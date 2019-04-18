Побег из Саудовской Аравии: сестры просят убежища в Грузии

Бежавшие из Саудовской Аравии сестры - 28-летняя Маха и ее 25-летняя сестра Вафа попросили убежища в Грузии.

Представители грузинского министерства внутренних дел навестили девушек в четверг. С сестрами сначала встретились в квартире, где они временно проживают в Тбилиси, после чего их перевезли в Приемный центр по вопросам убежища.

Ранее сестры опубликовали в "Твиттере" под ником GeorgiaSisters обращение с просьбой помочь им. Девушки рассказали, что сбежали из страны из-за постоянного давления в семье, а побег они объяснили тем, что в Саудовской Аравии "слишком слабые законы", чтобы их защитить.

Побег сестер Аль-Субай - очередной пример бегства женщин из Саудовской Аравии. Официальной статистики не существует, но по некоторым данным, за последние несколько лет сотни женщин решались на побег, в попытке избежать насилия дома или же навязанного им брака. Согласно данным исследования, проведенного университетом Ум-Алькурра, более 95% бежавших - подданные Саудовской Аравии.

В январе этого года Канада предоставила убежище бежавшей из Саудовской Аравии Рахаф Кунун.

Ранее в интервью "Рустави-2" одна из сестер, Вафа рассказала, что девочкам в ее стране не дают получать образование, пользоваться интернетом и заставляют выходить замуж. "С нами семьи обращаются как с рабами. В наши обязанности входит только уборка дома и готовка", - говорит Вафа.

По ее словам, дома они каждый день живут под страхом и угрозой, только потому что они женщины, и они просят у грузинского правительства защиты, перевода их в убежище и помощи в том, чтобы их отправили в третью страну.

Оставаться в Грузии, по словам девушки, им небезопасно, так как члены ее семьи могут свободно приехать в Грузию без виз и найти их здесь.

"Правительство Саудовской Аравии и семья аннулировали наши паспорта, сейчас мы оказались в ловушке в Грузии. Пожалуйста, нам нужна ваша помощь", - говорится в первом сообщении, распространенном 16 апреля.

Чуть позже девушки опубликовали фотографии, копии паспортов и видеобращения, где они просят помощи и защиты.

"Это мы, мы вынуждены показать наши лица, чтобы люди запомнили нас, если с нами что-то случится. Если это не поможет нам, это может помочь другим девочкам из Саудовской Аравии в будущем", - говорится в подписи к фотографии.

Судя по копиям опубликованных паспортов, Махе Аль-Субай- 28 лет, ее сестре Вафе -25.

На одном из видеобращений короткостриженная девушка Вафа говорит, что их отец и братья приехали в Грузию и ищут их. Она говорит, что они ждут помощи от Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), чтобы перебраться в безопасную страну.

Граждане Саудовской Аравии могут находиться в Грузии без визы в течение года.

Как уточнили в грузинском МВД, родственники сестер в данный момент не находятся на территории Грузии.

В поисках защиты

В UNHCR заявили, что не комментируют индивидуальные случаи, объясняя это защитой конфиденциальности и персональных данных.

"Мы следим за ситуацией сестер из Саудовской Аравии, которые сейчас находятся в Грузии", - говорится в распространенном на странице грузинского офиса Агентства в социальной сети Facebook сообщении.

Image caption Судя по копиям опубликованных паспортов, Махе Аль-Субайе- 28 лет, ее сестре Вафе -25.

Защитить сестер от тех, кто может им навредить или заставить вернуться в Саудовскую Аравию против их воли, грузинские власти призвала организация Human Rights Watch. Георгий Гогия, заместитель директора HRW по Европе и Центральной Азии разместил сообщение об этом в Twitter.

Никто без мужчины

В Саудовской Аравии до сих пор действуют одни из самых жестких ограничений в отношении женщин. Без мужчины-опекуна целый ряд действий женщины не могут совершить, например, подать заявление на паспорт или выехать за границу.

Женщину, которая не слушается мужчину-опекуна, могут арестовать за "непокорность". А в случае задержания по любой причине полиция не выпустит женщину до тех пор, пока за ней не придет мужчина-опекун, даже если ей не предъявлено никаких обвинений.

За последние несколько лет сотни женщин пытались убежать из страны.

В январе этого года широкий резонанс вызвало дело 18 летней гражданки Саудовской Аравии Рахаф Кунун. Она получила убежище в Канаде после того, как заявила, что отреклась от ислама и боится расправы родных в случае ее возвращения в Саудовскую Аравию.

Она отказалась возвращаться из Таиланда на родину, и развернула кампанию в социальных сетях, протестуя против угрожавшей ей депортации.

В апреле 2017 года еще одна женщина из Саудовской Аравии, 24-летняя Дина Али Ласлум летела в Австралию через Филиппины, однако в аэропорту Манилы ее перехватили родственники и отправили обратно в Саудовскую Аравию.

Она сумела воспользоваться телефоном туриста из Канады, чтобы отправить видеосообщение в "Твиттер", в котором сказала, что ее семья ее убьет.

Дальнейшая ее судьба после возвращения в Саудовскую Аравию остается неизвестной.