Image caption Морено утверждает, что поведение Ассанжа в посольстве было недопустимым

Решение президента Эквадора Ленина Морено лишить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа политического убежища для многих оказалось неожиданным. В интервью Би-би-си Морено подробно объяснил, почему он пошел на такой шаг.

В минувший четверг президент Эквадора выступил с видеообращением, в котором обвинил Ассанжа в нарушении международных конвенций и в "неуважительном и агрессивном поведении".

Вскоре после этого глава МИД Эквадора сообщил, что Ассанж лишен эквадорского гражданства.

Ассанж укрылся в эквадорском посольстве в 2012 году, когда английский суд предписал экстрадировать его в Швецию по обвинению в сексуальном насилии.

Несмотря на то, что эти обвинения позже были сняты, 47-летнему основателю WikiLeaks грозит до года тюремного заключения в Британии в связи с нарушением условий освобождения под залог.

Также Ассанжу предстоит бороться против экстрадиции в США по обвинению в сговоре с целью взлома государственной компьютерной системы.

В интервью испаноязычной службе Би-би-си Mundo Ленин Морено сказал, что Ассанж превратил посольство Эквадора в "центр международного шпионажа и кибертерроризма", а также обвинил его в сговоре с бывшим президентом страны Рафаэлем Корреа, который и предоставил Ассанжу убежище.

Би-би-си: В какой момент вы приняли решение аннулировать политическое убежище Джулиану Ассанжу?

Ленин Морено: Тут очень много всего накопилось. Давайте вспомним, что Ассанж нарушил все [международные] конвенции. Принципы, которые были выработаны в конвенциях, подписанных в Гаване, Каракасе, Вене - все они были им нарушены.

Дело и в его поведении: ведь он оскорблял свою охрану, оскорблял - как вербально так и физически - сотрудников посольства и также позволял своей организации WikiLeaks нарушать даже такое элементарное правило, как невмешательство в политику других стран, которое должны соблюдать все государства.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Джулиан Ассанж провел в посольстве Эквадора в Лондоне 2487 дней

Би-би-си: Вы говорили, что WikiLeaks угрожал правительству Эквадора. Можете пояснить?

Л.М.: Да, и это подтверждается записями. Он угрожал правительству, сотрудникам посольства, государству. И вот последствия этих угроз: 40 миллионов кибератак со стороны Бразилии, Австрии, Канады, США и из самого Эквадора, направленных против нашего МИДа, государственных фондов, банков и т.д.

Именно так они (сотрудники WikiLeaks) себя вели. На самом деле это не имеет ничего общего с журналистикой, это чистой воды кибертерроризм.

Би-би-си: Многие обратили внимание на то, что вы аннулировали убежище для Ассанжа после публикации фотографий из вашей частной жизни и после того, как WikiLeaks опубликовал информацию о связах вашего брата с офшорной фирмой.

Л.М.: Каждый гражданин Эквадора, который не работает на госслужбе, может создать офшорную компанию. Я уже доказал с помощью деклараций и других документов, что эта фирма никогда мне не принадлежала и что я не имею к ней отношения.

Что же касается квартиры, в которой я якобы проводил отпуск, то мы также документально, со свидетельствами местных жителей доказали, что это не роскошные апартаменты, что я там никогда не был и, конечно же, что она (квартира) мне не принадлежит.

Би-би-си: У вас есть сведения, что за этой утечкой стоит лично Ассанж?

Л.М.: Нет, это не главная причина, по которой мы аннулировали [Ассанжу] убежище.

Скопилось несколько неприятных обстоятельств, в том числе угрозы с его стороны в адрес Эквадора и всего мира: он говорил, что поднимет кое-какие "вопросы" в тот момент, когда ему будет отказано в убежище.

Би-би-си: Вы обвиняли бывшего президента Рафаэля Корреа в том, что он стоит за распространением порочащих вас сведений. Вы думаете, что он был в сговоре с Ассанжем в этот момент?

Л.М.: У меня нет в этом никаких сомнений. Это типичное поведение экс-президента Корреа - создавать такие сценарии, плести паутину с целью запутать людей, пытаться опорочить их. Он делает это каждую субботу в своих выступлениях.

Но дело не только в этом. Сейчас, когда он защищает свободу слова, стоит вспомнить, как он отправлял в тюрьму журналистов, преследовал их, требовал от СМИ выплат миллионных сумм. Конечно же, его раболепное представление о правосудии привело к уголовным делам против него самого.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лондонская полиция прибыла в посольство Эквадора по приглашению эквадорской стороны и арестовала Ассанжа

Би-би-си: Вы уверены в том, что была некая координация между Ассанжем и Корреа с целью дестабилизации вашего правительства?

Л.М.: У нас есть практически все доказательства. Сегодня в Эквадоре есть трое хакеров, в отношении которых ведется расследование. Один из них находится в предварительном заключении. И у нас есть записи, которые анализируются с целью установить связи этого хакера.

Важно отметить, что одна их ключевых фигур в политике Корреа - бывший глава МИД Рикардо Патиньо - постоянно ездил с этим хакером в разные страны, иногда они даже летали в одном самолете, сидели на одних и тех же местах изо дня в день, чтобы немного сбить всех с толку.

В общем, они связаны, мы намерены это доказать и, конечно же, мы расскажем об этом журналистам.

Рафаэль Корреа был президентом Эквадора с 2007-го по 2017 год. В 2018 году эквадорские следственные органы завели на него дело о похищении оппозиционного политика Фернандо Бальды. Судья выдал ордер на арест экс-президента, однако Корреа к тому моменту находился в Бельгии, где и живет до сих пор.

После ареста Ассанжа Корреа в своем "Твиттере" назвал Морено "самым большим предателем в истории Эквадора и Латинской Америки".

Он также отмечал, что арест и выдача журналиста британским властям "ставят под угрозу жизнь Ассанжа и позорят Эквадор".

Как отмечал обозреватель испаноязычной службы Би-би-си Mundo Артуро Валлес, ситуация с Ассанжем во многом стала отражением политической борьбы в Эквадоре между Корреа и Морено.

"На самом деле Ассанж стал неудобным наследием бывшего президента Рафаэля Корреа, так как многие говорили, что дело Ассанжа помогало ему поддерживать международный имидж прогрессивного лидера и утверждать независимость своего правительства", - говорит Валлес.

Би-би-си: Вы также говорили, что получили от британских властей гарантию того, что Ассанж не будет выдан стране, в которой ему может грозить смертная казнь или пытки. Вы добивались каких-то особых гарантий, чтобы его не выдали США?

Л.М.: Это обещание британских властей. Мы уважаем права человека и неприкосновенность человеческой жизни, поэтому трижды просили об этом британские власти. В ответ мы получили письма о том, что он ни при каких условиях не будет экстрадирован в страну, где его могут подвергнуть пыткам или приговорить к смерти.

Би-би-си: США обвиняют Ассанжа в сговоре с целью взломать правительственный компьютер. Что скажет Эквадор, если его все же выдадут Соединенным Штатам?

Л.М.: Мы должны задавать вопросы не США. Мы должны задавать вопросы той территории, на которой находится посольство Эквадора, то есть Соединенному Королевству.

С ними мы должны говорить о том, собираются ли они экстрадировать его при таких условиях. Действия других стран - это уже другой вопрос.

Image caption Морено дал интервью Би-би-си во время визита в Вашингтон

Би-би-си: Что вы скажете тем, кто считает, что с арестом Ассанжа пострадала свобода слова во всем мире?

Л.М.: Я думаю, что не пострадала. Если свобода слова является чем-то управляемым, чисто идеологическим, в той или иной мере дистанционно управляемым, то я считаю, что свобода слова не пострадала.

Свобода слова должна пониматься широко.

Би-би-си: Вы говорили о поведении Ассанжа, о его агрессивной отношении к персоналу посольства и конфликтах с охраной. Можете привести конкретные примеры?

Л.М.: Да, у нас есть примеры. Нас особенно волновало то, как мало внимания он уделял подписанным договоренностям. Не хочется говорить об этом, но он даже пачкал своими экскрементами стены посольства. Он играл в футбол, пока люди ждали в приемной, катался на скейте в нижнем белье и так далее. Представьте себе, что мы все это терпели.

Поэтому в итоге наше терпение подошло к концу, и мы аннулировали ему убежище, и нас поддержали 80% эквадорцев, потому что они знали обо всех нарушениях подписанных договоренностей со стороны Ассанжа.

Media playback is unsupported on your device Три факта о деле основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Би-би-си: Вы также говорили, что Ассанж хотел использовать посольство Эквадора в Лондоне в качестве "шпионского центра" и вмешиваться в дела США, Ватикана и Каталонии. Почему же он оставался в посольстве?

Л.М.: Потому что это было наследством прошлого правительства, прошлых властей. Он практически превратил посольство в центр международного шпионажа и кибертерроризма. Это не журналистика.

Би-би-си: Вы считаете, что Ассанж делал все это из личных интересов или по чьему-то приказу?

Л.М.: Насколько нам известно, Ассанж - это достаточно состоятельный человек, у его организации много ресурсов. И теперь мы видим, как он этого достиг.