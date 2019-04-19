Правообладатель иллюстрации Federico Borella Image caption Портрет бывшего фермера Карпуле из Тамил-Наду, который теперь работает на стройке.

Престижный международный конкурс Sony World Photography Awards 2019года определил победителей в профессиональной категории. Фотографом года по версии этого конкурса стал итальянец Федерико Борелла, посвятивший свой проект тяжелому труду фермеров в страдающем от засухи индийском штате Тамил-Наду.

Правообладатель иллюстрации Federico Borella Image caption Малика стоит посреди поля, в котором ее муж Палличам покончил жизнь самоубийством в январе 2017 года. Семья разорилась, когда от засухи погиб весь урожай.

Борелла получил первое место в категории "Документальное фото" за свой проект "Пять градусов".

В своей работе фотограф задается вопросом: может ли резкий рост числа самоубийств среди индийских фермеров быть тесно связан с климатическими изменениями и ростом годовых температур?

Свой фотографии Борелла делал в Тамил-Наду, самом южном штате Индии, где в 2016-2017 годах случилась самая страшная за последние 140 лет засуха.

Правообладатель иллюстрации Stephan Zirwes Image caption Стефан Зирвес получил первое место в категории "Архитектура" за свой проект, посвященный общественным бассейнам в Германии.

Правообладатель иллюстрации Alessandro Grassani Image caption Первое место в категории "Спорт" досталось Алессандро Грассани за серию фотографий "Бокс против насилия: женщины-боксеры Гомы". На фото - 16-летняя Эстер на улице Гомы в ДРК. Она занимается в клубе "Вирунга", одном из двух официальных боксерских клубов города.

Правообладатель иллюстрации Marinka Masséus Image caption Первого приза в категории "Креатив" была удостоена серия фотографа Маринки Массеус из Нидерландов. Серия вошла в международный проект "Радикальная красота", который ставит своей целью рассказать в изобразительном искусстве о людях с синдромом Дауна.

Правообладатель иллюстрации Caimi / Piccinni Image caption Валентина Пиччини и Жан-Марк Каими начали сотрудничать в 2013 году в проектах, посвященных как документальной, так и глубоко личной фотографии. Они получили первое место в категории "Открытие" за своей проект Güle Güle, съемки которого проводились в Стамбуле.

Правообладатель иллюстрации Yan Wang Preston Image caption Первый приз в категории "Ландшафт" достался Ян Ванг Престону за серию фотографий "экологического возрождения" промышленной зоны Хайдонг в китайской провинции Юньань.

Правообладатель иллюстрации Jasper Doest Image caption В категории "Среда обитания и дикая природа" победил Джаспер Дост со своим проектом, посвященным карибскому фламинго по имени Боб с острова Кюрасао. Жизнь Боба резко изменилась после того, как он врезался в оконное стекло гостиницы и получил сильное сотрясение. К счастью, о Бобе позаботилась местный ветеринар Одетта Дост, которая заведует центром реабилитации диких животных.

Правообладатель иллюстрации Álvaro Laiz Image caption Альваро Лаиз получил первую премию за серию черно-белых портреров жителей Чукотки.

Правообладатель иллюстрации Nicolas Gaspardel Image caption А с этим фото из проекта "Какая гадость" в категории "Натюрморт" победили Николас Гаспардель и Паулин Бэрт.

Правообладатель иллюстрации Rebecca Fertinel Image caption В категории "Брифинг" победу одержала Ребекка Фертинел, посвятившая серию фотографий конголезской общине Бельгии.

Права на все фотографии принадлежат 2019 Sony World Photography Awards.