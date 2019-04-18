Девятый эпизод фантастической космоэпопеи "Звёздные войны" выйдет в российский прокат под заголовком "Скайуокер. Восход" 20 декабря. Его русскоязычный трейлер озадачил поклонников.

Хотя времени до релиза с избытком, посмотревшие вышедший неделю назад трейлер фанаты саги Джорджа Лукаса уже судачат о названии нового фильма. Особый объект внимания - гендер одного из главных героев.

Русскоязычные поклонники предполагают, что продюсеры использовали кажущийся неуклюжим вариант с двумя предложениями, чтобы скрыть пол нового Скайуокера(или Скайуокер), а в английском языке в этом не было необходимости.

Так же без проблем, например, обошлись и во франкоязычном прокате - они сделали из оригинального The Rise of Skywalker его полный аналог L'ascension de Skywalker.

При этом многие обращают внимание и на то, что российские прокатчики не обязаны были разбивать существительные, а могли бы сделать конструкцию с глаголом настоящего времени, чтобы локализовать название - например, "Скайуокер расправляет плечи".

Девятый эпизод студия доверила Джей Джей Абрамсу, снимавшему седьмую часть "Пробуждение силы" после покупки Lucasfilm корпорацией Disney.

"Девятый эпизод космического эпоса завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий", - обещает российский прокатчик.

"Переводчик, увольняйся"

Как бы там ни было, у фанатской армии два кандидата на следующего Скайуокера после кончины архетипического Люка - обильно фигурирующая в трейлере Рей в исполнении Дэйзи Ридли и Бен Соло, он же Кайло Рен, в чью роль ещё в позапрошлом фильме вжился Адам Драйвер.

Эта разноголосица и объясняет дебаты вокруг гендера, вылившиеся в ироничные перепалки вокруг российского названия блокбастера.

"Угроза. Скрытая. Клоны. Атака. Ситхи. Месть. Надежда. Новая. Джедай. Возвращение. Сила. Пробуждение. Джедай. Последний. Скайуокер. Восход", - издевательски переложил названия предыдущих фильмов саги пользователь Snowkiller.

"Можно смотреть бесконечно на 3 вещи: как течёт вода, как горит огонь и как локализаторы переводят "Звёздные войны", - смеётся комментатор NeddyWallaby 20.﻿

"Русские локализаторы испортили и без того странное название"﻿, - раздражаются в паблике Geekopolis.

Но некоторые фанаты решились на то, чтобы проанализировать, что, собственно, происходит в тизере.

"Трейлер начинается со сцены, в которой на Рей летит истребитель, и по неизвестной причине идёт на таран, вместо того, чтобы стрелять. Возможно, в нём сидит Кайло Рен", - размышляют зоркие зрители.

Более того, показанный тизер даёт почву для спекуляций - правда ли погиб Люк Скайуокер, или же он был жив и обучал Рей - хотя он мог вернуться в фильм и в образе призрака.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чубакка - один из популярнейших персонажей саги - в "Последних джедаях" боролся с TIE-истребителями

Помимо того, из трейлера неясно, имел ли какое-то отношение культовый шерстистый гуманоид Чубакка к модификации маски Кайло Рена.

Если вы фанат саги, вас также должно заинтриговать, что в конце трейлера почти все основные персонажи третьей трилогии собираются вместе на поверхности планеты Эндор.

"Зачем смеяться над страстными поклонниками?"

Ролик вызывал такое возбуждение некоторых поклонников, что те едва могли с ним справиться.

Американский влогер, представитель популярного на видеохостингах жанра "Х реагирует на Y" Эрик Баттс впечатлил общественность своей гиперэмоциональной реакцией на новый трейлер.

40-летнего энтузиаста YouTube стали массово травить и высмеивать за его рыдания при просмотре ролика, однако исполнитель роли Люка Скайуокера в саге Марк Хэмилл пришёл на выручку Баттсу и нашёл для жителя штата Кентукки много слова поддержки.

После этого Эрика стали чествовать и другие фанаты "Звёздных войн", а также борцы с кибербуллингом.

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Как бы там ни было, новый фильм станет во многом завершающим: первая часть третьей трилогии - "Пробуждение силы" - вышла в 2015 году, вторая - "Последние джедаи" - двумя годами позднее.

После декабрьского релиза франшиза "уйдёт на отдых", а Disney вплотную займётся телепроектами.