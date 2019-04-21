"Это возможно". Как Украина выбрала президентом Владимира Зеленского
Хотя сама победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины и не стала неожиданностью, колоссальный отрыв от действующего президента Петра Порошенкоудивил многих. Корреспонденты Би-би-си в Киеве рассказывают, как и почему украинцы выбрали президентом комика - и как встретили победу кандидаты.
Чтобы понять, кто побеждает во втором туре президентских выборов, в воскресенье было достаточно зайти на любой избирательный участок и заглянуть в прозрачную урну для голосования. Даже визуально в глаза бросалось, что бюллетеней с галочками для Зеленского там куда больше.
В участке на киевском Подоле, куда заглянул в середине дня корреспондент Би-би-си, наблюдателей от Порошенко не было, а от штаба Зеленского за голосованием наблюдала девушка Юля. "За Порошенко я никогда не голосовала, - говорит она. - Пять лет назад была за Яроша, потому что он был революционер и защищал страну на передовой, а в этот раз поддерживаю Зеленского, потому что он искренний и честный".
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На соседнем участке председатель комиссии жаловалась журналистам, что недовольство властью избиратели срывают на ней. "Общество накалено после кампании. Власть плохая, люди приходят и нам за нее выговаривают, потому что мы тут власть, - рассказала председатель комиссии Евгения Гайдай. - Я девятый или десятый раз возглавляю комиссию, и эти выборы чище, наверное, чем все предыдущие. Раньше много было каруселей, фотографирования бюллетеней, вбросов. Ловили, милиции сдавали".
По ее словам, до 2004 года, когда президентом стал Виктор Ющенко, к фальсификациям "все легко относились", но с тех пор с каждыми выборами количество нарушений уменьшалось.
Российские телеканалы на протяжении всей кампании пытались рассказывать о якобы беспрецедентных фальсификациях и "самой грязной кампании", некоторые комментаторы даже намекали на то, что Порошенко не просто так вышел во второй тур. Но штабы обоих кандидатов в день голосования заявили, что все прошло демократично и чисто.
Порошенко признал поражение уже после первых опубликованных экзитполов.
"В кампании ошибок не было, были до кампании"
До закрытия избирательных участков оставалось еще несколько часов, а в штабе Петра Порошенко уже чувствовалась обреченность.
Ни для штабистов Порошенко, ни для пары сотен собравшихся здесь журналистов промежуточные результаты экзитполов не представляли секрета: судя по распространяемым неофициально данным, кампания действующего президента была с треском проиграна. Петр Порошенко не пересекал даже психологически важной отметки в 30% голосов избирателей.
Поэтому журналисты бесцельно ходили по огромному помещению выставочного центра "Мистецький арсенал", выходили во двор покурить, заходили обратно и считали минуты до восьми вечера.
"Все, что тут можно сделать конструктивного, это набрать два килограмма веса", - пожаловался один из коллег, грустно провожая взглядом молодого человека, который нес огромный поднос не то с бутербродами, не то с бургерами.
Немногочисленные депутаты от фракции Блока Петра Порошенко в Верховной раде были немногословными.
"Слушай, откуда я знаю, что Порох будет делать дальше? Я его не видел с тех пор, как он нам пообещал победу над Зеленским нокаутом", - нервно сказал корреспонденту Би-би-си один из парламентариев.
Речь шла о встрече Порошенко с депутатами своей фракции сразу после первого тура выборов. Тогда ему удалось зажечь надежду в сердцах некоторых из них, пообещав победу над комиком "не по очкам, а нокаутом".
Штабисты Порошенко не скрывали разочарования: поражение могло бы оказаться и более достойным. Отдельный повод для разочарования - проигрыш Зеленскому в западном регионе страны, где слоган уходящего президента "Вера, язык, армия" должен был, по мнению штаба, сильнее мобилизовать тамошнего избирателя.
"А вообще - что тебе сказать. Все говорят, что кампанию провели слабо. Но никто не говорит, что [именно] можно было сделать лучше", - взмахнул рукой соратник Порошенко и ушел в закрытую часть кулуаров штаба.
Объявление результатов экзитполов в штабе Порошенко встречали гробовой тишиной. И только распорядитель сцены просил журналистов освободить красную дорожку, зачем-то простеленную от рамок металлоискателей до входа в зал для прессы.
Порошенко вошел в свой штаб под руку с первой леди. Пока еще действующий президент широко улыбался.
Появление проигравшего штаб встретил бурными аплодисментами.
"Никогда не сдавайся. Никогда, никогда, никогда", - начал уходящий президент свою речь.
Из нее стало понятно: слухи о том, что после сокрушительного поражения Порошенко то ли уйдет в бизнес, то ли перейдет на дипломатическую работу, то ли вообще эмигрирует из страны, не соответствуют действительности.
Он обещал остаться в политике и вместе со своей командой - "командой победителей" - защищать достижения своего президентства, которые он перечисляет долго и под аплодисменты присутствующих.
Курс Украины на ЕС и НАТО, безвизовый режим, поместная церковь, реформа образования и медицины - Порошенко как будто уже называл программу своей партии на парламентские выборы, которые должны состояться не то летом, не то осенью этого года.
У Зеленского будет сильная оппозиция, констатирует Порошенко, но тут же добавляет: он готов уже сейчас тратить сколько угодно своего времени для того, чтобы передать ему вахту во власти.
"Мы не выиграли битву, мы не проиграли войну", - говорит Порошенко, благодарит свою команду и уходит из пресс-центра под аплодисменты присутствующих.
Выходил из штаба Петр Порошенко уже не улыбаясь. В окружении охраны он быстро шел параллельно красной ковровой дорожке, так неуместно расстеленной в его штабе.
"Петр Алексеевич, какой была главная ошибка вашей кампании?" - спросил его корреспондент Би-би-си.
Порошенко прошел, как будто не расслышав вопроса, но через несколько метров обернулся и ответил: "В кампании ошибок не было. Были до кампании".
"Посмотрите, это возможно!"
Штаб Зеленского располагался в торговом центре "Парковый", известном среди киевлян как "вертолетная площадка Виктора Януковича". В ночном клубе в парковой зоне недалеко от берега Днепра обстановка была расслабленной уже за несколько часов до конца голосования: играла легкая музыка, наливали бесплатный алкоголь для журналистов, играли в аэрохоккей и пинг-понг.
Каждый экран на стене напоминал, что сегодня "день Зе! выборов", ступеньки лестниц были украшены хэштегами "зепрезидент", "зекоманда", "президентслуганароду". Соратники побеждающего кандидата давали интервью, рассказывая, что первоочередная задача нового президента - разорвать телефонную линию между президентской администрацией и судами.
Журналисты обсуждали между собой появляющиеся вопреки закону экзитполы, которые показывали, что Зеленский с огромным отрывом побеждает на юге и востоке страны, но вместе с тем идет первым и на западе. Петр Порошенко, судя по этим экзитполам, проиграл своему сопернику и Киев, и Львов.
Официальных результатов выборов еще нет: ЦИК продолжает подсчет голосов. Ровно в 20:00 в штабе объявили результаты национального экзитпола: по ним Владимир Зеленский получил 73,2% голосов. Эту новость встретили громким "Ура" и залпом конфетти в потолок.
Этот результат близок к тому, который в марте 2018 года получил российский лидер Владимир Путин (76,67%) - правда, в первом туре. И это еще один рекорд Зеленского - никогда в истории Украины между кандидатами не было столь внушительного разрыва. В 1999 году Леонид Кучма - единственный из украинских лидеров, отработавший два президентских срока - победил во втором туре коммуниста Леонида Симоненко, опередив его почти на 20%. Кучма набрал тогда 56,2%, а лидер КПУ - 37,8%.
"Мы сделали это, - обратился к собравшимся в штабе Зеленский. - Я просто хочу сказать спасибо моим родителям, моей жене, моим детям и всей моей семье. Спасибо всей нашей команде".
Он пошутил, что группа "Квартал 95", как фронтмен и лидер которой он прославился и стал известен большинству украинцев, теперь может называться "Квартал 73" - по доле голосов, которые ему дали первые экзитполы.
Он поблагодарил всех украинцев, которые поддержали его, и всех, кто сделал иной выбор. "Я обещаю, что не подведу вас всех, - пообещал он и обратился к соседним постсоветским республикам, где власть не меняется десятилетиями. - Посмотрите, это возможно!".
С бейджиком команды Зеленского по залу ходил с бокалом вина бывший депутат госдумы Илья Пономарев. "Я думаю, здесь будущее. И будущее России сейчас здесь, - говорил он журналистам. - Порошенко много сделал хорошего для страны, но многого, скажем так, не сделал. Владимир способен сохранить хорошее и сделать то, чего не хватало".
В начале десятого вечера Зеленский вновь появился перед журналистами с небольшим брифингом. Он поблагодарил Петра Порошенко, который признал поражение и поздравил его с победой на выборах.
Зеленский рассказал, что уходящий президент обещал помогать ему советами, и выразил готовность обращаться иногда к нему за такими консультациями. При этом Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, готов ли он предложить своему конкуренту какой-то пост в своей команде.
После этого его спросили, как он будет выстраивать отношения с Россией. "Мы будем действовать в Нормандском формате, будем перезагружать Минский процесс. Не исключаю замены кадров, - рассказал будущий шестой президент Украины. - Для нас задача номер один - вернуть всех наших заключенных, всех военнопленных. У меня еще нет статуса президента Украины, но я говорил с матерями наших моряков и сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой".
"Не простили за вранье"
"Порошенко не простили его постоянное вранье, хотя он правда много сделал для страны. Голосование за Зеленского - это коалиция всех, кто ненавидит Пороха, - сказал Би-би-си украинский политолог Константин Батозский. - Ему не простили ложь, и Украина ушла от него. На следующий день после победы Зеленского эти группы его поддержки переругаются: ватники с либералами".
Батозский не верит, что победивший кандидат будет на 100% подконтролен олигарху Игорю Коломойскому, о чем много говорили сторонники Порошенко, и утверждает, что среди "акционеров" этой победы будут и олигарх Виктор Пинчук, и глава МВД Арсен Аваков.
"По акциям в поддержку разных кандидатов было очень хорошо видно, что для Порошенко и Тимошенко избиратели - это те, кого к ним привозят на автобусах, а для Зеленского - это в первую очередь публика, которой надо нравиться, - объясняет эксперт природу успеха Зеленского. - К тому же за пять лет скакануло проникновение интернета, он пришел в села. В любом маленьком городке - своя группа в "Фейсбуке". Зеленский через "Инстаграм" взял молодежь, и она пришла на эти выборы, чего никогда в истории не происходило".
Хотя победитель выборов уже ясен, вопросов с каждым днем будет все больше.
Так, до конца не ясно, кто же именно станет командой Зеленского. Вопрос об этом на брифинге задал журналист телеканала "Прямой", который принадлежит уходящему президенту Украины и который в ходе избирательной кампании активно критиковал Зеленского, намекая на его многочисленные плохие привычки.
Представитель "Прямого" спросил, готов ли победитель выборов наконец сообщить, кто войдет в его команду и кого он назначит на такие ключевые должности, как, например, министр обороны. Но Зеленский в очередной раз ушел от ответа на этот вопрос, пообещав представить свою команду в самое ближайшее время.
Политическое будущее Порошенко тоже не очевидно. Во-первых, неизвестно, какова будет его реальная поддержка: соратники уходящего президента уже прогнозируют переход нескольких десятков депутатов президентской фракции в группу поддержки нового главы государства. Сможет ли он опереться на региональные штабы, тоже вопрос.
Наконец, непонятно, как поведет себя уходящий президент и его партия в случае, если новая власть начнет пересмотр результатов президентства Порошенко, который, как прогнозируют некоторые сторонники Зеленского, может предусматривать и открытие уголовных дел против представителей уходящей элиты.
После подсчета голосов на всех участках станет ясно, как проголосовали военнослужащие, в том числе находящиеся в зоне АТО в Донбассе. По итогам первого тура Порошенко и Зеленский получили там примерно одинаковое количество голосов, но сразу после объявления результатов экзитполов один из военнослужащих прислал корреспонденту Би-би-си карикатуру, на которой экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утешает уходящего со своего поста президента Украины и говорит: "А помнишь, как ты меня по крышам гонял?".
Саакашвили, который сначала поддерживал Порошенко, а затем разорвал с ним все отношения, обещал вернуться в Киев едва ли не на следующий день после победы Зеленского.
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