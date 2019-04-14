Правообладатель иллюстрации Sky/HBO Image caption Тогда и сейчас: Бран Старк в первом и в восьмом сезоне

Внимание: в этой статье нет спойлеров восьмого сезона, но в ней есть детали сюжета предыдущих сезонов.

Конец киносаги "Игра престолов" близок. Поклонники сериала с нетерпением ожидают развязки. А что волнует в новых сериях занятых в телесериале актеров?

Когда они получают сценарий новой серии, первое, на что они смотрят - смерти, рассказал в интервью Би-би-си актер Айзек Хэмпстед-Райт, играющий в сериале роль Брана Старка.

Айзек играет Старка с первого эпизода, когда его герой был сброшен с башни и покалечен Джейми Ланнистером.

Тогда Брану, можно сказать, повезло, он остался жив. И с тех пор Айзек каждый год беспокоится о том, чтобы Бран Старк не погиб. И не только он.

"Первое, что они делают, когда получают сценарий - проверяют, умрут ли", - говорит об актерах киносаги Хэмпстед-Райт. Он добавляет, что второе, что обычно делает актер - проверяет, погибают ли его друзья.

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И когда меч судьбы опущен (иногда буквально), актерам видеть это не менее тяжело, чем фанатам сериала.

"Вы будете опасаться любой такой знаковой сцены, про которую знаете, что она состоится. Как, например, сцена "красной свадьбы", - говорит Айзек.

Это ключевая сцена в третьем сезоне, в которой были убиты несколько главных персонажей - большинство из семьи Старков.

"Мы все знали, что это произойдет, и мы потеряем милых нам Мишель (Фэйрли), Ричарда (Мэддена) и Уну (Чаплин). Это правда было грустно", - признается Айзек.

"Я чуть не ушел в первый день"

Сейчас Айзеку уже 20 лет. Когда он начал сниматься в "Игре престолов", ему было 11.

Он пережил семь сезонов, совершив долгое путешествие из отчего дома за Стену, защищающую семь королевств, чтобы вернуться в качестве Трехглазого ворона - ясновидящего, способного путешествовать во времени.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Робб и Бран Старк со своими щенками в первом сезоне

Айзек признается, что когда еще ребенком начал работать в проекте, он не был уверен, что справится с темпом съемок.

"Я помню самый первый день, мы снимали в красивом месте - Толлиморском лесу, рядом с Белфастом. Весь день шел нескончаемый дождь, вспоминает Айзек. - Это была сцена, в которой мы нашли щенков дикого волка, и все это было просто беспощадно".

"Помню, как вернулся в отель с мамой, и сказал: "Не уверен, что смогу. Это правда сложно".

"Разумеется, на следующий день небо прояснилось, но большую часть этого десятилетия условия съемок едва ли улучшались. Это было хорошее введение к тому, с какой погодой мы столкнемся в ближайшие девять лет нашей жизни", - замечает актер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Айзек и его "сестры" Софи Тернер и Мэйси Уильямс вместе выросли на шоу

"Секс с братьями и сестрами - неправильно"

Начать работу в подобном проекте в столь юном возрасте для Айзека означало, что он был подвержен влиянию множества вещей, о которых люди обычно узнают куда позже.

Инцест, крайнее насилие и секс - эти темы заявлены в сериале с самого начала и повторяются из раза в раз.

Айзека выбрасывают из башни, когда он застукивает Джейме и Серсею Ланнистер (брата и сестру) за сексом в первой серии.

Он говорит, что в начальных сезонах были эпизоды, для просмотра которых он был еще слишком мал.

Но он утверждает, что видеть некоторые из самых шокирующих сцен в съемках сериала было для него не так травматично, как это могло быть для зрителей.

"Когда вы на съемочной площадке видите обезглавленное тело и парня, который прячется за плахой, выкачивая кровь из протеза, это разрушает всю магию", - говорит Айзек.

"Что касается секса, моя мама давала мне бесконечные неловкие лекции по этому поводу и говорила что-то вроде: "Так, дорогой, секса с братьями или сестрами не должно быть, это неправильно".

Правообладатель иллюстрации Sky/HBO Image caption Серсея и Джейме Ланнистер в первом сезоне

И хотя происходившее на площадке, по его утверждению, не влияло на него самого, то, что происходило за ее пределами, заставило его понять, как "Игра престолов" изменила его жизнь.

"В университете я впервые подумал: "О, это все не так уж весело", - замечает актер.

После восьми недель учебы он бросил курс математики и музыки в университете Бирмингема в 2017 году, потому что привлекал к себе слишком много внимания.

"Я ожидал внимания, но такого не ожидал. Я не мог выйти из аудитории без того, чтобы сделать селфи с кем-нибудь. Мне было страшно выйти куда-нибудь и напиться, потому что каждый смотрел бы на меня и фотографировал", - рассказывает Хэмпстед-Райт.

Конец "страшен"

"Ходили разговоры о том, чтобы все, кто доживет с первого сезона до последнего, сделает себе татуировку", - рассказывает Хэмпстед-Райт.

"Нас таких восемь человек - те, кто все еще жив с первого сезона... Это действительно странно - мы все чувствуем, что прожили целую жизнь и карьеру, но при этом наша жизнь только началась, так что это довольно удивительная ситуация", - рассуждает актер.

"Это действительно захватывающее чувство. Ужасное, но захватывающее", - говорит он.

И в заключение еще пара моментов из интервью Айзека Хэмпстед-Райта радио Би-би-си, которые мы просто не можем не упомянуть.

Спойлер для Шона Бина

Известнейший актер Шон Бин был не в курсе того, какая судьба постигнет его героя Неда Старка - пока одна из его коллег не рассказала ему об этом.

"Мы снимали пилот, и я болтал с Дженнифер Эль, игравшей Кейтлин Старк, - говорит Айзек. - И она сказала: да, ты погибаешь в конце первой же книги, Шон. А он такой: "Что? Правда??? Он не знал, что его так быстро убьют".

Правообладатель иллюстрации Sky/HBO Image caption Шон Бин был, пожалуй, самым узнаваемым актером в первом сезоне. Но до второго все равно не дожил

Восторг учителей

Когда после съемок Айзек вернулся в школу, его игрой восхитились не одноклассники - они были слишком малы, чтобы их интересовали земли Вестероса.

"Но мои учителя были в восторге, - признается актер. - У меня был замечательный учитель английского, большой фанат "Игры престолов". Он был очень милым".

"Думаю, это значило, что я мог общаться с ними, как взрослый", - считает Айзек Хэмпстед-Райт.