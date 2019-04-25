Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда-то вокруг пивоварни Гриффин была промышленная окраина, теперь - престижный район на берегу Темзы. Сохранит ли Asahi ее на прежнем месте?

Японцы уже несколько лет варят в Италии пиво Peroni, Grolsch - в Нидерландах, Pilsner Urquell и Velkopopovický Kozel - в Чехии. Теперь они добрались и до островов эля и сидра на окраине Европы. Asahi покупает старейшую семейную пивоварню Лондона Fuller's.

Крупнейший японский пивовар со 130-летней историей в последние годы потратил на европейскую экспансию больше 10 млрд долларов. Еще четверть миллиарда - и теперь они разливают эль London Pride и биттер ESB в историческом Чизике на западе Лондона.

Англичане начали варить тут пиво в 1645 году, во времена Оливера Кромвеля и Переяславской Рады. Семейству Фуллер пивоварня Гриффин досталась два века спустя, в годы, когда на континенте зачитывались первыми изданиями "Трех мушкетеров" Дюма и "Мертвых душ" Гоголя.

Прошло еще сто лет, и Fuller's представил послевоенной Британии свой самый известный напиток - эль London Pride. А весной 2019-го история подошла к концу: семьи, контролирующие компанию, в среду проголосовали за ее продажу японской Asahi, входящей в десятку крупнейших пивоваров мира.

Последний британский бастион сдался мировому гиганту по доброй воле и тем самым подтвердил оценки экспертов, которые говорят, что варить пиво с прибылью в современном мире могут только крупные международные корпорации и мелкие крафтовые пивоварни.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Японцы продолжат поставлять пиво в пабы Fuller's

"На рынке четко обозначились два полюса. И между ними нет места независимым середнякам, - объясняет логику продажи Оуэн Мюррей из инвесткомпании Hermes Investment Management. - К тому же почти 90% прибыли им приносит совсем другой бизнес - пабы и гостиницы".

Компания владеет и управляет почти четырьмя сотнями пабов в самой населенной и богатой части страны - в Лондоне и прилегающих графствах. На этот сегмент приходится три четверти выручки, и Fuller's рассчитывает, что он будет расти, несмотря на то, что пабы в целом переживают не лучшие времена.

Еще в начале 21-го века в Великобритании было больше 60 тысяч пабов, и в них продавали в два раза больше пива, чем в магазинах. Спустя почти 20 лет осталось меньше 49 тысяч. Люди все чаще пьют дома, поскольку пиво в магазинах втрое дешевле, а общение с друзьями у барной стойки заменяют соцсети, игры и сериалы.

Правообладатель иллюстрации Corbis/Getty Images Image caption Завод Peroni в Риме с 2016 года входит в империю Asahi. Японская компания производит и продает в Европе пива на $4 млрд в год и зарабатывает почти $800 млн

Одновременно Британия переживает бум крафта. Благодаря налоговым льготам мелкие пивоварни растут как на дрожжах. За пять лет их число почти удвоилось и впервые за 100 лет перевалило за 2000. За это время они выпустили почти 3000 новых сортов пива.

Крафт-революция расстраивает защитников традиционного английского пива и мест его употребления. А переход пивоварни в Чизике под контроль японцев лишь усиливает тоску по прошлому.

"Сегодня очень грустный день. Fuller's был семейной пивоварней больше века, и жаль, что такой известный, исторический и уважаемый бренд решил выйти из игры", - сказала бывший руководитель ассоциации Campaign for Real Ale (Camra) Джеки Паркер.

Fuller's рассчитывает, что японцы сумеют сохранить традицию, ведь Asahi специализируется на качественном дорогом пиве. Британцы подписали с японцами долгосрочное соглашение, по которому эль и сидр с проданных заводов еще 10 лет будет поставляться в пабы Fuller's.

Пивной бизнес Fuller's с годовым оборотом около 200 млн долларов не сильно изменит рыночные позиции Asahi, которая продает напитков почти на 20 млрд долларов в год.

Японцы наверняка попробуют расширить международное присутствие приобретенных английских марок, которые сейчас поставляются в несколько десятков стран, и воспользоваться сетью продаж Fuller's для продвижения пива, которое они варят в Японии и Европе.

Правообладатель иллюстрации Barcroft Media/Getty Images Image caption London Pride - официальное пиво лондонского гей-прайда

Сохранит ли Asahi другие традиции Fuller's, покажет в июле очередное издание самого яркого партнера пивоварни из Чизика - лондонского гей-парада.

В июле прошлого года Fuller's сварил к прайду специальное нефильтрованное пиво London Pride Unfiltered и радужно разукрасил все свои пабы на пути масштабного карнавала.