моор не сообщил деталей произошедшего.
В Национальном антитеррористическом комитете утром в субботу заявили, что в доме, взятом штурмом накануне, были найдены "два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств".
Следствие продолжается. Следственный комитет проводит в доме серию экспертиз, включая молекулярно-генетические, заявили в ведомстве.
С чего все началось
В пятницу в 21:56 по местному времени (19:56 по Москве) в отдельных районах города ввели режим контртеррористической операции. Речь шла о трех улицах в районе "Маяк", который находится на окраине города и в основном занят частными домами.
Местное издание 72.ru сообщает, что в это время жителей улиц - около 100 человек - эвакуировали в близлежащий лицей, где был организован пункт размещения. В том же лицее по сообщениям источников местных СМИ находился штаб операции.
"Пришли, сказали, чтобы эвакуировались в лицей, так как здесь будет операция. Больше ничего не говорили", - рассказывает собеседник сайта 72.ru.
Однако еще до этого жители города начали выкладывать в соцсети фотографии полицейских машин и заполнивших улицы людей в форме. Количество принимавших участие в операции силовиков не уточняется, но местные СМИ писали, что на улицах было "множество боевой техники".
Как утверждает телеграм-канал Baza, дом и район окружили тремя линиями оцепления. Местные СМИ также сообщают об отключении электричества и газа. Официально эта информация не подтверждена.
Примерно полтора часа спустя после начала эвакуации Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в районе ищут сторонников экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России).
Некоторые из эвакуированных отмечали высокий уровень организации - по их словам, в лицее уже стояли раскладушки и было организовано питание. В то же время другие жаловались на грубость со стороны силовиков, заставлявших их эвакуироваться из домов.
Как проходил штурм
Через некоторое время в соцсетях начали сообщать о звуках стрельбы и пожаре.
Вероятно, в это время проходил штурм дома, где по сообщению силовиков укрывались экстремисты, а горела его крыша. Причины пожара официально не сообщаются, а разные издания приводят прямо противоположные версии.
Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что пожар в доме с деревянной верхней частью начался после того, как силовики "дали по нему два залпа" и несколько автоматных очередей. Телеграм-канал Mash сообщает, что пожар начался после того как в дом бросили гранату, после чего по нему еще несколько раз выстрелили из гранатомета.
"База" тем временем сообщает, что пламя загорелось от бронебойного снаряда, которым БТР выстрелил в железные ворота дома, пробив их насквозь и попав в само здание. Почти одновременно в дом ворвались бойцы ФСБ и застрелили двоих сопротивлявшихся мужчин, утверждает канал.
По официальным данным, укрывавшимся в доме людям предложили сдаться, на что они ответили огнем. Слова очевидцев в основном подтверждают эту версию. "Моя подруга рядом живет. Она позвонила мне и сказала, что ей страшно. Попросила прийти. Я слышал, как они по громкой связи говорили террористам в доме что-то вроде "Сдавайтесь и останетесь живы!" - рассказывает один из собеседников 72.ru.
Сами силовики крайне недовольны тем, что очевидцы транслировали видео с места событий в интернете. "Мы недовольны стримом, который вели СМИ. Он появился в лицее до того, как начался штурм. Террористы могли увидеть стрим, тем более один из них довольно хорошо ориентировался в соцсетях, как показывает его страница", - прокомментировал это собеседник сайта Znak.com в силовых службах.
Штурм закончился в начале первого часа ночи. Статус КТО был отменен около шести утра по местному времени.
Тогда же НАК сообщил, что в ходе штурма убиты два экстремиста. Здесь версии СМИ снова расходятся. Канал Mash утверждает, что подозреваемые погибли в результате пожара, а Baza настаивает, что их именно застрелили и это якобы подтверждено результатами экспертизы. Официально причины смерти погибших пока не сообщаются.
Кому принадлежал дом
Утром НАК опубликовал еще один отчет о произошедшем, сопроводив его видеороликом, на котором с высоты птичьего полета был виден дом красного кирпича со сгоревшей крышей. Именно в нем укрывались подозреваемые.
Официально ни имена убитых, ни имена владельцев дома не называются. найти хозяев пока не удалось.
Тюменские журналисты обнаружили на портале Avito объявление о продаже дома. Продавец - 27-летний мужчина по имени Тимур. Соседи сказали журналистам ura.ru, что он уроженец Ингушетии.
Дом площадью 98 кв. м. продавался за 2,8 млн рублей. Он был выставлен на продажу в минувший понедельник - 8 апреля. Указанный в объявлении телефон не отвечает.
Однако в реестре недвижимости в качестве владельцев дома указана целая семья с такой же фамилией, как у Тимура, но его самого в списке владельцев нет.
Еще одна соседка рассказала 72.ru, что в доме жил пожилой мужчина, но потом он куда-то пропал. Канал Mash утверждает, что опубликованная в объявлении фамилия Тимура не настоящая, но он действительно родом из Ингушетии. По информации канала, у него несколько лет назад умер отец.