Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ким Чен Ин обычно предпочитает путешествовать в спецпоезде

Российский президент в конце апреля может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чем Ыном, сообщило со ссылкой на свои источники южнокорейское агентство Ренхап. Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил в среду, что ведется активная подготовка к этой встрече и что она может состояться в любом месте.

16 апреля из КНДР вернулись депутаты Госдумы, а до этого Пхеньян посетили депутаты Амурской области и глава МВД Владимир Колокольцев. В Москву за последние два месяца также несколько раз приезжали северокорейские дипломаты.

Русская служба Би-би-си спросила у побывавших в этой стране депутатов о том, что они обсуждали с северокорейскими коллегами и о чем сейчас Москва может договариваться с Пхеньяном, учитывая жесткие санкции, наложенные на КНДР в 2017 году. Эти санкции поддержала и Россия.

"Обойти эти санкции"

Делегация депутатов амурского Заксобрания обсуждала с северокорейскими политиками вопросы образования и туризма. Амурские депутаты подарили Ким Чен Ыну картину с изображением Бурейской ГЭС, которую в 2011 году посещал его отец.

"Несмотря на санкции ООН, которые подписала Россия, мы активно сотрудничаем и считаем, что санкции будут рано или поздно сняты, а мы уже будем готовы к тесному экономическому сотрудничеству", - рассказал Би-би-си глава фракции КПРФ в амурском Заксобрании Роман Кобызов.

По его мнению, санкции - это основной вопрос, который должны обсудить Путин и Ким Чен Ын.

"Основной вопрос повестки между двумя лидерами должен быть - как обойти эти санкции. Потому что (мы) во многом похожи, и, конечно, это дружественная страна, которая поддерждала нас во время "Крымской весны", - говорит Роман Кобызов.

"Это наш сосед, и мы обязаны с ними сотрудничать и поддерживать их для развития экономики Дальнего Востока. Корея - прекрасный рынок сбыта, что касается продовольствия и топлива", - считает амурский депутат.

Правообладатель иллюстрации fedot tumusov / facebook Image caption Депутаты Госдумы летали в Пхеньян на празднование Дня солнца

По его словам, северокорейская сторона активно предлагала активизировать экономическое сотрудничество. В частности, шла речь о строительстве автомобильного моста через реку Туманная в Приморье. Минвостокразвития ранее заявляло, что проект обсуждался несколько раз с северокорейской стороной.

"Предполагается, что КНДР выделит трудовые ресурсы и часть строительных материалов. Российская сторона предоставит необходимые для строительства технику и стройматериалы", - процитировал Интерфакс в мае прошлого года замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова.

Строительство моста обсуждалось и во время визита депутатов Госдумы, рассказал депутат Казбек Тайсаев.

По его мнению, российский МИД должен добиваться смягчения санкций для Северной Кореи, так как КНДР выполнила требования Совета Безопасности ООН.

"Мы соседи, нас связывают добрая дружба, великая победа, и мы должны друг другу помогать. Тем более из-за санкций, под которыми находится Северная Корея последние 70 лет, и санкций, под которыми находится наша страна. Мы родственные души", - заявил депутат.

"Мы летали туда на празднование Дня солнца, удалось и с людьми пообщаться, и на предприятиях побывать. Я вам скажу, что это великий народ, их на колени поставить никому не получалось и не получится. Они работают, живут, веселятся - даже в тех условиях, в которых они из-за изоляции находятся", - добавил Тайсаев.

"Держать ногу в двери"

Кроме строительства автомобильного моста, обсуждались также возможные поставки современных российских самолетов для международных пассажирских перевозок, говорится на сайте Госдумы.

Правообладатель иллюстрации EPA/TASS Image caption Пхеньян пытается активизировать торгово-экономические отношения с Россией

Профессор университета Кунмин Андрей Ланьков считает, что Россия не сможет легально поставлять в КНДР самолеты из-за санкций. Плюс Северной Корее нечем за них платить, говорит эксперт.

Если встреча Путина и Ким Чем Ына состоится, на ней также будут говорить о строительстве железной дороги и газопровода, считает Ланьков.

"Северокорейская железнодорожная сеть находится в катастрофическом состоянии. Средняя скорость на главной ветке - 40-50 км. Надо все строить заново. Вложения, которые необходимы для восстановления хотя бы одной ветки до нашей границы, это - 4-5 миллиардов рублей, с официальной точки зрения. Скорее миллиардов 10 понадобится", - говорит эксперт.

Однако, по его словам, строить железную дорогу не будут ближайшие десятилетия.

Правообладатель иллюстрации TASS/KOREA / POOL Image caption Строить железную дорогу в КНДР Россия сейчас вряд ли будет, считают эксперты. На фото - церемония символического соединения железных дорог двух Корей, декабрь 2018 года

"Как только РЖД начнет такие деньги закапывать в корейской земле, они станут заложниками политики Пхеньяна, Сеула, Пекина и Вашингтона. Любые политические изменения приведут к тому, что проект будет заморожен. Поэтому разговоры будут, но это попытки обозначить российский интерес в перспективе. Это понятная тактика - держать ногу в двери, напоминать о своем желании и ждать пока возникнет благоприятная ситуация", - считает Ланьков.

Даже если на КНДР не были бы наложены санкции, перспективы экономического сотрудничества очень скромны. По словам Ланькова, Россия просто не заинтересована в тех товарах, которые КНДР может продавать на мировом рынке.

"Единственная статья северокорейского экспорта, в которой Россия реально заинтересована, - это рабочие", - говорит эксперт.

Как работников КНДР оставляют в России

Резолюция совбеза ООН от 22 декабря 2017 года требует, чтобы северокорейских работников выдворили из России до 22 декабря 2019 года. По резолюции от 11 сентября 2017 года запрещено выдавать новые разрешения на работу северокорейцам, если договоры не были подписаны до этой даты.

По факту получилось так, что северокорейских граждан стали высылать из России уже в начале 2018 года: квоты на иностранных работников в России выдаются только на один год. Высылали тех сотрудников, чьи разрешения на работу истекли.

Разворачивали и тех, кто не успел подписать документы. Московская компания "Рюген-строй" хотела нанять 30-40 работников, и перед введением санкций они выехали на поезде в Россию.

"Мы оплатили все пошлины и сборы, но не успели подписать договоры (до 11 сентября - Би-би-си). Пришлось отправить работников назад, мы потеряли деньги", - рассказывала Русской службе Би-би-си сотрудница, не уполномоченная общаться с прессой.

Но в марте 2018 года условия для северокорейских работников смягчились. После заседания комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между Россией и КНДР минтруду поручили продлить для корейцев право на работу в России до 22 декабря 2019 года.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Руководству страны надо подумать, как помочь корейским товарищам, считает депутат "Справедливой России" от Якутии Федот Тумусов

После этого минтруд снова стал выдавать квоты на наем граждан КНДР. "Квоты выделялись только гражданам КНДР, работавшим по состоянию на 11 сентября 2017 года", - ответили в ведомстве на запрос Би-би-си.

Квоты гражданам КНДР на 2019 год не выделялись, добавили в пресс-службе минтруда.

Не высылать рабочих из Северной Кореи просило через делегатов и северокорейское правительство, рассказал депутат Госдумы Федот Тумусов. По его словам, работа в России - маленький, но источник решения социальных и экономических проблем граждан КНДР.

"Мы думаем, что в правительстве и руководству страны надо подумать, как помочь корейским товарищам. Нам надо их поддерживать", - сказал Тумусов.

Кем и где работают в России граждане КНДР?

За 2018 год в России выдано 10 тыс. квот для северокорейских работников (данные на декабрь). До введения санкций их было в 4,5 раза больше - около 45 тыс.

Одновременно в России до санкций находилось максимум 37 тыс. северокорейских работников, рассказывал посол России в КНДР Александр Мацегора.

Чем будут заниматься 10 тыс. северокорейских работников в России?

Для большинства из них выделены квоты на работу в Москве (1,8 тыс. квот), хотя до введения санкций с большим отрывом лидировал Приморский край (8,5 тыс. квот в 2017 году).

Куда пригласили больше всего работников из КНДР в 2018 году Число выданных квот по регионам

Подавляющее большинство квот выдано для работников строительных специальностей - арматурщиков, кровельщиков, штукатурщиков и так далее (8,6 тыс. квот).

Приглашено из КНДР:

400 швей и закройщиков

швей и закройщиков 105 операторов животноводческих комплексов (всех пригласил "Великолукский мясокомбинат")

операторов животноводческих комплексов (всех пригласил "Великолукский мясокомбинат") 97 овощеводов (почти все - для АО "Агрокомбинат Южный", который входит в АФК "Система")

овощеводов (почти все - для АО "Агрокомбинат Южный", который входит в АФК "Система") 92 переводчика.

переводчика. 68 работников лесозаготовки

работников лесозаготовки 24 официанта и 26 поваров (в основном для ресторанов северокорейской кухни в Москве - "Корё" и "Рынрадо").

официанта и поваров (в основном для ресторанов северокорейской кухни в Москве - "Корё" и "Рынрадо"). 4 врача (в клинику восточной медицины, которой управляет ООО "Партнер-1")

ТОП-5 компаний по числу квот на наем работников из КНДР Название компании Число квот Регион Сфера деятельности Собственник Выручка в 2017 г., млн рублей ООО "Рынрадо ЭТС" 267 Москва Разборка и снос зданий Генеральное внешнеторговое общество "Рынрадо" 61,6 ООО "Генеральное строительное общество "Пхеньян" 222 Москва Строительство Ким Ин Чер (иностранный гражданин) 169,2 ООО "Строительная компания "Спецстрой" 218 Московская область, Раменский район Строительство О Су Ток (иностранный гражданин) нет данных ООО "Чхолсан" 215 Новосибирская область Строительство Генеральная торговая компания "Чхолсан" 142,4 ООО "Спецремстрой" 200 Москва Строительство Ким Сан Чун (иностранный гражданин) 41,4 Источник: приказ минтруда России №771 от 7 декабря 2017 года

Всего корейских работников на территории России в 2018 году нанимали 153 компании и 6 индивидуальных предпринимателей.

Почти 40% этих компаний принадлежит иностранным гражданам без указания гражданства, следует из данных Росстата, которые публикует СПАРК. Многие из них в прошлом принадлежали гражданам КНДР и подавляющее большинство владельцев этих компаний носит корейские имена.

Кому принадлежат компании, получившие квоты на наем граждан КНДР в 2018 году Количество юрлиц

Больше четверти компаний, получивших квоты на найм работников из КНДР, принадлежат гражданам КНДР и компаниям этой страны, например, генеральной торговой компании "Чхолсан" и генеральному внешнеторговому обществу "Рынрадо", зарегистрированным в Пхеньяне.