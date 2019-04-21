На Украине проходит второй тур президентских выборов. Главное

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На Украине проходит второй тур президентских выборов. Соперники - комик Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко. За три недели между двумя турами выборов кандидаты переругались из-за дебатов, провели дебаты, побывали в гостях у лидера Франции Эммануэля Макрона и сдали кровь на наркотики.

Избирательные участки открылись в 8 часов утра по местному времени (совпадает с московским) и будут работать до 8 часов вечера.

Выборы президента Украины в 2019 году оказались одними из самых запоминающихся за последние десятилетия.

Во-первых, в первом туре в них приняло участие 39 кандидатов - это рекордное число участников президентской гонки для Украины. Во-вторых, до последнего не было очевидно, кто же выйдет во второй тур.

В-третьих, фаворит первого тура и один из кандидатов сейчас - популярный комик, актер, продюсер и создатель комедийных шоу Владимир Зеленский. Его конкурент - действующий президент страны Петр Порошенко.

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В первом туре выборов, который прошел 31 марта, Зеленский набрал 30,14% голосов избирателей. Порошенко получил 15,95% голосов.

Для тех, кто не слишком внимательно следил за выборами в последние недели, Русская служба Би-би-си напоминает основные события кампании.

Дебаты

Дебаты в преддверии президентских выборов - стандартная процедура, предусмотренная законом. В России, как правило, кандидат номер один на президентских выборах последние 20 лет, Владимир Путин, не приходит на дебаты со своими оппонентами.

На выборах президента Украины 2019 года дебаты были даже о самих дебатах. Сначала Зеленский предложил Порошенко встретиться на стадионе "Олимпийский", назначил время встречи и дал действующему президенту 24 часа на размышления. Порошенко согласился, но на другую дату. В выбранный день Порошенко пришел на стадион, но оказался без оппонента - Зеленский не явился. Порошенко пришлось согласиться на предложенную Зеленским дату - "исключительно ради граждан Украины".

Параллельно велись дебаты и о дебатах на общественном телевидении - это предписывает украинский закон. Порошенко, уверяющий, что выступает за полное соблюдение законов, даже попросил ЦИК перенести время дебатов на телевидении, которые должны были пройти в тот же день, что и на стадионе, чтобы он успел доехать из "Олимпийского" в телестудию, избирком пошел ему навстречу. Но вот уже в студии Порошенко оказался один. Команда Зеленского решила, что дебатов на вечер пятницы было уже достаточно.

В итоге кандидаты встретились лицом к лицу лишь однажды - вечером 19 апреля на стадионе.

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Зеленский в своем выступлении подчеркивал, что президентом должен быть не олигарх, а человек из народа, и к власти в стране должны прийти "нормальные люди с ментальностью 21-го столетия".

Порошенко же говорил, что Зеленский недостаточно компетентен, чтобы быть президентом, а также утверждал, что за его соперником стоит олигарх Игорь Коломойский "и его клика".

В какой-то момент оба кандидата неожиданно встали на колени.

"Я готов и сейчас встану на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца [c фронта], я готов встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа, и вас приглашаю", - сказал Зеленский.

Порошенко тоже встал на одно колено, но повернувшись лицом к женщине, которая держала в руках флаг Украины. Как оказалось, он взял за руку вдову погибшего в Донбассе бойца.

Как сообщили в МВД Украины, на стадион пришли около 22 тысяч человек.

Анализы

В интернете ходили слухи, что Зеленский якобы употребляет наркотики, а у Порошенко якобы есть большие проблемы с алкоголем. В итоге Зеленский предложил обоим кандидатам сдать анализы и доказать, что среди кандидатов "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

Штаб Порошенко довольно быстро ответил согласием, но без скандала и тут не обошлось. Порошенко отправился сдавать анализы в медпункте стадиона "Олимпийский", Зеленский - в клинику "Евролаб". Это и вызвало взаимные обвинения.

Как сообщал телеканал "Прямой", анализы у Зеленского в клинике брал медработник, игравший в сериале, продюсером которого был сам Зеленский. Порошенко также заявил, что владелец этой лаборатории "открыто выражает симпатии" его оппоненту. Тот действительно в эфирах разных телеканалов заявлял, что Зеленский "должен стать следующим президентом Украины".

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Зеленский в ответ тоже обвинил Порошенко в нечестной игре, заявив, что медпункт "Олимпийского" относится к министерству здравоохранения, которое "достаточно неплохо", по мнению кандидата, поддерживает Порошенко.

Анализы обоих в итоге показали отсутствия алкоголя и наркотиков в крови.

Фактор Путина

Между двумя турами штаб Порошенко решил воспользоваться одним из своих любимых козырей - противопоставить себя Владимиру Путину. Но в этот раз все прошло не очень гладко.

С самого начала кампании действующий президент использовал слоган: "Либо Порошенко, либо Путин". Но перед вторым туром его штаб развесил по улицам плакаты, на которых Порошенко изображен с Путиным. Текст на них был лаконичным: "21 апреля. Решающий выбор". Представители штаба объяснили такую агитацию необходимостью напомнить, что "в условиях таких внешних вызовов нужен сильный президент".

Правда, украинцы в соцсетях отреагировали негативно: многие говорили, что такой шаг только нагнетает обстановку.

Порошенко пришлось извиняться: "Я никак не обвиняю Владимира Зеленского в том, что он является агентом Путина. Это точно не так. Если кто-то понял именно так - я извиняюсь".

Часть билбордов позднее сняли.

Самый молчаливый комик

На протяжении всей кампании Зеленский почти не давал интервью: украинские журналисты неоднократно возмущались, что кандидат не хочет общаться со СМИ, не приходит на ток-шоу, да и с избирателями общается через видеообращения. Кандидата критиковали за то, что он не дает ответов на многие важные для Украины вопросы.

За несколько дней до второго тура Зеленский все же дал интервью - за проигрыш в мини-турнире по настольному теннису.

В день первого тура выборов в штабе Зеленского установили стол для игры. Кандидат должен был сыграть с победителем турнира, которым оказался журналист РБК-Украина. Прежде чем начать играть, корреспондент предложил Зеленскому условия: если актер проиграет, он даст интервью изданию. Зеленский проиграл и пришел на интервью 17 апреля.

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В интервью он, в частности, заявил, что выступает против предоставления Донбассу особого статуса, а также - против амнистии для военнослужащих ДНР и ЛНР. Жителей региона кандидат назвал заложниками и добавил: "Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, где они нужны Украине, как Украина им нужна, и что они такие же украинцы".

Обещал исправиться

Петр Порошенко, узнав результаты первого тура, заявил, что услышал и тех украинцев, которые поддержали его в первом туре, и тех, кто голосовал против него. "Это был, возможно, один из самых трудных уроков в моей жизни. Это очень сильный стимул для того, чтобы мной были проанализированы все пять лет, включая все ошибки, которые были сделаны. И на следующие пять лет этот урок я очень хорошо усвоил", - пообещал он.

Тогда же Порошенко добавил, что произойдут существенные изменения в его команде, появятся новые молодые кадры. "Команда" уже начала меняться: Порошенко уволил заместителя руководителя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, которого журналисты уличили во владении недвижимостью на сумму более 200 млн гривен (около 7,5 млн долларов).

Порошенко продолжил признавать ошибки - в кадровой политике и в коммуникации с гражданским обществом - и на встрече с гражданскими активистами, и вскоре - в телевизионных эфирах, где президент, в отличие от Зеленского, бывал часто. Например, он пообещал больше не назначать бизнес-партнеров на руководящие должности.