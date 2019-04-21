Второй тур выборов на Украине. Интерактивная карта результатов
- 21 апреля 2019
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На Украине прошел второй тур президентских выборов. По данным экзитполов, за шоумена Владимира Зеленского отдали голоса свыше 73,2% избирателей, а за действующего президента Петра Порошенко - 25,3%.
Согласно данным "Национального экзитпола", больше всего Зеленский набрал на востоке Украины - 87,7%, меньше всего - на западе, 57%.
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Би-би-си составила интерактивную карту результатов второго тура выборов президента Украины по регионам. Результаты голосования обновляются по мере того, как их публикует Центральная избирательная комиссия Украины.
Результаты голосования. Второй тур
Вся УкраинаЯвка: 62.06%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 72.48
Петр Порошенко: 25.2
Львовская областьЯвка: 67.34%
Результаты голосования за кандидата, %:Петр Порошенко: 59.04
Владимир Зеленский: 38.43
Закарпатская областьЯвка: 46.38%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 81.02
Петр Порошенко: 16.5
Николаевская областьЯвка: 60.66%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 86.43
Петр Порошенко: 12.15
Ивано-Франковская областьЯвка: 59.86%
Результаты голосования за кандидата, %:Петр Порошенко: 49.93
Владимир Зеленский: 47.11
Волынская областьЯвка: 64.25%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 60.08
Петр Порошенко: 38.4
Ровненская областьЯвка: 60.71%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 58.44
Петр Порошенко: 38.86
Тернопольская областьЯвка: 63.9%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 51.26
Петр Порошенко: 46
Винницкая областьЯвка: 62.52%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 63.28
Петр Порошенко: 34.91
Днепропетровская областьЯвка: 65.82%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 87.69
Петр Порошенко: 10.59
Донецкая областьЯвка: 57.21%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 85
Петр Порошенко: 12.48
Житомирская областьЯвка: 61.15%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 73.41
Петр Порошенко: 24.35
Запорожская областьЯвка: 64.26%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 86.95
Петр Порошенко: 11.18
Киевская областьЯвка: 64.21%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 70.07
Петр Порошенко: 27.8
Кировоградская областьЯвка: 60.53%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 79.56
Петр Порошенко: 18.5
Луганская областьЯвка: 56.33%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 85.7
Петр Порошенко: 11.94
Одесская областьЯвка: 58.94%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 87.3
Петр Порошенко: 10.71
Полтавская областьЯвка: 64.88%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 81.49
Петр Порошенко: 16.13
Сумская областьЯвка: 62.52%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 80.58
Петр Порошенко: 17.94
Харьковская областьЯвка: 64.6%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 86.1
Петр Порошенко: 11.87
Херсонская областьЯвка: 57.42%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 81.67
Петр Порошенко: 16.54
Хмельницкая областьЯвка: 62.65%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 72.12
Петр Порошенко: 25.9
Черкасская областьЯвка: 60.91%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 79.77
Петр Порошенко: 18.35
Черновицкая областьЯвка: 54.09%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 78.01
Петр Порошенко: 19.45
Черниговская областьЯвка: 62.6%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 74.7
Петр Порошенко: 23.16
КиевЯвка: 65.86%
Результаты голосования за кандидата, %:Владимир Зеленский: 60.59
Петр Порошенко: 36.53
В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко - 15,95%.