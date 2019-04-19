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Federico Borella
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Портрет бывшего фермера Карпуле из Тамил-Наду, который теперь работает на стройке.
Престижный международный конкурс Sony World Photography Awards 2019 года определил победителей в профессиональной категории. Фотографом года по версии этого конкурса стал итальянец Федерико Борелла, посвятивший свой проект тяжелому труду фермеров в страдающем от засухи индийском штате Тамил-Наду.
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Federico Borella
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Малика стоит посреди поля, в котором ее муж Палличам покончил жизнь самоубийством в январе 2017 года. Семья разорилась, когда от засухи погиб весь урожай.
Борелла получил первое место в категории "Документальное фото" за свой проект "Пять градусов".
В своей работе фотограф задается вопросом: может ли резкий рост числа самоубийств среди индийских фермеров быть тесно связан с климатическими изменениями и ростом годовых температур?
Свой фотографии Борелла делал в Тамил-Наду, самом южном штате Индии, где в 2016-2017 годах случилась самая страшная за последние 140 лет засуха.
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Stephan Zirwes
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Стефан Зирвес получил первое место в категории "Архитектура" за свой проект, посвященный общественным бассейнам в Германии.
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Alessandro Grassani
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Первое место в категории "Спорт" досталось Алессандро Грассани за серию фотографий "Бокс против насилия: женщины-боксеры Гомы". На фото - 16-летняя Эстер на улице Гомы в ДРК. Она занимается в клубе "Вирунга", одном из двух официальных боксерских клубов города.
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Marinka Masséus
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Первого приза в категории "Креатив" была удостоена серия фотографа Маринки Массеус из Нидерландов. Серия вошла в международный проект "Радикальная красота", который ставит своей целью рассказать в изобразительном искусстве о людях с синдромом Дауна.
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Caimi / Piccinni
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Валентина Пиччини и Жан-Марк Каими начали сотрудничать в 2013 году в проектах, посвященных как документальной, так и глубоко личной фотографии. Они получили первое место в категории "Открытие" за своей проект Güle Güle, съемки которого проводились в Стамбуле.
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Yan Wang Preston
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Первый приз в категории "Ландшафт" достался Ян Ванг Престону за серию фотографий "экологического возрождения" промышленной зоны Хайдонг в китайской провинции Юньань.
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Jasper Doest
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В категории "Среда обитания и дикая природа" победил Джаспер Дост со своим проектом, посвященным карибскому фламинго по имени Боб с острова Кюрасао. Жизнь Боба резко изменилась после того, как он врезался в оконное стекло гостиницы и получил сильное сотрясение. К счастью, о Бобе позаботилась местный ветеринар Одетта Дост, которая заведует центром реабилитации диких животных.
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Álvaro Laiz
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Альваро Лаиз получил первую премию за серию черно-белых портреров жителей Чукотки.
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Nicolas Gaspardel
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А с этим фото из проекта "Какая гадость" в категории "Натюрморт" победили Николас Гаспардель и Паулин Бэрт.
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Rebecca Fertinel
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В категории "Брифинг" победу одержала Ребекка Фертинел, посвятившая серию фотографий конголезской общине Бельгии.
Права на все фотографии принадлежат 2019 Sony World Photography Awards.