Жителям ЛНР и ДНР облегчили получение российских паспортов. Что это значит?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Svetlov/Getty Image caption Поздравлять Зеленского с победой на выборах Путин не спешит

Украинский президент Петр Порошенко считает, что упрощение процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик - шаг к легитимизации военного присутствия России. Однако российские комментаторы уверены, что это лишь символическая демонстрация силы перед будущим президентом Владимиром Зеленским.

Со дня окончания украинских президентских выборов прошло уже три дня. Украинский ЦИК объявил победителем Владимира Зеленского, политик получил поздравления мировых лидеров, но Владимир Путин еще никак не комментировал победу шоумена и не поздравил его.

Зато 24 апреля он опубликовал указ об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Теперь решение о выдаче им паспорта должно быть принято в течение трех месяцев.

Облегченная процедура для жителей самопровозглашенных республик уже действует: они не должны сдавать экзамен по русскому языку и не обязаны проживать пять лет на территории России.

Русская служба Би-би-си рассказывает, зачем этот указ нужен именно сейчас, и что он значит.

В России теперь будут миллионы новых граждан?

Точное число людей, проживающих на этих территориях, неизвестно.

Службы статистики самопровозглашенных республик сообщали, что по состоянию на 1 января 2018 года на неподконтрольной украинской власти части Донбасса проживали около 3,7 млн человек.

Украинские власти приводят другие данные. В разговоре с BBC News Украина министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш рассказывал, что, по приблизительным подсчетам, в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей сейчас проживает 2,7-2,8 млн жителей.

Часть жителей этих территорий уже уехала в Россию. По официальным оценкам российского МВД по состоянию на декабрь 2018 года, в России находилось более миллиона выходцев из этого региона. Они имеют разные статусы: патенты на работу, виды на жительство, разрешение на временное проживание, временное убежище, рассказывала глава миграционного главка МВД Валентина Казакова.

Неизвестно, сколько именно жителей самопровозглашенных республик захотят воспользоваться новой процедурой и получить новый паспорт. Дело в том, что по российским законам для того, чтобы получить гражданство, надо подать заявление об отказе от другого гражданства. А на Украине действует принцип единственного гражданства. То есть желающим получить российский паспорт придется отказаться от украинского.

Зачем им российский паспорт?

Российский паспорт позволит получить все права российского гражданина: право на проживание, право голосовать на выборах, работать, получать социальные выплаты.

Сейчас проживающие в республиках имеют право на получение всех украинских пособий и выплат, но для этого им надо ездить через линию разграничения и получать их на украинской территории. На прошедших президентских выборах жители неподконтрольного Украине Донбасса могли голосовать, но для этого им также надо было пересечь линию разграничения.

Российские власти уверяют, что вводят эти шаги исключительно из гуманитарных целей, и называют сложившийся порядок выплат "экономической блокадой.

"Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима. Украина отказывается признавать их своими гражданами, вводя экономическую блокаду, не допуская их на выборы, применяя против них военную силу", - прокомментировал указ помощник президента России, неформальный куратор ДНР и ЛНР Владислав Сурков.

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Сейчас у жителей ДНР и ЛНР есть собственные паспорта, а местные органы власти ведут собственную документацию. В 2017 году Путин подписал указ, по которому Россия признает действительными многие документы, выданные и действующие на территориях республик.

Сенатор-единоросс Андрей Климов, говорит, что решение упростить выдачу паспортов для жителей ЛНР и ДНР - сугубо гуманитарное. "Им же надо детей учить, кредиты в банке брать, и для этого нужны такие паспорта, которые признавались бы не только внутри ЛНР и ДНР, но и на других территориях. Эта мера носит сугубо гуманитарный характер", - заявил сенатор.

Об этом же говорит и близкий к Кремлю политолог Алексей Чеснаков. "От Киева не было сигналов, которые могли бы трактоваться Москвой как готовность идти на необходимые шаги по предоставлению жителям Донбасса полноценных украинских гражданских и политических прав. Гуманитарные мотивы превалировали", - сказал политолог.

Паспорта раздадут прямо на Донбассе?

Сейчас граждане Украины могут подать документы на получение гражданства или в отделениях МВД России, или в консульстве России на Украине.

Согласно указу, подать заявление на получение гражданства надо будет в подразделение МВД, приложив туда документы о регистрации и документы (паспорт) ДНР. Подразделений российского МВД на территории ЛДНР нет, так что, вероятнее всего, заявление жители будут подавать, например, в Ростовской области.

Опыт массовой выдачи паспортов на территории другого государства у России уже был. Так, накануне российско-грузинских столкновений в августе 2008 года появились сообщения о массовой раздаче российских паспортов жителям Абхазии (официально входившей в состав Грузии).

Как вспоминает один из местных жителей, с которым поговорила Би-би-си, за несколько месяцев до конфликта на территории республики появились люди с бланками и, получив определенный набор документов, выдавали российские паспорта.

Неформально место, где они работали, называлось "консульством". После того как Россия признала независимость Абхазии, в республике появилось уже официальное консульство, где принимали заявления на гражданство.

Теперь российский бюджет будет платить жителям Донбасса?

Да, но объемы этих выплат спрогнозировать невозможно: хотя бы потому, что еще не известно, сколько человек получат новые паспорта.

Но как граждане России они смогут претендовать на выплаты, пособия, льготы, и пенсии. Правда, в каждом конкретном случае для получения каждой из выплат придется вставать на учет в местных органах власти (скорее всего, в Ростовской области), собирать справки о трудоспособности и так далее. Возможно, что часть украинских справок будут признаны, а часть придется собирать заново.

Например, предстоит отдельно определить, как будет считаться пенсия для пенсионеров ЛДНР, которые получат российское гражданство. Вероятно, им не будет полагаться страховая часть пенсии (которая формируется за счет работодателя), но они смогут претендовать на социальные пенсии - минимум, который выплачивается по достижении определенного возраста.

Зачем вообще это было нужно?

Москва решила упростить выдачу паспортов для жителей ЛНР и ДНР именно сейчас, чтобы дать сигнал будущему президенту Зеленскому, считает руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Андрей Колесников.

"Зеленскому нужно дать сигнал, что все не просто в отношениях, и непросто будет начать их заново. Само заявление, что эта паспортизация возможна, оно было сделано еще до второго тура - это был ответ началу политической жизни Зеленского. И вот пока его держат в черном теле", - говорит политолог.

По его словам, такое решение означает формальное присоединение непризнанных республик к России, но "не за счет территорий, а за счет людей".

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С ним согласен заместитель директора украинского Института мировой политики Сергей Солодкий, который называет указ Путина "демонстрацией силы".

"Очевидно, что это своеобразный шантаж нового руководителя, это сигнал новому руководству, чтобы оно подготовило некий пакет уступок для того, чтобы договариваться с российским руководством", - считает политолог.

По его словам, спектр уступок, на которые может пойти Украина, очень широк - от прощения штрафов "Газпрома" до послаблений в минских переговорах. "На что может пойти новый президент Украины, насколько он понимает риски для этого компромисса - на сегодняшний день нет ответа", - говорит Солодкий.

По его словам, паспортизация не будет сильно актуальна для жителей ДНР и ЛНР, поскольку в 2017 году Россия признала паспорта этих республик. "Не вижу изменений для людей, которые хотели попасть в Россию и устроиться на работу. Это скорее символическое решение и месседж", - говорит он.

По мнению прокремлевского политолога Чеснакова, реакция Зеленского на такие меры должна быть однозначной - "снятие блокады с Донбасса".

Что будут делать украинские власти?

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия перешла "красные линии" и "открыто и нагло торпедирует мирный процесс на Донбассе".

"Незаконная выдача паспортов РФ по так называемому южноосетинскому и приднестровскому сценарию - это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса", - сказал Порошенко.

Штаб победителя президентских выборов Владимира Зеленского выпустил заявление, в котором говорится, что этим решением Россия "признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта".

Этот шаг не приближает страны к решению основной задачи - прекращению огня, говорится в заявлении. "Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ", - сказано в заявлении.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с указом Путина.

"Считаем этот документ юридически ничтожным и таковым, который не изменит принадлежности жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству... Мы требуем от кремлевского режима отменить это позорное решение, а международное сообщество призываем отреагировать усилением политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессор", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в среду.

МИД Украины также призвал жителей "народных республик" не принимать новые паспорта.