Правообладатель иллюстрации AFP

На экраны вышел очередной (слава тебе, Господи, последний!) сезон "Игры престолов" - и, кажется, ваши друзья опять массово сошли с ума.

Смиритесь. В ближайшие несколько месяцев сериал будет одной из самых обсуждаемых тем - как в соцсетях, так и в реальной жизни. Люди вокруг вас будут с горящими глазами обсуждать каждую новую серию - говорить на своем птичьем языке и сыпать незнакомыми именами.

Как не почувствовать себя чужим на этом празднике жизни и не оказаться изгоем в компании фанатов сериала?

На самом деле, довольно просто. Даже если вы не видели ни одной серии "Игры престолов" (и не собираетесь), есть несколько способов поддержать разговор - так, чтобы и себя развлечь, и их не обидеть.

Русская служба Би-би-си отобрала несколько тем, напрямую связанных с сериалом, но совершенно не требующих его просмотра. Вот несколько миротворческих вариантов ответа на провокационный вопрос: "Ну и как тебе новая серия "Игры престолов"?

1. Переведите разговор на любого из знакомых вам актеров сериала

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Герой Шона Бина в "Игре престолов" умирает в конце первого сезона

"Я ее не смотрел, но там играет XXX - его/её я очень люблю, особенно в фильме..." - этот элементарный ход быстро вернет вас с тонкого льда обратно на твердую землю. Дальше вы можете уверенно говорить о том, что вам действительно нравится, не потеряв при этом интереса собеседника.

Даже если вы не знаете никого из актеров, тут есть пара совершенно беспроигрышных вариантов: Шон Бин и Эд Ширан.

Первый - один из немногих актеров, завоевавших широкую известность задолго до культового сериала. "Золотой глаз", "Анна Каренина", "Властелин колец", "Ронин", "Троя", "Без лица", "Остров", "Эквилибриум" - эти и многих другие фильмы, где Бин сыграл одну из главных ролей, вышли на экран намного раньше, чем первый сезон "Игры престолов".

Кроме того, у героя Шона Бина в "Игре престолов" есть одно важное для вас преимущество: он умирает ещё в первом сезоне. Так что вы смело можете сказать, что полностью потеряли интерес к сериалу после его смерти.

Поскольку случилось это ещё восемь лет назад, вряд ли кто-то удивится, если вы заодно скажете, что не помните никаких подробностей. Но на всякий случай запомните имя героя - звали его Недд Старк.

Пропустить Youtube пост , автор: Yousif Alyakobi Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: Yousif Alyakobi

Британский певец Эд Ширан, напротив, появился в эпизодической роли в прошлом (седьмом) сезоне сериала, где сыграл безымянного солдата, напевающего песню у костра.

Вся сцена с его участием длилась от силы четыре минуты, но фанаты "Игры престолов" и самого Ширана обсуждали её в соцсетях ещё несколько недель - при этом совершенно не касаясь сюжета сериала.

Так что при случае держите этот туз в рукаве, чтобы быстро и изящно перевести разговор с сериала на поп-музыку.

2. Продолжите разговор о кино в целом

В некотором смысле это вариация предыдущего сценария - только с уходом на обсуждение не конкретных актеров, а знакомого и интересного вам кинематографа.

"Я "Игру престолов" не смотрю [более мягкий компромиссный вариант для особенно ярых фанатов: "Пока не смотрел - жду конца, чтобы посмотреть всё сразу"], но мне очень интересно, как удается поддерживать общую стилистику сериала, притом что каждую серию снимает новый режиссер..."

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Возможно, творчество Бертолуччи вам куда ближе "Игры престолов"

Тут проще всего провести параллель с фильмами из серии "Париж, я люблю тебя" ("Нью-Йорк, я люблю тебя", "Москва, я люблю тебя" и т.д.) или кинопроектом "На десять минут старше" - каждый из которых состоит из нескольких эпизодов, снятых разными режиссерами.

Например, над "Десятью минутами" совместно работали Вим Вендерс, Джим Джармуш, Бернардо Бертолуччи, Жан-Люк Годар и другие; а короткометражные новеллы "Парижа" снимали, среди прочих, братья Коэны, Том Тыквер и Жерар Депардье.

3. Найдите объединяющую национальную тему

Если разговор про Вендерса и Бертолуччи не сложится или быстро вернется обратно к "Игре престолов", попробуйте разыграть национальную карту - и заодно, возможно, удивить друзей малоизвестным фактом об их любимом сериале.

Дело в том, что один из создателей культовой саги - Алик Сахаров. Он родился в Ташкенте, потом учился фотографии в Москве, где серьезно увлекся творчеством Андрея Тарковского и кинематографом в целом.

В 1981 году, когда Алику было 22 года, его семья эмигрировала в США, где он стал профессиональным оператором и режиссером, а в 1997 начал сотрудничество с каналом HBO.

Правообладатель иллюстрации HBO Image caption Алик Сахаров снял почти четыре десятка серий "Клана Сопрано" в качестве оператора

"Игру престолов" Сахаров снимал и в качестве оператора (четыре серии первого сезона), и в качестве режиссера (ещё четыре серии - во втором, третьем и четвертом сезонах).

Он также принимал участие в создании популярнейших сериалов "Секс в большом городе", "Клан Сопрано", "Декстер" и нескольких других, а в 2007 году даже стал лауреатом прайм-таймовой премии "Эмми" в номинации "Лучший кинооператор".

4. Поговорите про брошенных собак

Это может показаться довольно неожиданной сменой темы - но она имеет самое непосредственное отношение к "Игре престолов".

Дело в том, что среди героев сериала есть не только люди, но и животные - например, важную роль там играют драконы и огромные волки (в русском переводе - лютоволки).

Поскольку завести собственного дракона не так просто, фанаты сериала начали массово покупать собак породы хаски - они внешне напоминают лютоволков - и... так же массово сдавать их в приюты! Часто решение завести питомца было импульсивным и необдуманным - и семьи оказались к нему не готовы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Хаски действительно внешне напоминают питомцев героев сериала

По данным благотворительных организаций, только в Британии за шесть лет с начала "Игры престолов" количество брошенных собак этой породы выросло в восемь раз.

Британский актер Питер Динклейдж, исполняющий одну из главных ролей, даже записал обращение к поклонникам сериала, призвав их прекратить покупать хаски. "Если уж вам очень хочется завести себе собаку этой породы - возьмите её из приюта, - советовал он. - Там их и так скопилось слишком много".

5. Переведите разговор на любую другую смежную тему

Тут уже количество возможных вариантов ограничено только вашей фантазией - и тем, что вам действительно интересно.

Поговорите о литературе. Сериал "Игра престолов" основан на серии книг Джорджа Мартина "Песнь Льда и Огня" - и пока что из семи заявленных романов написано лишь пять (хотя два из них состоят из двух частей каждый).

Поскольку вы не знаете сюжета, вы вряд ли сможете построить аллюзии к "Песни о нибелунгах" или провести параллели с историей Великобритании (хотя их там очень и очень много). Зато вы вполне можете ужаснуться объему книги ("Я бы никогда не прочитал такую толстую!") - или, наоборот, вспомнить о том, какие самые длинные литературные произведения вам удавалось осилить.

Поговорите о политике. По жанру "Игра престолов" - этакая смесь "Властелина колец" в смысле формы и "Карточного домика" в смысле содержания.

Бесконечные интриги, неожиданные союзы и предательства в борьбе за власть (в данном случае - за Железный трон) - тема, которую можно обсуждать часами даже в полном отрыве от содержания сериала. В конце концов, даже президент США Дональд Трамп обыграл одну из самых известных цитат "Игры престолов", опубликовав в "Твиттере" постер "Санкции близко".

Поговорите о лингвистике. Специально для сериала американец Дэвид Питерсон из Университета Беркли создал два новых языка - дотракийский и валирийский.

Оба они упоминались в книгах, однако сам Джордж Мартин не приводил примеров их использования, так всю лексику и фонетику обоих пришлось создавать с нуля. За основу одного из них Питерсон взял смесь русского с языком канадских эскимосов, суахили, эстонским и турецким.

Но главное - помните, уже через шесть недель всеобщее помешательство закончится и ваши друзья снова обретут способность говорить на другие темы.

Так что - держитесь. The end is coming. Конец близко.