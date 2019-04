Правообладатель иллюстрации GP Images

Похоже, стараниями российских прокатчиков в фантастическом боевике "Хеллбой" Баба Яга и главный герой в своём диалоге поставили между Гитлером и Сталиным знак равенства.

Журналист Би-би-си, ходивший на "Хеллбоя" в Москве, сообщил, что в российском прокате из сцены убрали фамилию Сталина звуковым сигналом, заменив ее на Гитлера в субтитрах.

В то же время, продюсер BBC News, посетивший сеанс в Лондоне, отметил, что фраза главного демонического героя, обращённая к Бабе Яге: "Напоминаю, что ты пыталась вызвать призрак Сталина из некрополя ('I recall you tried to raise Stalinʼs ghost from a necropolis')", - не потеряла своего Иосифа Виссарионовича.

Пример "Хеллбоя" - не первый для России: по данным "Кинопоиска", та же прокатная компания, что теперь выпустила фильм о безрогом демоне - MEGOGO Distribution - заменила страну происхождения главного злодея комедии "Телохранитель киллера", которого сыграл Гэри Олдмен. Так, в первоисточнике его герой был из Белоруссии, в русскоязычной версии он "перепрописался" в Боснии.

Представители российского прокатчика MEGOGO Distribution на момент выхода статьи не ответили на запросы Русской службы Би-би-си.

В последнее время российский прокат старается крайне аккуратно обходиться с персоналиями политических лидеров: один только скандал с выходом в прокат ленты Армандо Иануччи "Смерть Сталина" тянулся два месяца в начале прошлого года, и, несмотря на положительное заключение прокуратуры, так и не получил прокатное удостоверение минкульта России.

В ноябре та же участь постигла и ленту "Хантер Киллер": по сюжету министр обороны России адмирал Дуров возглавил заговор и захватил в заложники вымышленного президента России Закарина, после чего последнего пытаются спасти американские подводники.

Ещё пример - в 2014 году пострадал и "Номер 44" - голливудский детектив, действие которого разворачивается в СССР в 1950-е годы.

Сначала фильм получил прокатное удостоверение, но лишился его за несколько дней до премьеры. Глава минкульта России Владимир Мединский объяснил это тем, что Советский Союз в фильме изображен как "Мордор ... с физически и морально неполноценными недочеловеками".

Кроме того, киноманы отмечают, что непросто обстоят дела и с ЛГБТ-сюжетами: один из примеров - официальный российский перевод в сериале "Шерлок", который исключает всяческие намеки на романтические отношения между героями. Кроме того, переводчики решили просто не переводить "двусмысленную" фразу в фильме "Зеленая книга".

Также для российского проката вырезали сцены поцелуев двух героев в фильме "Наследники-2".

"Натуральный желтоглазый чертяка"

Что до "Хеллбоя", то помимо сцены с Бабой Ягой и Сталином-Гитлером смотревшим в кино было чему удивиться.

Согласно консенсусу рецензий, вышедший 11 апреля в прокат фильм полностью оправдывает свой американский рейтинг R - что означает, что там может быть в избытке насилия и секса; в "Хеллбое" с лихвой хватает первого.

Пропустить Twitter пост , автор: @Chefripper Я прекрасно отдаю себе отчёт, что новый "Хеллбой" не понравится тем, кто вообще ни в зуб ногой в первоисточнике (я сейчас не про дилогию Дель Торо). А сам я весьма предвзят, чтобы выносить вердикт.

Но некоторые претензии западных критиков очень и очень странные. — Firepocket (@Chefripper) 11 апреля 2019 г.

Жестокий эпик Нила Маршалла стал продолжением двух лент - "Хеллбой: Герой из пекла" и "Хеллбой 2: Золотая армия", снятых титулованным режиссёром Гильермо дель Торо в 2004 и 2008 годах соответственно по комиксам Майка Миньолы.

Те картины объединяло наличие Рона Перлмана в заглавной роли, обилие специфических монстров, характерных для визионерского стиля постановщика, и тёплые отзывы публики и критики.

Теперь же пользователи и критики разгромили новый фильм в пух и прах: на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет лишь 15 % "свежести". Сайт Metacritic, высчитывающий средний балл из рецензий, насчитал фильму 31 балл из 100 на основе 42 рецензий.

Пропустить Twitter пост , автор: @edgesolar Новый «Хеллбой» жестокий треш и такой супер guilty pleasure, который многие точно будут пересматривать раз в год. Мне понравилось. Отзывы не слушайте и не читайте, все ложь. pic.twitter.com/HN5yqXmyN0 — solar (@edgesolar) 11 апреля 2019 г.

Среди кинокритиков боевик активно защищали Уильям Биббиани из Wrap и Антон Долин из "Медузы": оба они оценили "бескомромиссность" картины, хард-роковый саундтрек и её отказ от романтических линий.

В прокате фильм не оправдал ожидания продюсеров: он собрал 23 млн долларов в первые пять дней. Бюджет блокбастера при этом составляет 50 млн долларов.