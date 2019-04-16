После пожара: как выглядит теперь Нотр-Дам
Утром во вторник жители и гости Парижа увидели масштабы разрушений, вызванных пожаром в Соборе Парижской Богоматери. Огонь уничтожил крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся ужасной трагедией и пообщал, что здание собора будет полностью восстанновлено. Он также объявил о намерении открыть международный сбор средств для восстановления собора. На реставрационные работы уже перечислены сотни миллионов евро.
Фотографии, сделанные внутри Нотр-Дама и снаружи, свидетельствуют о масштабах разрушения.
Вскоре после начала пожара представитель собора Андре Фино объявил, что деревянные интерьеры горит и, вероятнее всего, будут уничтожены огнем.
Через час после начала пожара французские пожарные сообщили, что он, по предварительным данным, мог быть связан с реставрационными работами, которые начались в апреле.
Утром во вторник пожарные оценили масштабы разрушения.
Реликвии и святыни, которые хранились в соборе, удалось вывезти и доставить в здание городской администрации.
Фотография ниже была сделана в понедельник вечером. Видно, что пламя охватлило крышу собора.
На фотографиях видно, что обломки обрушившихся конструкций находятся рядом с алтарем.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал пожар в соборе "ужасной трагедией" и пообещал полностью восстановить здание собора.
Пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции. Каркас храма остался цел.
О том, что пожар полностью потушен, власти Парижа сообщили утром во вторник.
Прокуратура Парижа объявила о том, что начианет расследование, в котором будут задействованы 50 специалистов.
***