Вы не смотрели "Игру престолов" и не собираетесь, но все только о ней и говорят. Что делать?
На экраны вышел очередной (слава тебе, Господи, последний!) сезон "Игры престолов" - и, кажется, ваши друзья опять массово сошли с ума.
Смиритесь. В ближайшие несколько месяцев сериал будет одной из самых обсуждаемых тем - как в соцсетях, так и в реальной жизни. Люди вокруг вас будут с горящими глазами обсуждать каждую новую серию - говорить на своем птичьем языке и сыпать незнакомыми именами.
Как не почувствовать себя чужим на этом празднике жизни и не оказаться изгоем в компании фанатов сериала?
На самом деле, довольно просто. Даже если вы не видели ни одной серии "Игры престолов" (и не собираетесь), есть несколько способов поддержать разговор - так, чтобы и себя развлечь, и их не обидеть.
Русская служба Би-би-си отобрала несколько тем, напрямую связанных с сериалом, но совершенно не требующих его просмотра. Вот несколько миротворческих вариантов ответа на провокационный вопрос: "Ну и как тебе новая серия "Игры престолов"?
1. Переведите разговор на любого из знакомых вам актеров сериала
"Я ее не смотрел, но там играет XXX - его/её я очень люблю, особенно в фильме..." - этот элементарный ход быстро вернет вас с тонкого льда обратно на твердую землю. Дальше вы можете уверенно говорить о том, что вам действительно нравится, не потеряв при этом интереса собеседника.
Даже если вы не знаете никого из актеров, тут есть пара совершенно беспроигрышных вариантов: Шон Бин и Эд Ширан.
Первый - один из немногих актеров, завоевавших широкую известность задолго до культового сериала. "Золотой глаз", "Анна Каренина", "Властелин колец", "Ронин", "Троя", "Без лица", "Остров", "Эквилибриум" - эти и многих другие фильмы, где Бин сыграл одну из главных ролей, вышли на экран намного раньше, чем первый сезон "Игры престолов".
Кроме того, у героя Шона Бина в "Игре престолов" есть одно важное для вас преимущество: он умирает ещё в первом сезоне. Так что вы смело можете сказать, что полностью потеряли интерес к сериалу после его смерти.
Поскольку случилось это ещё восемь лет назад, вряд ли кто-то удивится, если вы заодно скажете, что не помните никаких подробностей. Но на всякий случай запомните имя героя - звали его Недд Старк.
Британский певец Эд Ширан, напротив, появился в эпизодической роли в прошлом (седьмом) сезоне сериала, где сыграл безымянного солдата, напевающего песню у костра.
Вся сцена с его участием длилась от силы четыре минуты, но фанаты "Игры престолов" и самого Ширана обсуждали её в соцсетях ещё несколько недель - при этом совершенно не касаясь сюжета сериала.
Так что при случае держите этот туз в рукаве, чтобы быстро и изящно перевести разговор с сериала на поп-музыку.
2. Продолжите разговор о кино в целом
В некотором смысле это вариация предыдущего сценария - только с уходом на обсуждение не конкретных актеров, а знакомого и интересного вам кинематографа.
"Я "Игру престолов" не смотрю [более мягкий компромиссный вариант для особенно ярых фанатов: "Пока не смотрел - жду конца, чтобы посмотреть всё сразу"], но мне очень интересно, как удается поддерживать общую стилистику сериала, притом что каждую серию снимает новый режиссер..."
Тут проще всего провести параллель с фильмами из серии "Париж, я люблю тебя" ("Нью-Йорк, я люблю тебя", "Москва, я люблю тебя" и т.д.) или кинопроектом "На десять минут старше" - каждый из которых состоит из нескольких эпизодов, снятых разными режиссерами.
Например, над "Десятью минутами" совместно работали Вим Вендерс, Джим Джармуш, Бернардо Бертолуччи, Жан-Люк Годар и другие; а короткометражные новеллы "Парижа" снимали, среди прочих, братья Коэны, Том Тыквер и Жерар Депардье.
3. Найдите объединяющую национальную тему
Если разговор про Вендерса и Бертолуччи не сложится или быстро вернется обратно к "Игре престолов", попробуйте разыграть национальную карту - и заодно, возможно, удивить друзей малоизвестным фактом об их любимом сериале.
Дело в том, что один из создателей культовой саги - Алик Сахаров. Он родился в Ташкенте, потом учился фотографии в Москве, где серьезно увлекся творчеством Андрея Тарковского и кинематографом в целом.
В 1981 году, когда Алику было 22 года, его семья эмигрировала в США, где он стал профессиональным оператором и режиссером, а в 1997 начал сотрудничество с каналом HBO.
"Игру престолов" Сахаров снимал и в качестве оператора (четыре серии первого сезона), и в качестве режиссера (ещё четыре серии - во втором, третьем и четвертом сезонах).
Он также принимал участие в создании популярнейших сериалов "Секс в большом городе", "Клан Сопрано", "Декстер" и нескольких других, а в 2007 году даже стал лауреатом прайм-таймовой премии "Эмми" в номинации "Лучший кинооператор".
4. Поговорите про брошенных собак
Это может показаться довольно неожиданной сменой темы - но она имеет самое непосредственное отношение к "Игре престолов".
Дело в том, что среди героев сериала есть не только люди, но и животные - например, важную роль там играют драконы и огромные волки (в русском переводе - лютоволки).
Поскольку завести собственного дракона не так просто, фанаты сериала начали массово покупать собак породы хаски - они внешне напоминают лютоволков - и... так же массово сдавать их в приюты! Часто решение завести питомца было импульсивным и необдуманным - и семьи оказались к нему не готовы.
По данным благотворительных организаций, только в Британии за шесть лет с начала "Игры престолов" количество брошенных собак этой породы выросло в восемь раз.
Британский актер Питер Динклейдж, исполняющий одну из главных ролей, даже записал обращение к поклонникам сериала, призвав их прекратить покупать хаски. "Если уж вам очень хочется завести себе собаку этой породы - возьмите её из приюта, - советовал он. - Там их и так скопилось слишком много".
5. Переведите разговор на любую другую смежную тему
Тут уже количество возможных вариантов ограничено только вашей фантазией - и тем, что вам действительно интересно.
Поговорите о литературе. Сериал "Игра престолов" основан на серии книг Джорджа Мартина "Песнь Льда и Огня" - и пока что из семи заявленных романов написано лишь пять (хотя два из них состоят из двух частей каждый).
Поскольку вы не знаете сюжета, вы вряд ли сможете построить аллюзии к "Песни о нибелунгах" или провести параллели с историей Великобритании (хотя их там очень и очень много). Зато вы вполне можете ужаснуться объему книги ("Я бы никогда не прочитал такую толстую!") - или, наоборот, вспомнить о том, какие самые длинные литературные произведения вам удавалось осилить.
Поговорите о политике. По жанру "Игра престолов" - этакая смесь "Властелина колец" в смысле формы и "Карточного домика" в смысле содержания.
Бесконечные интриги, неожиданные союзы и предательства в борьбе за власть (в данном случае - за Железный трон) - тема, которую можно обсуждать часами даже в полном отрыве от содержания сериала. В конце концов, даже президент США Дональд Трамп обыграл одну из самых известных цитат "Игры престолов", опубликовав в "Твиттере" постер "Санкции близко".
Поговорите о лингвистике. Специально для сериала американец Дэвид Питерсон из Университета Беркли создал два новых языка - дотракийский и валирийский.
Оба они упоминались в книгах, однако сам Джордж Мартин не приводил примеров их использования, так всю лексику и фонетику обоих пришлось создавать с нуля. За основу одного из них Питерсон взял смесь русского с языком канадских эскимосов, суахили, эстонским и турецким.
Но главное - помните, уже через шесть недель всеобщее помешательство закончится и ваши друзья снова обретут способность говорить на другие темы.
Так что - держитесь. The end is coming. Конец близко.