Пожар в Нотр-Даме: можно ли примерно оценить ущерб?

Media playback is unsupported on your device Первые кадры: как выглядит Нотр-Дам внутри после пожара

Собор Парижской Богоматери горел в течение 15 часов. Его крыша и шпиль обрушились внутрь здания. Какой ущерб причинен памятнику, и как его будут восстанавливать?

На восстановление собора, который много веков считается сердцем французского католицизма, уже обещают выделить сотни миллионов евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что восстановить собор - "судьба Франции". Пожертвовать деньги на реконструкцию собора обещают миллиардер Франсуа-Анри Пино и французский производитель люксовых товаров LVMH.

Насколько серьезен ущерб? И что нам вообще известно о пожаре в Нотр-Даме?

О причине возгорания никаких официальных заявлений пока сделано не было. Прокурор Парижа Реми Эйтц заявил, что "склоняется к версии о случайном возгорании".

Тем не менее он заявил, что расследование пожара будет сложным и долгим, а работать над ним будет 50 французских следователей и экспертов.

Другие чиновники связывали возгорание с работами по реставрации, которые уже шли в соборе.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В результате пожара собор остался без шпиля

Что произошло?

Как рассказал Эйтц, первая пожарная тревога прозвучала около 18:20 по местному времени (19:20 по Москве), но обитателям собора не удалось обнаружить огонь.

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Вторая сирена прозвучала в 18:43, после чего очаг нашли и вызвали пожарных. Пламя быстро поднялось до потолка по деревянным элементам интерьера и вскоре его было видно уже снаружи - на вершине шпиля.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Крыша полностью уничтожена, говорят в пожарной службе

В этот момент возникли опасения, что пламя может перекинуться и на башни, но, как объяснил глава МВД Франции Лоран Нуньез, это сумели предотвратить.

Утром во вторник пожарные объявили, что распространение пламени удалось остановить, к десяти утра по Парижу пламя было потушено. Один из пожарных был легко ранен.

Каков ущерб?

В основном повреждена крыша, говорят пожарные.

"Крыша полностью разрушена [...] частично над основным зданием. Шпиль уничтожен", - говорит представитель пожарной бригады Габриэль Плю.

Однако, могло быть и хуже. Как пишет газета Monde, ссылаясь на слова Нуньеза, если бы пожарные не вошли в здание, "оно бы несомненно обрушилось".

Как видно по фотографиям, по меньшей мере одно из знаменитых окон-роз осталось целым, хотя по поводу других витражей есть опасения.

Министр культуры Франции Франк Ристер предупреждает, что хотя каркас собора уцелел, он нестабилен. Экспертов внутрь здания пока не пускали.

В момент возгорания в соборе проводились реставрационные работы из-за появившихся в его камне трещин. В рамках этих работ из здания на прошлой неделе вынесли 16 медных статуй.

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Что с реликвиями?

В соборе Парижской Богоматери хранятся важные христианские реликвии. Среди них, как считается, фрагмент Креста Господня, гвоздь и терновый венец.

Сообщалось, что венец, который, согласно Евангелию, римские воины надели на голову Христа перед распятием, был спасен от огня, поскольку содержался в защищенном хранилище.

Также поступала информация, что другие реликвии и особо ценные предметы искусства, хранившееся в соборе, были вывезены из него перед началом реставрационных работ.