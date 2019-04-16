После пожара: как выглядит теперь Нотр-Дам

  • 16 апреля 2019
Firefighters spray water as they work to extinguish a fire at Notre-Dame Cathedral in Paris Правообладатель иллюстрации AFP

Утром во вторник жители и гости Парижа увидели масштабы разрушений, вызванных пожаром в Соборе Парижской Богоматери. Огонь уничтожил крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся ужасной трагедией и пообщал, что здание собора будет полностью восстанновлено. Он также объявил о намерении открыть международный сбор средств для восстановления собора. На реставрационные работы уже перечислены сотни миллионов евро.

Фотографии, сделанные внутри Нотр-Дама и снаружи, свидетельствуют о масштабах разрушения.

Обломки от обрушившихся конструкций в соборе Правообладатель иллюстрации AFP

Вскоре после начала пожара представитель собора Андре Фино объявил, что деревянные интерьеры горит и, вероятнее всего, будут уничтожены огнем.

Нотр-Дам Правообладатель иллюстрации Reuters

Через час после начала пожара французские пожарные сообщили, что он, по предварительным данным, мог быть связан с реставрационными работами, которые начались в апреле.

пожарные на балконе собора Правообладатель иллюстрации PA

Утром во вторник пожарные оценили масштабы разрушения.

Вывезенные из собора святыни Правообладатель иллюстрации Reuters

Реликвии и святыни, которые хранились в соборе, удалось вывезти и доставить в здание городской администрации.

собор до пожара (июнь 2017) и после (16 апреля 2019) Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Нотр-Дам до пожара (июнь 2017) и после (16 апреля 2019)

Фотография ниже была сделана в понедельник вечером. Видно, что пламя охватлило крышу собора.

дым внутри собора Правообладатель иллюстрации AFP

На фотографиях видно, что обломки обрушившихся конструкций находятся рядом с алтарем.

внутреннее убранство собора Нотр-Дам Правообладатель иллюстрации AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал пожар в соборе "ужасной трагедией" и пообещал полностью восстановить здание собора.

пожар в соборе Нотр-Дам Правообладатель иллюстрации AFP

Пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции. Каркас храма остался цел.

пожар в соборе Нотр-Дам Правообладатель иллюстрации EPA

О том, что пожар полностью потушен, власти Парижа сообщили утром во вторник.

пожар в соборе Нотр-Дам Правообладатель иллюстрации Pompiers de Paris/PA

Прокуратура Парижа объявила о том, что начианет расследование, в котором будут задействованы 50 специалистов.

пожар в соборе Нотр-Дам Правообладатель иллюстрации Getty Images

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