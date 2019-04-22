Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Взрывы на Шри-Ланке произошли через 10 лет после окончания затяжной гражданской войны

Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим в результате серии взрывов, унесших жизни 290 человек.

Также со вторника в стране вводится режим ЧП, а в столице Коломбо с 20:00 до 4:00 будет действовать комендантский час. Кроме того, власти решили временно закрыть доступ ко всем крупным соцсетям и интернет-мессенджерам.

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В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: три из них произошли в католических церквях, где в это время шли праздничные пасхальные службы.

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Среди погибших много иностранцев, в том числе граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Британии. Около 500 человек получили ранения.

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СМИ сообщают, что ответственность за нападения взяла на себя местная джихадистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", однако в правительстве считают, что руководство действиями джихадистов осуществляла международная исламистская группировка.

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Полиция продолжает расследование. В понедельник стражи порядка обнаружили взрывное устройство неподалеку от главного международного аэропорта Шри-Ланки. Полиция также нашла 87 детонаторов для взрывных устройств на одном из автовокзалов столицы.

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Спецслужбам Шри-Ланки удалось установить личность одного из устроивших взрывы смертников. Всего в рамках расследования задержаны 24 человека.

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Власти Шри-Ланки объявили о приостановлении занятий в государственных университетах страны до дальнейших распоряжений. Все школы на Шри-Ланке также будут закрыты в понедельник и вторник.

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Политики во всем мире выступили с осуждением атак. В числе первых были президент и премьер-министр Индии, а также премьер-министр Австралии. Президент России Владимир Путин также направил шриланкийскому президенту телеграмму с соболезнованиями.

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