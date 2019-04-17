"Сгорела часть нашей истории". Парижане - о трагедии в Нотр-Даме

Media playback is unsupported on your device Первые кадры: как выглядит Нотр-Дам внутри после пожара

"Это ужасно грустно. Просто ужасно. Сгорела часть нашей истории. Не знаю, можно ли кого-то винить в этом. Поживем - увидим. Хорошо, что собор отстроят, это единственное, что радует в этой ситуации".

"Сердце разрывается. Потрясение ужасное. Я иногда ходил в собор с девушкой. Не представляю, что случилось. Могло быть что угодно: от непотушенной сигареты до теракта".

"Решила прийти сюда, потому что Нотр-Дам - символ Франции. Просто хотелось побыть рядом. Я плачу, потому что это слишком потрясает. Не знаю, кто виноват, - следствие разберется. Может быть, все дело в строительных работах".

Парижане и туристы приходят к Нотр-Даму, чтобы просто побыть рядом с искалеченным при пожаре собором. По их словам, он не меньше людей нуждается в поддержке.

Остров Сите, где стоит Нотр-Дам, частично перекрыт - сюда пускают только местных жителей. На мостах дежурит полиция, по набережной Монтебелло растянуты красные полицейские ленты.

Людей так много, что они не помещаются на тротуарах и периодически выходят на проезжую часть. Движение вот уже третьи сутки регулируют полицейские, но поток людей не сокращается.

К вечеру вторника парижане начинают привыкать к виду Нотр-Дама без крыши и шпиля. И обсуждают, кто виноват в произошедшем.

Местный таксист уверен: возгорание - случайность, а вот действия пожарных служб и властей города он критикует: "Я добрался до места происшествия раньше, чем [пожарные]. Я не верю в конспирологические теории: не было никакой преднамеренной атаки - никого же не убили. Но это просто позор. И такое не должно происходить".

Следствие действительно не рассматривает версию об умышленном поджоге. Прокурор Парижа Реми Эйтц уже рассказал журналистам, что основная версия - случайное возгорание в ходе реставрационных работ. Местные СМИ со ссылкой на источники предполагают, что все дело в электропроводке.

В четверг начали появляться новые подробности произошедшего: пожарных в Нотр-Дам, как пишет BuzzFeed, вызвали только через 23 минуты после возгорания.

По данным издания, пожарная сигнализация изначально сработала в понедельник в 18:20 по местному времени. Сотрудники собора эвакуировали собравшихся на мессу людей и попытались самостоятельно найти очаг возгорания. Поскольку никто не мог обнаружить огонь или задымление, сочли, что тревога могла быть ложной.

В 18:43 пожарная сигнализация сработала повторно - тогда и вызвали экстренные службы. Администрация собора не смогла оперативно прокомментировать Би-би-си эту информацию.

И местных жителей, и туристов также волнует другой вопрос: как долго Париж будет жить без собора Парижской Богоматери? Когда строительные леса закроют его от горожан, и сколько это будет длиться? Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что реконструкция займет около пяти лет.

"Мы отстроим Нотр-Дам, чтобы он стал еще более красивым. И я хочу, чтобы это было сделано за пять лет. Мы можем это сделать, мы будем мобилизованы", - сказал Макрон в телеобращении к нации во вторник.

Многие предприниматели и меценаты изьявили желание профинансировать реставрацию собора. Среди них - французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, семья основателей косметической компании L'Oreal Беттанкур и семья Арно, владеющая крупнейшим производителем товаров роскоши в мире LVMH.

"Сейчас невозможно предсказать точную сумму, поскольку сначала нужно изучить масштаб разрушений. Помимо повреждений от высоких температур роль сыграла и вода, которой тушили пламя. Вода, проникая в камни и дерево, может быть дополнительным негативным фактором, и последствия этого необходимо изучать, прежде чем делать выводы", - сказал Русской службе Би-би-си реставратор исторических памятников архитектуры и художник Луи-Эврар Дэсанлис.

Дэсанлис занимался реставрационными работами в Шартрском соборе, который расположен неподалеку от Парижа и считается одним из шедевров готической архитектуры, а также в соборе Сент-Этьен. Он говорит, что время начала восстановительных работ определить пока сложно.

"Несколько сводов разрушены. И необходимо понять состояние структуры в целом и укрепить слабые места. До того, как начинать ремонтные работы, нужно сначала восстановить поврежденные участки деревянной структуры высотой 30 метров. Это очень деликатная работа, потому что на этом "каркасе" держалась вся крыша".

Что утрачено навсегда?

"К сожалению, возврату не подлежит большой орган XV и XVIII века - нужно понять, был ли он хоть как-то затронут пожаром. Трубы - в основном XVIII века - были расплавлены высокой температурой, и вода деформировала деревянные части, поддерживающие структуру органа. Витражи алтаря утрачены, но не "розы" севера и юга.

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Есть надежда на спасение северной розы XIII века. Пока нет информации о состоянии мраморной части алтаря Пьеты работы Николя Кусту XVII века.

Стены алтаря затронуты пожаром, их украшали деревянные скульптуры готического искусства. А еще чудо - через день после трагедии нашли петушка со шпиля собора, несмотря на то, что он упал с высоты 93 метров.

Самая невосполнимая потеря - то, что мы называем la forêt - деревянная основа длиной 100 метров и шириной 13 метров, сделанная из дуба XII и XIII веков, привезенного из региона Шампань. Потребовалось 23 гектара леса, чтобы построить эту структуру. И этот шедевр инженерии навеки пропал".

Луи-Эврар Дэсанлис, реставратор

Французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт оценил стоимость восстановления собора Парижской Богоматери в миллиард евро. Газета Le Parisien уже сообщила, что суммарные пожертвования превысили эту сумму. Деньги жертвуют не только крупные компании и меценаты, но и простые люди.

Художник Симон - среди таких людей. В среду утром он пришел к собору, чтобы нарисовать его - в десятый раз в своей жизни, но первый - без шпиля и крыши.

"Я решил прийти сюда и нарисовать собор, чтобы стать частью произошедшего. Во-первых, чтобы в таком виде сохранился этот трагический момент. Это важно, потому что трагедии - тоже часть жизни. Но еще и могу продать эту картину и отдам деньги на реконструкцию", - говорит Симон.

Media playback is unsupported on your device "Увидеть, возможно, в последний раз" - как парижане реагировали на пожар в Нотр-Даме

Российские туристы возле Нотр-Дама тоже есть. Дарья Анохина приехала в Париж к своей подруге Ольге Сюндюковой, которая несколько лет живет и учится во Франции. Вечером в понедельник девушки вышли гулять.

"Даша была тут последний день, и мы пошли на набережную - хотели вечер перед ее отъездом провести в каком-то красивом историческом месте. Где-то в 18:55 мы были около Нотр-Дама - то есть как раз в то время, когда начался пожар. Заметили легкий дым вокруг собора, который только-только начал подниматься. Ну все знают, что было потом. Небо заволокло дымом, солнце пропало. И все смотрели на пламя на крыше Нотр-Дама. Шпиль рухнул на наших глазах. И в этот момент люди, которые и так стояли в шоке, начали плакать", - вспоминает Ольга.