Премия Sony World Photography: итальянец Федерико Борелла и другие победители

  • 19 апреля 2019
Портрет бывшего фермера из Тамил-Наду Правообладатель иллюстрации Federico Borella
Image caption Портрет бывшего фермера Карпуле из Тамил-Наду, который теперь работает на стройке.

Престижный международный конкурс Sony World Photography Awards 2019года определил победителей в профессиональной категории. Фотографом года по версии этого конкурса стал итальянец Федерико Борелла, посвятивший свой проект тяжелому труду фермеров в страдающем от засухи индийском штате Тамил-Наду.

Малика стоит посреди поля, в котором ее муж Палличам покончил жизнь самоубийством в январе 2017 года. Семья разорилась, когда от засухи погиб весь урожай. Правообладатель иллюстрации Federico Borella
Image caption Малика стоит посреди поля, в котором ее муж Палличам покончил жизнь самоубийством в январе 2017 года. Семья разорилась, когда от засухи погиб весь урожай.

Борелла получил первое место в категории "Документальное фото" за свой проект "Пять градусов".

В своей работе фотограф задается вопросом: может ли резкий рост числа самоубийств среди индийских фермеров быть тесно связан с климатическими изменениями и ростом годовых температур?

Свой фотографии Борелла делал в Тамил-Наду, самом южном штате Индии, где в 2016-2017 годах случилась самая страшная за последние 140 лет засуха.

Бассейн в Германии, вид сверху Правообладатель иллюстрации Stephan Zirwes
Image caption Стефан Зирвес получил первое место в категории "Архитектура" за свой проект, посвященный общественным бассейнам в Германии.
16-летняя Эстер из боксерского клуба "Вирунга" Правообладатель иллюстрации Alessandro Grassani
Image caption Первое место в категории "Спорт" досталось Алессандро Грассани за серию фотографий "Бокс против насилия: женщины-боксеры Гомы". На фото - 16-летняя Эстер на улице Гомы в ДРК. Она занимается в клубе "Вирунга", одном из двух официальных боксерских клубов города.
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Первого приза в категории "Креатив" была удостоена серия фотографа Маринки Массеус из Нидерландов. Правообладатель иллюстрации Marinka Masséus
Image caption Первого приза в категории "Креатив" была удостоена серия фотографа Маринки Массеус из Нидерландов. Серия вошла в международный проект "Радикальная красота", который ставит своей целью рассказать в изобразительном искусстве о людях с синдромом Дауна.
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Свадьба на Босфоре Правообладатель иллюстрации Caimi / Piccinni
Image caption Валентина Пиччини и Жан-Марк Каими начали сотрудничать в 2013 году в проектах, посвященных как документальной, так и глубоко личной фотографии. Они получили первое место в категории "Открытие" за своей проект Güle Güle, съемки которого проводились в Стамбуле.
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Экологическое возрождение в провинции Юньань. Правообладатель иллюстрации Yan Wang Preston
Image caption Первый приз в категории "Ландшафт" достался Ян Ванг Престону за серию фотографий "экологического возрождения" промышленной зоны Хайдонг в китайской провинции Юньань.
Фламинго Боб Правообладатель иллюстрации Jasper Doest
Image caption В категории "Среда обитания и дикая природа" победил Джаспер Дост со своим проектом, посвященным карибскому фламинго по имени Боб с острова Кюрасао. Жизнь Боба резко изменилась после того, как он врезался в оконное стекло гостиницы и получил сильное сотрясение. К счастью, о Бобе позаботилась местный ветеринар Одетта Дост, которая заведует центром реабилитации диких животных.
Чукча в черно-белом цвете Правообладатель иллюстрации Álvaro Laiz
Image caption Альваро Лаиз получил первую премию за серию черно-белых портреров жителей Чукотки.
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Помада из пищевых продуктов. В самом деле, гадость... Правообладатель иллюстрации Nicolas Gaspardel
Image caption А с этим фото из проекта "Какая гадость" в категории "Натюрморт" победили Николас Гаспардель и Паулин Бэрт.
Конголезская свадьба в Бельгии Правообладатель иллюстрации Rebecca Fertinel
Image caption В категории "Брифинг" победу одержала Ребекка Фертинел, посвятившая серию фотографий конголезской общине Бельгии.

Права на все фотографии принадлежат 2019 Sony World Photography Awards.

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