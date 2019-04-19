"Путин победил". Что раскрыл доклад Мюллера о Трампе и о Кремле

Правообладатель иллюстрации DPA Image caption Сговора между Путиным и Трампом расследоваетли не обнаружили. Но раскрыли много интересного

В США опубликован 448-страничный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Он расследовал вмешательство России в выборы в США и возможный сговор президента Трампа с Кремлем. Би-би-си изучила документ и обнаружила неожиданные подробности об устройстве политического процесса в Вашингтоне и Москве.

Расследование о том, договаривался ли Дональд Трамп или его команда с Москвой о поддержке его кандидатуры на выборах 2016 года, продолжалось последние два года. Публикация доклада Мюллера, как ни странно, подтвердила и слова Трампа о том, что сговора с Кремлем не было, и заявления демократов, утверждающих, что президент превысил полномочия.

Спецпрокурор на радость президенту констатировал, что не нашел доказательств координации людей Трампа с россиянами в ходе избирательной кампании. В то же время выяснилось, что как минимум 17 человек - среди них чиновники из Белого дома и советники Трампа - в общей сложности более сотни раз контактировали с россиянами. Для демократов это звучит как признак сговора, хотя Мюллер и отмечает, что преступления под названием "сговор" не существует.

Спецпрокурор не смог найти и доказательств того, что Трамп препятствовал правосудию, что позволило президенту говорить о своем полном оправдании. Мюллер же при этом подчеркнул, что президента он не оправдывал. А в докладе отдельно упоминаются попытки Трампа уволить самого спецпрокурора, отставка начинавшего "русское расследование" директора ФБР Джеймса Коми, приказ о которой подписал президент, а также его попытки скрыть информацию о встрече Дональда Трампа-младшего с россиянами в нью-йоркской "Трамп-Тауэр". Демократы считают, что все это оправданием назвать нельзя - более радикальные говорят об импичменте, другие же требуют допросить в Конгрессе самого Мюллера.

Одновременно с этими ожидаемыми выводами, доклад представил подробный рассказ об устройстве внутренней и внешней политики как в Вашингтоне, так и в России.

"Босс попросил": как Россия пыталась наладить отношения с Америкой

9 ноября 2016 года гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев получил текстовое сообщение "Путин победил". В это время Дмитриев находился на чемпионате мира по шахматам в Нью-Йорке. На том же чемпионате был и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. В соревновании участвовал российский шахматист Сергей Карякин. Его соперник, норвежец Магнус Карлсен, в итоге чемпионский титул отстоял.

Но речь шла, разумеется, не о шахматном турнире. 9 ноября 2016 года выяснилось, что президентские выборы в США выиграл Дональд Трамп. Кто именно отправил Дмитриеву сообщение о победе Путина, неясно, эта часть доклада зацензурирована.

Дмитриев, если судить по докладу Мюллера, оказался чуть ли не самым активным человеком со связями в Кремле из тех, кто пытался выстроить контакты с командой Трампа. В то же время стратегию он выбрал весьма оригинальную. Так, в январе 2017 года Дмитриев встречался с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом на Сейшельских островах и обсуждал с ним российско-американские отношения. Принс не работал на штаб Трампа, но был в близких отношениях с Трампом-младшим и зятем президента Джаредом Кушнером. Встречу помог организовать американский бизнесмен, знакомый Дмитриева Джордж Нейдер.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentyev/TASS Image caption Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в переписках с американцами называл Путина своим "боссом"

Дмитриев добивался именно встречи с Кушнером или Трампом-младшим - Нейдеру он обещал, что это станет "историческим событием". Он также отправил американскому знакомому свою биографию и свои публичные позитивные высказывания о Трампе.

Встречей с Принсом Дмитриев в итоге остался недоволен - Нейдеру он сказал, что хотел бы говорить с более влиятельными людьми. Уже без помощи американского бизнесмена глава РФПИ общался с финансистом Риком Герсоном - другом Кушнера. Дмитриев рассчитывал, что Герсон выведет его на зятя Трампа и также пересылал ему свою биографию с просьбой показать ее Кушнеру.

Герсон и Дмитриев также подготовили план урегулирования российско-американских отношений. Он уместился на двух страницах и состоял из пяти пунктов - совместная борьба с терроризмом, усилия по нераспространению оружия массового поражения, взаимовыгодные экономические проекты, диалог по темам, где у стран разногласия и организация "доверительного общения между ключевыми представителями обоих государств".

Герсон в итоге передал план Кушнеру, а тот даже пообещал показать его "нужным людям". Впрочем, никто из "нужных людей", а среди них был и госсекретарь Рекс Тиллерсон, на предложения Герсона-Дмитриева так и не отреагировал.

Глава РФПИ регулярно называл Путина своим боссом в переписке с Герсоном: "Босс подчеркнул, что наш приоритет - построить канал коммуникации в обход бюрократии", "Босс попросил провести ключевые встречи в США в ближайшие две недели", "Босс хочет, чтобы я продолжал говорить о важности сотрудничества с Россией". К марту 2017 года Дмитриев с Герсоном общаться перестал - прогресса по их плану не было.

"Указания Путина надо выполнять" - как Авен уходил из-под санкций, а попал в поле зрения ФБР

Путин предупреждал совладельца "Альфа-групп" Петра Авена о том, что бизнесмен рискует попасть под санкции США. И жаловался на отсутствие коммуникаций с командой Трампа.

Авен, который отвечал на вопросы спецпрокурора Мюллера, рассказал, что в декабре 2016 года на встрече с президентом в формате один на один Путин якобы предсказал грядущие санкции со стороны США в отношении российских чиновников и бизнеса. Отдельно глава государства предупредил бизнесмена о возможности введения американских ограничений в отношении Авена и "Альфа-банка" и предложил бизнесмену предпринять меры по защите самого себя от санкций.

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS/ Mikhail Metzel Image caption Авен рассказал комиссии Мюллера, как проходят встречи Путина с олигархами

Путин, со слов Авена также сказал, что Кремль испытывает сложности в коммуникациях с администрацией Трампа, которая тогда только готовилась принять власть. Президент якобы признался, что вообще не знает, с кем говорить из команды Трампа, потому что он не знаком с его людьми. Бизнесмен в ответ в ответ якобы заверил президента, что предпримет шаги по защите себя и акционеров Альфа-банка от потенциальных санкций. В качестве одного из таких шагов он пообещал попробовать наладить контакт с администрацией Трампа. Путин, со слов Авена, эту идею воспринял скептически. Тем не менее у бизнесмена появилось ощущение, что Путин ждет от него действий в свете риска попадания "Альфы" под санкции.

Авену так и не удалось встретиться ни с кем из команды Трампа, а его активность вызвала интерес у ФБР - миллиардера в итоге пригласили дать показания спецпрокурору Мюллеру. Материалы допроса Авена также раскрывают подробности о встречах Путина с бизнесменами - со слов совладельца "Альфа-групп" есть примерно 50 человек, которых часто называют "олигархами", и глава государства регулярно с ними встречается. Перед аудиенцией у Путина бизнесмены обычно беседуют с главой администрации президента Антоном Вайно. Авен отметил, что такие встречи с Путиным воспринимал серьезно, а любые предложения или критику Путина считал прямыми указаниями, поскольку знал - если их не выполнить, возможны последствия.

Письмо об отставке в кармане и аргументы про гольф-клуб: Белый дом Трампа в четырех историях

Доклад Мюллера открыл и примечательные подробности внутренней политической кухни Белого дома, и занимательные случаи поведения Трампа.

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- Трамп очень расстроился, узнав, что спецпрокурором по расследованию связей его команды с Кремлем станет Роберт Мюллер. И нецензурно выругался. "Это конец моего президентства. Мне ******* [конец]. Мне ******* [конец]". Об этом рассказал в своих показаниях спецпрокурору глава минюста в 2017-2018 годах Джефф Сешнс - именно он в свое время сообщил Трампу о назначении Мюллера. Спецпрокурора выбирал не он, а его заместитель Род Розенштейн - Сешнс от "русского расследования" отстранился, так как сам стал его фигурантом. Трамп ему этого так и не простил - и в ноябре 2018 года уволил Сешнса.

- Генпрокурор Сешнс к увольнению готовился. И полгода носил заявление об отставке в кармане. Он написал его "в связи с частыми публичными атаками" со стороны Трампа и имел документ при себе всякий раз, когда приходил в Белый дом, рассказал бывший глава администрации генпрокурора Джоди Хант.

- Трамп пытался сорвать назначение Мюллера спецпрокурором. Аргументом про гольф-клуб. Президент заявил, что Мюллер "спорил о некоторых сборах, связанных с его членством в гольф-клубе Трампа в Виргинии". Этим аргументом президент поделился со своим тогдашним советником Стивеном Бэнноном, но тот назвал историю с гольф-клубом "смешной и мелкой".

- Юрист Трампа Майкл Коэн не мог списаться с пресс-секретарем Путина Песковым,потому что ошибся почтой. Коэн, продвигавший проект строительства "Трамп-Тауэр" в Москве, решил договариваться о нем через Кремль с Дмитрием Песковым. Через Пескова юрист Трампа рассчитывал договориться о встрече с тогдашним главой администрации президента Сергеем Ивановым.

Коэн послал имэйл в приемную Пескова, но вместо адреса "Pr_peskova@prpress.gov.ru" отправил его на "Pr_peskova@prpress.gof.ru". Через несколько дней Коэн свою ошибку осознал, снова написал Пескову, но поговорил в итоге только с его помощницей Еленой Поляковой. Не состоялись ни переговоров с Песковым, ни с Ивановым, ни поездка Коэна в Россию. Проект "Трамп-Тауэр" в Москве также заглох.

Будут ли новые санкции против России?

"Президент больше 200 раз назвал это [расследование] охотой на ведьм. Похоже это и была "охота на ведьм", потому что не было сговора или координации между штабом Трампа и Россией", - сказала Би-би-си член национального консультативного совета избирательной кампании Трампа Мика Мосбахер.

Правообладатель иллюстрации ANATOLY MALTSEV/TASS Image caption "Гора родила мышь", - так Путин комментировал итоги расследования Мюллера. Он вмешательство России в американские выборы отрицал

По ее мнению, попытка демократов продолжить расследование и добиваться импичмента может дать обратный эффект и ударить по их же рейтингам. "Американцы устали от расследований и заинтересованы в том, чтобы Конгресс сфокусировался, например, на проблемах иммиграции и здравоохранения", - отметила она. Что касается, попыток России вмешаться в выборы, по мнению Мосбахер, разведсообщество США предпримет необходимые меры по защите волеизъявления американцев к президентской кампании 2020 года.

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"США и так проводили жесткую политику в отношении России. В то же время в вопросах, связанных с нераспространением ядерного оружия, Трамп постарается поддерживать отношения с Кремлем", - сказала Мосбахер. С ее точки зрения, администрация Трампа не будет вводить санкции против России, чтобы набрать политические очки, но может использовать ограничения, чтобы защититься от российских хакеров и российского влияния на ситуацию в США через соцсети.

Директор центра Евразийской политики в Atlantic Council Джон Хербст соглашается, что действия России по вмешательству в избирательный процесс в США вызывают беспокойство, но подчеркивает, что Вашингтон уже ввел соответствующие санкции, и пока их достаточно.

"Кремль развил свои возможности по вмешательству в выборы, но все же угроза которую он представляет, не такая большая, как о ней иногда говорят", - отметил при этом Хербст. Итог расследования Мюллера, не выявившего сговора между Трампом и Кремлем, может нанести ущерб демократам и журналистам из "мейнстримных медиа", поскольку они преувеличивали уровень российского вмешательства, сказал Хербст Би-би-си.

Media playback is unsupported on your device Вексельберг-Пригожин-Трамп: новое расследование в США

"Не уверен, что доклад представил какую-то новую информацию [о действиях России], которой еще не было у администрации, и которая позволила бы ввести новые санкции против Москвы", - заявил Би-би-си оперативник ЦРУ на пенсии Стивен Холл, 30 лет проработавший в управлении и руководивший операциями в России.

Он сомневается, что Белый дом введет новые ограничения в отношении Кремля в связи с публикацией доклада Мюллера. "Похоже администрация выбрала другой путь", - сказал он, обратив внимание, что недавно из-под санкций вышли компании одного из фигурантов расследования Мюллера Олега Дерипаски.

Холл полагает, что публикация доклада не станет главным фактором изменения российско-американских отношений в какую-либо сторону. "Но члены администрации явно будут осторожнее встречаться людьми из России, они получили урок, что нельзя вести переговоры со всеми подряд и скрывать это", - обратил внимание экс-сотрудник ЦРУ.

Что касается защиты от российского влияния на американцев через медиа и соцсети, по словам Холла, сделать здесь "достаточно" невозможно. "Россия всегда найдет путь использовать интернет и соцмедиа для того, чтобы ослабить западные демократии", - убежден он.

В докладе же упоминается один из случаев выхода "фабрики троллей" в офлайн. Спецпрокурор Мюллер установил, что Агентство интернет-исследований - одно из юридических лиц "фабрики" - набирало людей на политические акции. Например, чтобы устроить прогулку "Санта-Клаусов в масках Трампа" по Нью-Йорку. Состоялся ли митинг "Санта-Трампов" в докладе не уточняется, упоминаний о нем в СМИ Би-би-си не обнаружила.