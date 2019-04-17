Британские санкции за Крым: что будет после "брексита"?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Санкции Британии против России в связи с аннексией Крыма останутся в силе и в случае выхода Британии из Евросоюза без договоренностей. Британское правительство опубликовало законопроект, описывающий санкционную политику на случай "жесткого брексита". Русская служба Би-би-си разбирается, как будут действовать санкции.

Пояснительная записка появилась на правительственном портале в среду. В правительстве оговариваются, что по-прежнему намерены добиться договоренности с ЕС перед выходом, но "правительство должно быть готово к любым обстоятельствам".

Сейчас британские санкции регулируются законодательством Евросоюза. Как и другие члены ЕС, Британия ввела их после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

В документе идет речь именно о санкциях, связанных с присоединением украинского полуострова Россией. Функция законопроекта - "побудить Россию прекратить действия, направленные на дестабилизацию Украины, подрыв или представляющие угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Если парламент примет законопроект, то у Британии появится правовая база для введения санкций против России.

Торговля

В пояснительной записке говорится о нескольких сферах, в которых британским гражданам и компаниям могут запретить сотрудничать с Россией . Отдельно оговаривается, что санкции обязательны к исполнению не только на территории Британии, но для всех британских граждан и компаний, где бы они ни находились.

Среди перечисленных в документе сфер - финансы, торговля, военная сфера, предметы двойного назначения и энергетика. Поскольку документ именно устанавливает юридические рамки для будущего введения санкций, имен в нем не названо. Можно ожидать, что список лиц, против которых будут применены санкции, будет таким же, как и общеевропейский.

Сейчас в санкционном списке ЕС 183 человека. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, их европейские активы замораживаются в случае обнаружения.

В соответствии с британскими санкциями, подданным Соединенного Королевства и британским компаниям не разрешается продавать или передавать российским клиентам или связанным с ними лицам оружие и предметы двойного назначения.

Любой экспорт оружия в Россию и покупку оружия у российских или связанных с Россией лиц, в числе которых называют, например, компьютерные программы, документ строго запрещает. Запрещается также финансовое обслуживание сделок по торговле оружием или предметами двойного назначения с Россией.

Кроме того, британским компаниям запрещено заключать любые сделки по торговле оружием, если у них есть основания подозревать, что оружие может быть использовано на территории России.

Нарушение норм, связанных с торговлей, предлагают наказывать тюремным сроком до 10 лет.

Энергетика, судоходство, Крым

Как и европейские санкции, законопроект запрещает гражданам Британии инвестировать в экономику Крыма, пока полуостров оккупирован Россией.

Британцам и компаниям запретят покупать землю на полуострове или доли в крымских компаниях. Крымской компанией при этом может считаться как фирма, зарегистрированная на полуострове, так и компания, зарегистрированная где-то еще, офис которой физически находится в Крыму.

Правообладатель иллюстрации BBC Sport Image caption Украинский полуостров Крым был аннексирован Россией в 2014 году

Полностью запрещается экспорт в Крым товаров, связанных с созданием инфраструктуры.

Кроме того, профильный министр получит право запрещать британским круизным лайнерам заходить в любые порты Крыма.

Запрещается продажа российским компаниям и лицам оборудования, связанного с добычей нефти и газа, а также заключение контрактов на геологоразведку для российских компаний.

Критерии включения в список

Помимо общих запретов на торговлю с Россией и инвестиции в Крым, законопроект предусматривает и персональные санкции. Список россиян, против которых Британия хочет их ввести, будет составлять и дополнять профильный министр.

При этом единственным критерием включения в список будет отношение того или иного россиянина к кризису на Украине. Например, под санкции может попасть чиновник или бизнесмен, поддерживающий отношения с сепаратистами в Донбассе, любой из его подчиненных, или человек, действующий от его имени.

Media playback is unsupported on your device Керченский конфликт: хотят ли русские войны?

Санкции Евросоюза в отношении России действуют с 2014 года. В марте этого года США, Канада и Евросоюз ввели новые ограничения против России в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года и захватом украинских моряков, а также на пятую годовщину аннексии Крыма.

Госсекретарь США Майк Помпео в марте заявил, что Штаты планируют ввести новые ограничения в отношении России, но этого не произошло.