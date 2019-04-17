Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал полностью восстановить пострадавший в результате сильного пожара собор Парижской богоматери за пять лет.

На реставрацию здания к этому моменту различными благотворителями пожертвовано около 750 млн евро.

Пока Париж подсчитывает ущерб в результате пожара в Нотр-Даме и собирает средства на восстановление здания, интересно взглянуть, как справлялись с ущербом, нанесенным огнем, крупнейшие исторические и культурные центры в мире.

Многие исторические здания крайне уязвимы для пожаров.

С одной стороны, в их строительстве часто используются древесные массивы, которые легко воспламеняются. С другой, особенности конструкции не всегда позволяют установить противопожарные системы, как в современных зданиях, которые проектируются с учетом рисков возгорания.

Особый статус здания также может стать причиной, по которой владельцы зданий не оснащают их необходимыми средствами противопожарной защиты.

Таким образом, если возгорание все-таки возникает, его гораздо сложнее локализовать и потушить. Без преград в виде противопожарных дверей и жаростойких стен пламя в считанные минуты может охватить все здание.

Какие самые известные исторические и культурные здания пережили пожар и что с ними стало после восстановления?

Национальный музей в Рио-де-Жанейро

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В экспозиции Национально музея - тысячи экспонатов, рассказывающих об истории Бразилии и других стран

В 2018 году был охвачен огнем крупнейший естественно-научный музей в Латинской Америке. О пострадавших не сообщалось, но ущерб науке, истории и культуре страны был значительным: в музее были собраны 200 лет национального наследия.

Media playback is unsupported on your device Как горел главный музей в Бразилии

Банковское здание в Белфасте и Школа искусств в Глазго

В 2018 году сразу несколько знаковых знаний в Британии пережили пожар.

В августе в столице Северной Ирландии горело бывшее банковское здание XVIII века, в котором располагалась торговая марка одежды Primark.

Возгорание началось на пятом этаже в рабочее время, пламя быстро распространилось по зданию. В результате обрушилась кровля и сгорели часы на фасаде здания. Реставрация все еще продолжается.

Правообладатель иллюстрации Pacemaker Image caption Пламя разрушило часы на историческом здании в Белфасте

Несколькими месяцами ранее пожар случился в Школе искусств Глазго, где подходили к концу реставрационные работы, продолжавшиеся в течение последних четырех лет стоимостью 36 млн фунтов.

Это происшествие подняло споры о том, уделило ли руководство учебного заведения должное внимание противопожарным мерам после опустошительного пожара, случившегося в этом же здании четырьмя годами ранее.

Манеж в Москве

Здание московского Манежа загорелось в день президентских выборов 14 марта 2004 года. Как сообщалось, причиной возгорания стало короткое замыкание.

В это время на выставочной площадке проходила выставка работ российских театральных художников, многие произведения искусства были утрачены в результате пожара.

Правообладатель иллюстрации Sysoeva Lyubov/TASS Image caption Пожар в Манеже получил высшую категорию сложности. В ходе тушения погибли двое пожарных.

Прибывшие на место происшествия пожарные несколько часов не могли потушить огонь, у здания обрушилась крыша и две стены, двое пожарных погибли на месте.

Здание вновь открылось в 2005 году. Архитекторы воссоздали ампирный стиль историческо здания, добавив лифты и эскалаторы. а также более современную систему пожарной безопасности и кондиционирования.

Чайный клипер в Лондоне

Один из самых известных кораблей, "Катти Сарк" был построен в 1869 году и использовался для транспортировки чай из Китая. Один из самых знаменитых чайныхов клиперов приобрел известность в 1872 году благодаря героическому решению капитана продолжать путь из Шанхая, несмотря на то, что во время бури корабль потерял руль.

С 50-х годов клипер стоял в сухих доках Гринвича на востоке Лондона и был открыт для туристов.

Image caption Самый быстроходный в мире парусник, клипер "Катти Сарк", пострадал от пожара в 2007 году.

Корабль-музей загорелся в мае 2007 года, когда судно находилось на реставрации.

Восстановили его только в 2012 году. На ремонт самого знаменитого парусного судна ушло пять лет и 50 млн фунтов.

Библиотека Института научной информации по общественным наукам РАН

Пожар в библиотеке ИНИОН РАН на юго-западе Москвы в январе 2015 года тушили больше суток. Пламя охватило все здание, обрушило крышу библиотеки, левое крыло полностью разрушилось.

До пожара библиотека была четвертой в стране по хранилищу книг, в ней были собраны книги на древних и современных языках, в том числе уникальные издания XVI - начала XX веков.

В результате пожара было утрачено более 5 миллионов изданий, что составляло пятую часть фондов институтской библиотеки.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Институт научной информации по общественным наукам РАН - крупнейший научный информационный центр России в области социальных и гуманитарных наук.

На текущий момент здание еще не восстановили. По последним данным, на месте библиотеки планируют построить культурно-просветительский и научно-исследовательский комплекс. Сотрудники института работают в Академии сельскохозяйственных наук.

Виндзорский замок

Виндзорский замок, летняя резиденция королевы Елизаветы II и место венчания принца Гарри и Меган Маркл, понес большой ущерб от пожара в ноябре 1992 года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пожар в Виндзорском замке в 1992 году.

Почти тысячелетняя крепость пережила войну, но сильно пострадала от пожара, начавшегося в часовне Королевы Виктории. Огонь быстро перекинулся в другие части здания и нанес значительный ущерб залу Святого Георгия и главному приемному залу.

Реставрация замка обошлась в 37 млн фунтов и заняла около пяти лет. Средства на реставрацию были выделены из доходов от продажи билетов на территорию замка и в Букингемский дворец.

Театр Петруцелли

В 1991 году в итальянском городе Бари в результате поджога полностью сгорел театр Петруцелли.

Из-за затянувшихся споров по поводу того, кто будет реставрировать историческое здание XIX века, его реконструкция была отложена на много лет, в результате чего театр вновь открылся для посетителей только в 2009 году.

До пожара театр вмещал 3200 посетителей, но после реконструкции в соответствии с новыми правилами безопасности количество мест в театре сократилось вдвое - теперь на спектакли продается не больше 1480 билетов.