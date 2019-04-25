В России через скандалы и общественное непонимание в рекламу прорывается мужской макияж и дрэг - травести-образы. Смотрим, как это происходит и о чем говорит.

Российский мобильный гигант "Мегафон" показал видео с бородатым визажистом Геворгом, где тот говорит, что мнение - как пупок, и оно есть у каждого.

"Мнение любого человека может быть актуальным, если вы его спросили. Если вы его не спрашивали, то оно вам не нужно. В принципе, если ваши интересы не совпали с вашими близкими, то ничего, просто делайте дальше", - советует визажист в ролике.

Помимо Геворга к проекту присоединились певица EVA, стилист Гала Борзова, пианист Николай Мельников, хип-хоп-исполнительница TEREZA и актриса Варвара Шмыкова.

Месяцем ранее московская травести-дива Блонди Бонд снялась в рекламе "Бургер Кинга".

Несмотря на то, что многие комментаторы пытались напасть на артиста с вопросами "что это было", нашлись и те, кто сразу поддержал Блонди.

"Жаль что не вернуть ваши комментарии в которых было столько добра и удивления", - иронично заметила Бонд, удалив "черновую" версию ролика со своей страницы в "Фейсбуке".

"Настроение придти на ужин в Б[ургерКинг] В ДРАГЕ [женском образе]", - игриво прокомментировал визажист Геворг рекламу бургерной сети.

В целом, за последние несколько лет в Рунете появилось сразу несколько популярных влогеров, которые активно продвигают использование мужчинами косметических средств.

У каналов таких медиаперсон, как Игорь Синяк и Андрей Петров, более 500 тыс. подписчиков, а некоторые из видео имеют более миллиона просмотров.

Трудности адаптации

Можно ли сказать, что мужской макияж становится более приемлемым для россиян?

"Такие кампании повышают видимость мужчин, которые красятся, а значит, нормализуют их для общества. Так что "Мегафон" сделали круто и смело", - написала Би-би-си феминистка-маркетолог Дарья Сова.

Однако не весь креатив маркетологов воспринимается на ура на российском рынке.

Консервативный публицист Максим Соколов сказал Русской службе Би-би-си, что, по его мнению, никакого общественного запроса на подобную рекламу нет.

"Это сами рекламщики [проявляют инициативу]", - предположил обозреватель.

Более того, ультраконсервативные общественные деятели, такие как депутат Госдумы Виталий Милонов, культивируют образ "нормального мужика", противопоставляя его "слащавым" и, с их точки зрения, женоподобным молодым людям.

В свою очередь дрэг-квин Блонди Бонд в переписке с Би-би-си отмечает, что реакция на видео не удивляет, а "хотелось удивиться".

"[Что-то] может изменить[ся] в том случае, если это будет постоянно и не только в рекламе. Только не агрессивно и навязчиво, нужно объяснять, что это есть, и нужно принять факт и расслабиться", - подчёркивает дрэг-квин.

В конце января из рекламы косметического гиганта NYX убрали с фотографии мужчину-модель с макияжем, который присутствовал в оригинальной съёмке вместе с несколькими девушками-участницами фотосессии.

Блогер, которого вырезали с российского плаката, - Уэсли Бенджамин Картер. Он живет в Лос-Анджелесе, у него более 215 тысяч подписчиков в "Инстаграме".

В позапрошлом году Картер даже попал в топ-20 лучших визажистов и гримеров на конкурсе NYX Face Awards.

За пределами России мужской макияж не везде воспринимается с энтузиазмом. Но блогеры и визажисты уверены, что вода камень точит.

"Многие из моих друзей независимо от их сексуальной ориентации пользуются косметикой, потому что она укрепляет чувство уверенности в себе", - полагает английский мейкапер Джанни Казагранде.

Media playback is unsupported on your device Мужской макияж: революция пудры в Южной Корее

Что до Южной Кореи, то там "тихая революция" мужского макияжа, похоже, уже свершилась: нигде в мире мужчины не тратят столько на косметику, как там.