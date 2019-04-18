Фанаты пытаются расшифровать трейлер "Звёздных войн". И веселятся над российским названием
Девятый эпизод фантастической космоэпопеи "Звёздные войны" выйдет в российский прокат под заголовком "Скайуокер. Восход" 20 декабря. Его русскоязычный трейлер озадачил поклонников.
Хотя времени до релиза с избытком, посмотревшие вышедший неделю назад трейлер фанаты саги Джорджа Лукаса уже судачат о названии нового фильма. Особый объект внимания - гендер одного из главных героев.
Русскоязычные поклонники предполагают, что продюсеры использовали кажущийся неуклюжим вариант с двумя предложениями, чтобы скрыть пол нового Скайуокера(или Скайуокер), а в английском языке в этом не было необходимости.
Так же без проблем, например, обошлись и во франкоязычном прокате - они сделали из оригинального The Rise of Skywalker его полный аналог L'ascension de Skywalker.
При этом многие обращают внимание и на то, что российские прокатчики не обязаны были разбивать существительные, а могли бы сделать конструкцию с глаголом настоящего времени, чтобы локализовать название - например, "Скайуокер расправляет плечи".
Девятый эпизод студия доверила Джей Джей Абрамсу, снимавшему седьмую часть "Пробуждение силы" после покупки Lucasfilm корпорацией Disney.
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"Девятый эпизод космического эпоса завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий", - обещает российский прокатчик.
"Переводчик, увольняйся"
Как бы там ни было, у фанатской армии два кандидата на следующего Скайуокера после кончины архетипического Люка - обильно фигурирующая в трейлере Рей в исполнении Дэйзи Ридли и Бен Соло, он же Кайло Рен, в чью роль ещё в позапрошлом фильме вжился Адам Драйвер.
Эта разноголосица и объясняет дебаты вокруг гендера, вылившиеся в ироничные перепалки вокруг российского названия блокбастера.
"Угроза. Скрытая. Клоны. Атака. Ситхи. Месть. Надежда. Новая. Джедай. Возвращение. Сила. Пробуждение. Джедай. Последний. Скайуокер. Восход", - издевательски переложил названия предыдущих фильмов саги пользователь Snowkiller.
"Можно смотреть бесконечно на 3 вещи: как течёт вода, как горит огонь и как локализаторы переводят "Звёздные войны", - смеётся комментатор NeddyWallaby 20.
"Русские локализаторы испортили и без того странное название", - раздражаются в паблике Geekopolis.
Но некоторые фанаты решились на то, чтобы проанализировать, что, собственно, происходит в тизере.
"Трейлер начинается со сцены, в которой на Рей летит истребитель, и по неизвестной причине идёт на таран, вместо того, чтобы стрелять. Возможно, в нём сидит Кайло Рен", - размышляют зоркие зрители.
Более того, показанный тизер даёт почву для спекуляций - правда ли погиб Люк Скайуокер, или же он был жив и обучал Рей - хотя он мог вернуться в фильм и в образе призрака.
Помимо того, из трейлера неясно, имел ли какое-то отношение культовый шерстистый гуманоид Чубакка к модификации маски Кайло Рена.
Если вы фанат саги, вас также должно заинтриговать, что в конце трейлера почти все основные персонажи третьей трилогии собираются вместе на поверхности планеты Эндор.
"Зачем смеяться над страстными поклонниками?"
Ролик вызывал такое возбуждение некоторых поклонников, что те едва могли с ним справиться.
Американский влогер, представитель популярного на видеохостингах жанра "Х реагирует на Y" Эрик Баттс впечатлил общественность своей гиперэмоциональной реакцией на новый трейлер.
40-летнего энтузиаста YouTube стали массово травить и высмеивать за его рыдания при просмотре ролика, однако исполнитель роли Люка Скайуокера в саге Марк Хэмилл пришёл на выручку Баттсу и нашёл для жителя штата Кентукки много слова поддержки.
После этого Эрика стали чествовать и другие фанаты "Звёздных войн", а также борцы с кибербуллингом.
Как бы там ни было, новый фильм станет во многом завершающим: первая часть третьей трилогии - "Пробуждение силы" - вышла в 2015 году, вторая - "Последние джедаи" - двумя годами позднее.
После декабрьского релиза франшиза "уйдёт на отдых", а Disney вплотную займётся телепроектами.