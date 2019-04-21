Второй тур выборов на Украине. Интерактивная карта результатов

  • 21 апреля 2019
Выборы на Украине. Второй тур Правообладатель иллюстрации Getty Images

На Украине прошел второй тур президентских выборов. По данным экзитполов, за шоумена Владимира Зеленского отдали голоса свыше 73,2% избирателей, а за действующего президента Петра Порошенко - 25,3%.

Согласно данным "Национального экзитпола", больше всего Зеленский набрал на востоке Украины - 87,7%, меньше всего - на западе, 57%.

Би-би-си составила интерактивную карту результатов второго тура выборов президента Украины по регионам. Результаты голосования обновляются по мере того, как их публикует Центральная избирательная комиссия Украины.

Результаты голосования. Второй тур

Предварительные данные на 23:45 по киевскому времени 21.04.2019. Обработано 8.07% протоколов

Вся Украина

Явка: 62.06%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 72.48
Петр Порошенко: 25.2

Львовская область

Явка: 67.34%

Результаты голосования за кандидата, %:

Петр Порошенко: 59.04
Владимир Зеленский: 38.43

Закарпатская область

Явка: 46.38%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 81.02
Петр Порошенко: 16.5

Николаевская область

Явка: 60.66%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 86.43
Петр Порошенко: 12.15

Ивано-Франковская область

Явка: 59.86%

Результаты голосования за кандидата, %:

Петр Порошенко: 49.93
Владимир Зеленский: 47.11

Волынская область

Явка: 64.25%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 60.08
Петр Порошенко: 38.4

Ровненская область

Явка: 60.71%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 58.44
Петр Порошенко: 38.86

Тернопольская область

Явка: 63.9%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 51.26
Петр Порошенко: 46

Винницкая область

Явка: 62.52%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 63.28
Петр Порошенко: 34.91

Днепропетровская область

Явка: 65.82%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 87.69
Петр Порошенко: 10.59

Донецкая область

Явка: 57.21%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 85
Петр Порошенко: 12.48

Житомирская область

Явка: 61.15%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 73.41
Петр Порошенко: 24.35

Запорожская область

Явка: 64.26%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 86.95
Петр Порошенко: 11.18

Киевская область

Явка: 64.21%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 70.07
Петр Порошенко: 27.8

Кировоградская область

Явка: 60.53%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 79.56
Петр Порошенко: 18.5

Луганская область

Явка: 56.33%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 85.7
Петр Порошенко: 11.94

Одесская область

Явка: 58.94%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 87.3
Петр Порошенко: 10.71

Полтавская область

Явка: 64.88%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 81.49
Петр Порошенко: 16.13

Сумская область

Явка: 62.52%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 80.58
Петр Порошенко: 17.94

Харьковская область

Явка: 64.6%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 86.1
Петр Порошенко: 11.87

Херсонская область

Явка: 57.42%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 81.67
Петр Порошенко: 16.54

Хмельницкая область

Явка: 62.65%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 72.12
Петр Порошенко: 25.9

Черкасская область

Явка: 60.91%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 79.77
Петр Порошенко: 18.35

Черновицкая область

Явка: 54.09%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 78.01
Петр Порошенко: 19.45

Черниговская область

Явка: 62.6%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 74.7
Петр Порошенко: 23.16

Киев

Явка: 65.86%

Результаты голосования за кандидата, %:

Владимир Зеленский: 60.59
Петр Порошенко: 36.53

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко - 15,95%.

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