После пожара: как выглядит теперь Нотр-Дам

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Утром во вторник жители и гости Парижа увидели масштабы разрушений, вызванных пожаром в Соборе Парижской Богоматери. Огонь уничтожил крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся ужасной трагедией и пообщал, что здание собора будет полностью восстанновлено. Он также объявил о намерении открыть международный сбор средств для восстановления собора. На реставрационные работы уже перечислены сотни миллионов евро.

Фотографии, сделанные внутри Нотр-Дама и снаружи, свидетельствуют о масштабах разрушения.

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Вскоре после начала пожара представитель собора Андре Фино объявил, что деревянные интерьеры горит и, вероятнее всего, будут уничтожены огнем.

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Через час после начала пожара французские пожарные сообщили, что он, по предварительным данным, мог быть связан с реставрационными работами, которые начались в апреле.

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Утром во вторник пожарные оценили масштабы разрушения.

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Реликвии и святыни, которые хранились в соборе, удалось вывезти и доставить в здание городской администрации.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Нотр-Дам до пожара (июнь 2017) и после (16 апреля 2019)

Фотография ниже была сделана в понедельник вечером. Видно, что пламя охватлило крышу собора.

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На фотографиях видно, что обломки обрушившихся конструкций находятся рядом с алтарем.

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал пожар в соборе "ужасной трагедией" и пообещал полностью восстановить здание собора.

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Пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции. Каркас храма остался цел.

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О том, что пожар полностью потушен, власти Парижа сообщили утром во вторник.

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Прокуратура Парижа объявила о том, что начианет расследование, в котором будут задействованы 50 специалистов.

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