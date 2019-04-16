"Пережил революцию, не пережил мирное время". В рунете обсуждают пожар в Нотр-Даме
- 16 апреля 2019
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Вечером в понедельник в соборе Парижской богоматери, одном из главных символов Франции, вспыхнул сильнейший пожар. Трагедия потрясла Францию и всю Европу. В русском сегменте интернета пытаются осознать случившееся.
не хочу видеть все эти новости про нотр дам потому что это так обостряет постоянную боль от хрупкости самых прекрасных вещей в мире. ай мин... это просто ту мач чтобы осознавать— unreliable narrator (@melancholic_ego) 15 апреля 2019 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @melancholic_ego
я верил, что кошмара не увижу.— Кøфmа ∞ SCREAM 🇷🇺 (@voturodtosuka) 15 апреля 2019 г.
но вот передо мной огонь собора,
смотри, как плачет небо над Парижем,
как искры к облакам взмывают роем...
ты видишь? под обрушившейся крышей
спит Нотр-Дам, пожаром усыплённый.#NotreDame pic.twitter.com/eUuInWjLGF
Конец Twitter сообщения , автор: @voturodtosuka
это было единственное, что поразило меня в Париже год назад.— беру на карандаш (@pupsolet) 15 апреля 2019 г.
не Эйфелева башня, не Лувр,
а Нотр-Дам!
9 веков за один миг! pic.twitter.com/0tULimwcE5
Конец Twitter сообщения , автор: @pupsolet
Наше поколение не создаёт ровным счётом ничего величественного и красивого. Мы не разбираемся в искусстве и красоте. Все что было воспето, было построено задолго до нас. А сейчас мы своими руками убиваем все. Нотр-Дам пережил революцию, но не пережил мирное время.— странный сенсей (@AinoSanya) 15 апреля 2019 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @AinoSanya
А теперь просто представьте, что в учебниках по истории в скором времени напишут эту ужасающую фразу: ”Нотр-Дам Де Пари сгорел в 2019 году вследствие возгорания реконструкционнвх лесов.”— кøтик каликø (@thecatkaliko) 15 апреля 2019 г.
До сих пор в голове не укладывается...
Конец Twitter сообщения , автор: @thecatkaliko
Некоторые пользователи рунета заметили, что пожар почти полностью уничтожил здание собора, который был возведен еще в XII веке и пережил множество исторических потрясений. Но это не совсем так.
Нотр-Дам неоднократно перестраивался, реконструировался и восстанавливался, поэтому в первозданном виде он не сохранился до наших времен.
Например, сильный ущерб был нанесен собору во времена Великой французской революции, когда революционеры снесли с него статуи с коронами.
Чтобы вы понимали, Собор Парижской Богоматери пережил: Столетнюю войну, Жакерию, Фронду, Ришелье и Мозарини, всех Бурбонов, шесть революций и две мировые войны...— she ♡ (@scenvixxtist) 15 апреля 2019 г.
Итого: 200 лет строительства сгорело за 5 часов. #NotreDame pic.twitter.com/KzydohyKCF
Конец Twitter сообщения , автор: @scenvixxtist
создавали несколько веков, а мы потеряли за пару часов.— 🏳️🌈 ♡ moonlight ♡ 🏳️🌈 (@emilyevance) 15 апреля 2019 г.
«Суд над Жанной д'Арк, коронация Наполеона, Варфоломеевская ночь, роман Гюго. Собор видел всю историю Франции».#Paris #NotreDame pic.twitter.com/pvXmW68qLs
Конец Twitter сообщения , автор: @emilyevance
Хочу напомнить, что Нотр-Дам был основан в 1163 году, а это значит, что он простоял 856 лет, но из-за халатности людей он исчез на глазах, буквально за 3 часа— Твой душевный семпай (@oioisempai) 15 апреля 2019 г.
Это ли не страшно?#NotreDame pic.twitter.com/VjHeLGYReO
Конец Twitter сообщения , автор: @oioisempai
Удивительно, все правда думают что соборы стоят в первозданном виде, не обрушались, не горели, не было ни революций, ни войн, а вот первый раз такое 🤦— Чапаев (@Chapaeff) 15 апреля 2019 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @Chapaeff
Россияне верят, что собор восстановят и в этот раз.
Ох, Нотр-Дам. Любимая книга, любимое место... Слабо утешает только одно: собор точно будет восстановлен.— Дмитрий Гудков (@gudkovd) 15 апреля 2019 г.
В Венеции есть театр "Ла Фениче", Феникс: его восстанавливали после пожара дважды. Фениксом станет и Нотр-Дам.
Конец Twitter сообщения , автор: @gudkovd
Проснулся, посмотрел фотографии уцелевшего креста Нотр Дама, снова поверил в Бога, кажется. Это все невероятно, конечно. pic.twitter.com/dm7VUL3SrK— Renat Davletgildeev (@davletgildeev) 16 апреля 2019 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @davletgildeev
Нотр-Дам - одна из главных достопримечательностей Франции, ежегодно его посещают миллионы туристов.
Теперь собор, вероятно, откроется для посетителей еще не скоро. В день пожара в Париже наверняка нашлись туристы, которые решили отложить посещение собора на другой день, предположили в рунете.
Нотр-Дам горит. Что тут скажешь, не откладывайте посещение достопримечательностей на другой день, завтра их может и не быть(— Aviasales.ru (@aviasales) 15 апреля 2019 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @aviasales
15 апреля, Париж, утро, пожилая пара туристов:— Нерезидент (@neresident) 15 апреля 2019 г.
- Ну что, пойдем в Нотр-Дам?
- Да завтра сходим, куда он денется...
Конец Twitter сообщения , автор: @neresident
Россияне, которые были в Париже, выкладывают свои фотографии на фоне собора.
Мы в Рождество 2014 летели со съёмок «Холодного фронта» через Париж, дико убитые, и вместо того, чтоб поджать нормально, пошли с Щегловой в Нотр Дам, показать 8-месячной Матильде вертепы, витражи и прочее. Теперь получается, она всё это тогда первый и последний раз видела. pic.twitter.com/GFB6cReDXp— Roman Volobuev (@romanvolobuev) 15 апреля 2019 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @romanvolobuev
Некоторые пользователи признались, что мечтали посетить Нотр-Дам. Теперь осуществить эту мечту им удастся нескоро.
Нотр-Дам де Пари- 5 по счету место, которое я мечтаю посетить— Баба с Меркьюри| сгорела вместе с Нотр-Дамом (@venomnomnomno) 16 апреля 2019 г.
У французов есть поговорка смысл которой заключается в том, что, если сгорит Нотр-Дам, то наступит конец света.
На самом деле практически ничего не пострадало... но это все равно очень трагично и я разревелась pic.twitter.com/4xQEeg1Qsb
Конец Twitter сообщения , автор: @venomnomnomno
А я ведь мечтала увидеть Нотр-Дам 💔— твой счастливый билет🎫 (@Nasta_Tsoy) 15 апреля 2019 г.
Больно видеть, как твоя мечта сгорает на глазах#NotreDame pic.twitter.com/u2CGjC1MSC
Конец Twitter сообщения , автор: @Nasta_Tsoy