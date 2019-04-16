Почему Нотр-Дам не тушили вертолетами? Объясняет пожарный эксперт

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Парижский собор Нотр-Дам, частично сгоревший в понедельник вечером, находится в считаных десятках метров от реки Сены, откуда можно было взять сколько угодно воды для тушения пожара. Один из вопросов, который часто задают пользователи соцсетей - почему собор просто не потушили с вертолетов?

Действительно, в мире существует множество пожарных модификаций вертолетов. Одни используют для тушения пожаров специальные подвесные емкости, которые называют корзинами, другие набирают воду или смесь для тушения в резервуар на борту - оба этих способа предусматривают сброс жидкости или пены сверху на огонь.

Наконец, существуют специальные пожарные брандспойты, которые крепятся на вертолете и которыми можно поливать горящее здание точно так же, как это делают пожарные на лестницах. Они не очень распространены, но такие машины используют вот уже несколько лет пожарные в Токио.

Тем не менее во время пожара Нотр-Дама вертолеты не использовались.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вертолет тушит пожар в пригороде Афин. Но это лесной пожар, а не возгорание отдельного здания

Русская служба Би-би-си связалась с Робертом Тавенером, который ранее работал главным пожарным инспектором в городе Кентербери в графстве Кент. Там расположен главный храм Англиканской церкви - средневековый Кентерберийский собор, архитектурно похожий на Нотр-Дам.

Би-би-си: Вопрос, который возник в связи с пожаром у многих - почему пожарные не использовали вертолеты? Насколько я знаю, в мире, возможно не в Париже, существуют такие вертолеты, которые используют водометы или специальные корзины для тушения пожаров. Почему они их не задействовали при тушении пожара в соборе?

Роберт Тавенер: Я проработал в пожарной службе 30 лет и никогда не видел, чтобы пожары в зданиях тушили при помощи вертолетов. С чем-то таким нужно быть очень осторожным. Надо рассчитывать, сколько воды вы выливаете на крышу. А также учитывать нисходящие потоки воздуха от вертолета.

Что касается Кентерберийского собора - а эти здания очень похожи - самая большая проблема в том, что если вылить слишком много воды на крышу, она протечет внутрь в потолок, который просто обвалится. К тому же крыша изначально так спроектирована, чтобы не пропускать воду внутрь здания. Поэтому чаще всего пожары тушат изнутри, а не снаружи. Когда огонь распространился вовне, вероятно, уже слишком поздно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кентерберийский собор - главный храм Англиканской церкви

Если огонь прорвался сквозь крышу, пожар, скорее всего, уже распространился внутри. Можете представить себе - это как огонь внутри духовки. Он распространяется внутри еще до того, как вы увидите, что пламя пробивается сквозь крышу.

Если вы видите огонь через крышу, это означает, что внутри здание уже охвачено пожаром. Так что пытаться потушить пожар сверху при помощи вертолета, честно говоря, довольно бесполезно.

Би-би-си: А как можно потушить такие пожары?

Р.Т.: Если горит крыша, единственный способ потушить пожар - это изнутри, либо подняться на крышу и вскрыть ее, чтобы через нее прошла вода. Потому что, как я сказал, крыша так спроектирована, чтобы не пропускать воду в здание.

Таким образом, если только вы не приступили к тушению пожара изнутри здания на самой начальной стадии, или если у вас не получилось пробраться к крыше и открыть ее, что само по себе очень-очень опасно, то шансов очень мало.

Честно вам скажу, если вы хотите сохранить крышу, то шансов очень мало.

Би-би-си: Получается, придется просто ждать, пока сгорят перекрытия, и останется каменная основа?

Р.Т.: Да. Крыша у собора - у такого собора, как Кентерберийский - покрыта свинцом, и он расплавится еще раньше, чем вы увидите огонь. Вы видите дым, но как только вы увидели пламя, значит, уже все расплавилось.

Правообладатель иллюстрации SVF2 Image caption Ка-32 МЧС России тушит пожар в Москве в 2006 году. Он просто сбрасывает воду на крышу

Там уже очень высокие температуры. И балки старые, поэтому они горят очень быстро, они очень сухие. И там будет много пыли и всего такого - все это очень легко воспламеняется. Внутри все происходит очень быстро.

Мы это называем "эффектом гриба" - огонь поднимается вверх, достигает крыши и затем распространяется естественным образом вдоль нее. Так что к тому моменту, когда мы заметим огонь, ничего уже не останется.

Би-би-си: Вы видели, как тушили пожар вчера? Как, по-вашему, они все правильно сделали?

Р.Т.: Они сделали все, что могли в той ситуации. Им удалось сохранить основу - стены. Нужно действовать очень осторожно, потому что если слишком быстро снизить температуру, из-за резкого перепада температур могут обрушиться стены. Когда с одной стороны - пламя, а с другой - холодная вода, стены могут треснуть и обрушиться. Им удалось спасти стены. Они все еще на месте, и это хорошо. Но нет крыши и остального.

Со зданиями такого возраста… я не знаю, как оно было спроектировано. Кентерберийский собор разделен на несколько отдельных секций под крышей. И у него есть противопожарная защита.

Так что если бы пожар случился в Кентерберийском соборе, можно надеяться, что он был бы локализован на одном участке собора и не распространился дальше. Но если крыша открыта, то пламя быстро распространяется вдоль. Почти как в аэродинамической трубе.

Кроме того, нужно учитывать высоту здания. У большинства пожарных есть лестницы 10-15 метров, не больше. Так что вы даже близко не подберетесь к этой крыше.

Би-би-си: Вы сказали, что пожарным удалось сохранить основу структуру здания. Как ее можно сохранить? Что они сделали, чтобы сохранить ее?

Р.Т.: Они попали внутрь и, вероятно, дали крыше сгореть, а затем ограничили распространение огня. То есть они, вероятно, дали прогореть огню, который уже разгорелся, и затушили его водой. Это эффект охлаждения.

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Они добрались до тех мест, которые еще не были охвачены огнем, и пустили туда воду, чтобы он туда не добрался. Это, в общем, единственное, что можно сделать. Это называется "boundary cooling" - когда вы пытаетесь ограничить пламя со всех сторон, чтобы оно не пошло по зданию дальше.

Би-би-си: Давайте вернемся к вертолетам. Значит ли это, что они бесполезны в городах?

Р.Т.: Вертолеты хорошо работают на открытых пространствах - над лесом, над полем и тому подобным. Но все, что можно сделать с помощью вертолета, это пустить воду сверху. По сути, это как сильный дождь. Что мы делаем, чтобы защититься от дождя? Мы кладем крышу. Так что вода не пройдет сквозь нее.

И еще довольно сложно выбрать правильную позицию вертолета в воздухе. Вы без разбора хлещете воду сверху. А вам нужно контролировать, куда поступает вода. Так что с вертолетом можно даже больше навредить, чем принести пользы.