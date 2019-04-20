Порно по талонам и сканам паспортов. Как Британия ограждает детей от порнографии

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Британские власти обеспокоены влиянием порнографии на детей и вводят новый закон - порносайты должны будут проверять возраст пользователей, обращаясь к сторонним базам данных, или по документу.

В законопроекте подчеркивается, что Британия первой в мире вводит такую систему на национальном уровне. Какими могут быть последствия?

Что происходит?

Дата вступления нормативов в силу приближается. Законы о верификации возраста на порносайтах станут продолжением программы британского правительства по созданию "самого безопасного в мире онлайн-пространства" на территории Соединенного Королевства. Тоже впервые в мире.

Инициатива направлена против кибербуллинга, дезинформации - в том числе политической - и предусматривает наказание соцсетевых компаний штрафами или даже блокировкой в случае, если они не будут бороться с подобным контентом на своих площадках. Этим будет заниматься некий "новый независимый регулятор".

Британские власти уже много лет критикуют "Фейсбук" и "Твиттер" за то, что они недостаточно эффективно, по их мнению, борются с экстремизмом и утечками данных. Критики после объявления о программе обвиняют правительство в ограничении свободы слова.

Но вернемся к порно. Приближение дня, когда новые правила верификации возраста вступят в силу, волнует СМИ и экспертов. К обвинениям правительства в цензуре прибавились обвинения в нарушении права на частную жизнь. Британские газеты шутят про "порно по талонам".

"Эй, Ронни, ты купил свой талон на порно?" - "Да, старина, но в этом сезоне без доступа к лесбийскому", - шутят пользователи "Реддита" (как мы увидим, не совсем беспочвенно).

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Зачем это делают?

О проекте новых норм объявили задолго до его вступления в силу - и сообщили о нем мало, поэтому он обрастал слухами. На этой неделе правительство Британии опубликовало объемный документ, где попыталось объяснить, зачем это делается, как это будет работать и каковы основные риски.

Цели правительство декларирует самые благие - защитить детей от доступного в изобилии порнографического контента, который формирует у них неправильное представление об отношениях. В правительстве, ссылаясь на исследование, проведенное порталом YouGov, заявляют, что такие меры поддерживают "88% родителей".

Есть и независимые британские исследования. Некоммерческая организация Internet Matters, которая работает с крупнейшими компаниями в области ИТ, СМИ и телекома, а также плотно сотрудничает с правительством, провела опрос, из которого следует, что британские родители очень обеспокоены последствиями доступа своих детей к порнографии.

Они опасаются, что дети не получают из порнофильмов представления о том, что такое "нормальный" секс в рамках отношений (такой ответ дали около половины опрошенных), еще примерно половина считает, что порно формирует неуважительное отношение к женщинам. Около трети считает, что просмотр порнографии ведет к проблемам с восприятием собственного тела и, потенциально, к дисморфическому расстройству.

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Как это будет работать?

Правительство заявляет, что хочет добиться одного - взрослый человек, который хочет зайти на порносайт, должен верифицировать свою личность.

Владельцам порносайтов предлагают обращаться к сторонним компаниям и сервисам по обеспечению проверки. Со стороны государства проверять соответствие сайтов новым нормативам будет британский совет по классификации фильмов, который сертифицирует кинопродукцию по возрастным категориям.

Похожая сертификация будет введена и для порносайтов - правительство планирует отмечать порталы с порнографией, которые считает безопасными для пользователей и защищенными от детей, особым значком.

При этом в одной из пояснительных записок о процессе верификации говорится, что свой возраст можно будет подтвердить с помощью удостоверения личности или кредитной карты.

Конкретики при этом мало. В части того, каким должен быть механизм обеспечения строгих проверок, формулировки документа размыты. В правительстве отмечают, что эа сфера "динамично развивается", и ссылаются на примеры сайтов на территории Британии, где такие системы уже работают.

Сайты, которые не будут соответствовать требованиям, будут блокировать после нескольких предупреждений.

В чем проблема?

С точки зрения некоторых экспертов, ни один из существующих методов верификации возраста не является полностью эффективным или безопасным.

Так, например, в правительстве предлагают обращаться к существующим методам верификации на основе кредитных карт, которыми пользуются платные порносайты. Однако в 2016 году, как следует из отчета "лаборатории Касперского", хакеры похитили реквизиты платных аккаунтов порносайтов.

В некоммерческой организации Open Rights Group отмечают, что создание базы данных людей, которые смотрят порно, чревато "катастрофическими" утечками информации.

Стоит отметить, что в документе предусмотрен очень объемный и разносторонний комплекс мер по защите от утечек: верифицирующие компании, например, обяжут собирать только минимум информации, необходимый для установления возраста. Однако на практике этот механизм не проверялся.

Одна из семых серьезных проблем - в деанонимизации, которую предполагает большинство существующих решений.

Компания Mindgeek, один из крупнейших игроков в индустрии взрослых развлечений, не так давно разработала систему AgeID и теперь надеется, что ее будут широко внедрять. По ряду отзывов она достаточно надежна, но требует от пользователей загрузить скан своего паспорта или водительских прав.

Наконец, "талоны на порно", как их прозвали в прессе, тоже фигурируют в пояснениях правительства. Это пока теоретическое решение, но довольно проработанное: предполагается, что карты с кодами верификации будут продаваться в обычных магазинах, а продавец будет проверять возраст покупателя просто "на глаз" или требовать предъявить документы.