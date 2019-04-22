Итоги выборов президента Украины: спецэфиры из Киева

Выборы президента Украины закончились победой Владимира Зеленского, набравшего во втором туре более 73% голосов. Обсуждаем, какой будет страна при новом президенте, в наших эфирах в YouTube и "Фейсбуке".

В нашем первом эфире в сети "Фейсбук" с корреспондентом Олегом Болдыревым беседовали политологи Валерий Дымов и Константин Батозский.

С ними мы говорили о том, каких изменений ждать в украинской политике, отношениях Москвы и Киева и возможно ли при президенте Зеленском урегулирования конфликта в Донбассе.

В спецвыпуске новостей Би-би-си, который мы провели совместно с коллегами из Украинской службы, в гостях у ведущих Олега Антоненко и Марии Коренюк были политологи из Лондона, Москвы и Киева. Орыся Луцевич из Королевского института международных отношений Лондона, Олег Игнатов из московского Центра политической конъюнктуры, киевский эксперт Владимир Фесенко и украинская активистка Ольга Айвазовская делились своими мыслями о том, сможет ли комик-популист стать государственным деятелем международного масштаба.

Наши корреспонденты также съездили на родину Владимира Зеленского в Кривой Рог, узнать, все ли жители города довольны победой земляка, и поговорили с украинскими бизнесменами, работающими в Москве, о том, что ждать бизнесу от новой власти.

Мы продолжили разговор на YouTube с политиками, бизнесменами и журналистами. В гости к Олегу Болдыреву пришли независимый депутат Светлана Залищук и парламентарий Александр Черненко из "Блока Петра Порошенко", бизнесмен Владимир Усов и украинский журналист Андрей Тарасов.

Главный редактор Украинской службы Би-би-си Нина Курьята и политический обозреватель Жанна Безпятчук рассказали, что больше всего их удивило в предвыборной гонке, что можно считать ошибками Петра Порошенко и других соперников Владимира Зеленского и почему политическая неопределенность для Украины сегодня - не обязательно катастрофа.

Наш спецкорреспондент Илья Барабанов подробно рассказал о том, чего можно ждать в отношениях России и Украины и что означает стремление граждан Украины жить в мире для большой политики.