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На прошлой неделе Роскомнадзор блокировал два ярославских сайта - "Яркуб" и 76.ru. Оба публиковали граффити, которое власти сочли оскорбительным для президента России. Позже оба ресурса разблокировали. Станут ли журналисты осторожней из-за закона об оскорблении власти?

Главный редактор 76.ru Ольга Прохорова рассказала Би-би-си, что доступ к сайту был закрыт после того, как ей позвонили из регионального управления Роскомнадзора и попросили удалить с сайта фотографию с надписью в адрес Владимира Путина (фамилия совпадает с фамилией российского президента).

По словам Прохоровой, подобные звонки получили и ее коллеги из других ярославских СМИ, опубликовавших эту новость. Впоследствии эти СМИ (по словам Прохоровой - это "МК", "Про город", "Ярновости") удалили фото.

Доступ к сайту 76.ru был восстановлен 13 апреля - после удаления фотографии, к "Яркубу" - 14 апреля.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ограничение доступа к "Яркубу" было связано не с фото граффити с фамилией Путина, а с упоминанием в одной из статей способа суицида. "Мы проверяем удаление информации, после чего какое-то время держим на мониторинге, и если эта информация вновь не появляется, то ссылка из реестра будет исключена", - объяснял он.

Были два кнута, теперь будут третий и четвертый - о критике власти плюс фейк-новости. Это сделано для того, чтобы давить и не пущать еще больше Кирилл Рубанков, главный редактор портала Kostroma.today

Редактор "Яркуба" Марина Седнева подтверждала, что редакция удалила материал об инциденте с несовершеннолетним. Прохорова же говорила, что сайт был разблокирован после удаления скандального фото с граффити.

Блокировки случились после того, как Путин подписал 18 марта закон об ограничении доступа к информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам.

Союз журналистов России выступил с заявлением по поводу этих блокировок. "Союз журналистов России неоднократно предупреждал о возможном "вольном толковании" правоприменительной практики недавно вступивших в силу законов о "фейк-ньюз" и об оскорблении власти, - говорится в нем. - Союз журналистов России полагает необходимым безотлагательно организовать встречи председателя СЖР с руководством Роскомнадзора и Генпрокуратуры для того, чтобы выработать понятные всем "правила игры".

О том, понятны ли правила игры сейчас, Русская служба Би-би-си спросила региональных журналистов.

Ольга Прохорова, главный редактор 76.ru

"Мы имеем закон, но не очень понимаем, каким образом действует схема, по которой он работает. У нас получилось так, что уведомление о блокировке мы получили после того, как сайт был заблокирован, что нелогично.

С ведомством надзорным нам нужно обоим понимать, как работает схема, чтобы мы знали, каким образом мы можем и обязаны исполнять закон.

Мы не можем игнорировать события, которые происходят в городе и вызывают городской резонанс. Даже если мы не будем писать об этом, об этом будут писать люди в соцсетях. Закрывать глаза и делать вид, что ничего в городе не происходит - глупо, лживо и бессовестно.

Я думаю, что в подобных ситуациях не писать нельзя. Нужно только понимать, как именно в рамках закона подавать информацию".

Мария Орлова, главный редактор еженедельника "Караван", Тверская область

"Мы уже были вынуждены убрать с наших сайтов такие разделы, как "Конференция" и "Форум", опасаясь подобных вещей, потому что там модератор может что-то пропустить, какую-то на первый взгляд безобидную вещь, но кто-то может к ней придраться, написать жалобу, и в результате мы будем вынуждены отвечать.

В нашей стране законы трактуются так, что опасаться можно чего угодно и в любой момент. Нам, небольшим изданиям из регионов, приходится вести себя осторожно.

Пытаться пройти между этими Сциллой и Харибдой (с одной стороны, не попасть под санкции Роскомнадзора, а с другой стороны, продолжать давать читателю острую независимую информацию) - это, поверьте, очень сложно.

У нас замечательный закон о СМИ, который был разработан в начале 90-х, один из самых логичных и прогрессивных законов. Сейчас этот закон начинает обрастать надзаконными вещами, которые девальвируют его нормальный, логичный и конструктивный посыл.

Законы эти непонятны, размыты и нелогичны. Я надеюсь, что они просуществуют недолго и после нескольких анекдотичных казусов с их правоприменением будут забыты.

Но они, конечно, могут быть причиной расправы и с неугодными СМИ".

Кирилл Рубанков, главный редактор портала Kostroma.today, Костромская область

"Мы следили за тем, как эти законы в Госдуме принимались - и о критике власти, и о фейк-новостях.

Закон об оскорблении власти написан неконкретно, как будто чтобы прихлопнуть когда угодно кого понадобится. Он непонятен, его можно трактовать крайне расширительно.

У региональных отделений Роскомнадзора сейчас два кнута - информация о самоубийствах, когда любую новость о суициде рассматривают как пропаганду и готовы блокировать, и информация о наркозависимых.

У нас, например, в прошлом году были заблокированы две страницы портала. Один материал посчитали пропагандой самоубийства. Письмо о блокировке от Роскомнадзора и письмо о блокировке от нашего провайдера пришли одновременно, в один день, мы даже сделать ничего не могли.

Были два кнута, теперь будут третий и четвертый - о критике власти плюс фейк-новости. Это сделано для того, чтобы давить и не пущать еще больше.

Я думаю, что ярославский конфликт - это первая ласточка, а дальше будет что-то похожее. Но коллеги молодцы, что решили придать эту историю огласке. Мы вынуждены адаптироваться. Потому что [блокировать] могут любого и за что угодно".

Павел Андреев, директор портала "Семь на семь", Республика Коми

"Когда принимали эти законы, я как руководитель регионального издания не сильно переживал, потому что это один из десятков инструментов, которые у властей и Роскомнадзора и так были до этого, для того чтобы "прессовать" разные региональные СМИ.

Я оценивал эти два закона как направленные в большей степени против каких-то независимых блогеров, авторов в сети, в новых медиа. Но в Ярославле случилась типичная история, когда с одной стороны громкий скандал, связанные с именем Путина, а с другой стороны - нужно показать, что мы же не совсем все закручиваем. Два шага вперед, один шаг назад.

Уже много лет российские медиа-юристы говорят, что никаких универсальных оценок и гарантированных рецептов, как избежать преследования, они дать не могут.

Мы получили еще один расплывчатый закон. При этом наш опыт работы говорит о том, что с журналистскими материалами особых проблем нет. У нашего сайта в прошлом году было 20 судов - и миллион рублей штрафов мы заплатили Роскомнадзору. И почти все эти штрафы и суды были связаны с постами, которые пишут наши блогеры, которые не являются нашими журналистами, но перепечатывая которых мы несем ответственность.

Мне в этом законе видится "эффект Барбары Стрейзанд", когда наказание за публикацию привлекает куда больший интерес к этой публикации. Люди написали что-то на заборе, на это отреагировали СМИ, а после блокировки - отреагировали все, еще больше людей".