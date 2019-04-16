"Пережил революцию, не пережил мирное время". В рунете обсуждают пожар в Нотр-Даме

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Вечером в понедельник в соборе Парижской богоматери, одном из главных символов Франции, вспыхнул сильнейший пожар. Трагедия потрясла Францию и всю Европу. В русском сегменте интернета пытаются осознать случившееся.

Пропустить Twitter пост , автор: @melancholic_ego не хочу видеть все эти новости про нотр дам потому что это так обостряет постоянную боль от хрупкости самых прекрасных вещей в мире. ай мин... это просто ту мач чтобы осознавать — unreliable narrator (@melancholic_ego) 15 апреля 2019 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @AinoSanya Наше поколение не создаёт ровным счётом ничего величественного и красивого. Мы не разбираемся в искусстве и красоте. Все что было воспето, было построено задолго до нас. А сейчас мы своими руками убиваем все. Нотр-Дам пережил революцию, но не пережил мирное время. — странный сенсей (@AinoSanya) 15 апреля 2019 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @thecatkaliko А теперь просто представьте, что в учебниках по истории в скором времени напишут эту ужасающую фразу: ”Нотр-Дам Де Пари сгорел в 2019 году вследствие возгорания реконструкционнвх лесов.”

До сих пор в голове не укладывается... — кøтик каликø (@thecatkaliko) 15 апреля 2019 г.

Некоторые пользователи рунета заметили, что пожар почти полностью уничтожил здание собора, который был возведен еще в XII веке и пережил множество исторических потрясений. Но это не совсем так.

Нотр-Дам неоднократно перестраивался, реконструировался и восстанавливался, поэтому в первозданном виде он не сохранился до наших времен.

Например, сильный ущерб был нанесен собору во времена Великой французской революции, когда революционеры снесли с него статуи с коронами.

Пропустить Twitter пост , автор: @Chapaeff Удивительно, все правда думают что соборы стоят в первозданном виде, не обрушались, не горели, не было ни революций, ни войн, а вот первый раз такое 🤦 — Чапаев (@Chapaeff) 15 апреля 2019 г.

Россияне верят, что собор восстановят и в этот раз.

Пропустить Twitter пост , автор: @gudkovd Ох, Нотр-Дам. Любимая книга, любимое место... Слабо утешает только одно: собор точно будет восстановлен.



В Венеции есть театр "Ла Фениче", Феникс: его восстанавливали после пожара дважды. Фениксом станет и Нотр-Дам. — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 15 апреля 2019 г.

Нотр-Дам - одна из главных достопримечательностей Франции, ежегодно его посещают миллионы туристов.

Теперь собор, вероятно, откроется для посетителей еще не скоро. В день пожара в Париже наверняка нашлись туристы, которые решили отложить посещение собора на другой день, предположили в рунете.

Пропустить Twitter пост , автор: @aviasales Нотр-Дам горит. Что тут скажешь, не откладывайте посещение достопримечательностей на другой день, завтра их может и не быть( — Aviasales.ru (@aviasales) 15 апреля 2019 г.

Россияне, которые были в Париже, выкладывают свои фотографии на фоне собора.

Пропустить Twitter пост , автор: @romanvolobuev Мы в Рождество 2014 летели со съёмок «Холодного фронта» через Париж, дико убитые, и вместо того, чтоб поджать нормально, пошли с Щегловой в Нотр Дам, показать 8-месячной Матильде вертепы, витражи и прочее. Теперь получается, она всё это тогда первый и последний раз видела. pic.twitter.com/GFB6cReDXp — Roman Volobuev (@romanvolobuev) 15 апреля 2019 г.

Некоторые пользователи признались, что мечтали посетить Нотр-Дам. Теперь осуществить эту мечту им удастся нескоро.