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По данным российских СМИ, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин встретятся 25 апреля на острове Русский.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники пишет, что переговоры Путина и его северокорейского коллеги пройдут в кампусе Дальневосточного федерального университета. По данным издания, Ким Чен Ын приедет в Россию 24 апреля на том же бронепоезде, на котором в 2002 году приезжал его отец Ким Чен Ир.

Северокорейские СМИ подтверждают, что лидер страны вскоре отправится в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. При этом о точной дате визита и переговоров газеты КНДР не сообщают. Говорится только, что визит Ким Чен Ына в Россию состоится во второй половине апреля.

До этого нынешние лидеры КНДР и России никогда лично не встречались. Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится в сложное для Северной Кореи время - после провала переговоров с США в Ханое в феврале этого года, на которые Пхеньян возлагал большие надежды.

Как отмечают эксперты, и Пхеньян, и Москва заинтересованы в этой встрече, однако обе стороны придут на переговоры с разной повесткой.

Россия и КНДР - какие это союзники?

СССР был главным союзником Северной Кореи, который поддерживал экономическое сотрудничество и культурный обмен, а также предоставлял Пхеньяну экономическую помощь. Москва в свое время передала КНДР данные, сделавшие для Пхеньяна возможной работу над собственной ядерной программой.

Однако после падения железного занавеса отношения двух союзников сильно пострадали. Ослабли идеологические связи, и оказалось, что больше нет никаких причин для того, чтобы поддерживать тесные отношения с Пхеньяном. Северная Корея не интересовала Россию как торговый партнер, в том числе и потому что Пхеньян не был готов закупать у России что-либо по мировым рыночным ценам.

В начале 2000-х годов, когда наметилось отдаление России от Запада, связи Москвы с Пхеньяном начали постепенно восстанавливаться. Кажется, тогда Москва вернулась к политике, основанной на логике "враг моего врага - мой друг", говорит профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Правообладатель иллюстрации EPA/Reuters Image caption Во время холодной войны две страны были союзниками

Последний раз лидеры России и КНДР встречались в 2011 году - это были переговоры прежнего президента России Дмитрия Медведева и Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера КНДР.

Это будет первый визит Ким Чен Ына в Россию. Его отец Ким Чен Ир приезжал (на бронепоезде) трижды: в 2001-м, 2002-м и 2011 году.

Две страны связаны в первую очередь географически: у них общая граница, которая проходит не так далеко от Владивостока, где располагается штаб Тихоокеанского флота ВМФ России.

Согласно данным российского МИД, в стране работают около 8000 мигрантов из Северной Кореи. Большую часть зарплаты они переводят своим семьям в КНДР. Как сообщал посол России в Пхеньяне Александра Мацегора, рабочий из КНДР в среднем получает в России около 500 долларов"

По оценкам независимых экспертов, число работающих в России мигрантов из Северной Кореи значительно больше, чем показывают официальные данные.

Однако в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи, принятой в декабре 2017 года, трудовые мигранты из КНДР должны быть возвращены на родину до конца 2019 года.

Что ждет от переговоров Северная Корея?

Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое закончились без достижения каких-либо договоренностей.

Такого поворота событий власти Северной Кореи не ожидали. В Пхеньяне рассчитывали на компромисс, который поможет снять или ослабить международные санкции, действующих в отношении страны.

"Международные санкции вступают в силу, и если позиция США не изменится, маловероятно, что КНДР сможет добиться какого-либо ослабления санкционного режима и вести торговлю с другими странами", - говорит Андрей Ланьков.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Переговоры лидеров КНДР и США в Ханое завершились без достижения каких-либо договоренностей

Поэтому Северная Корея сейчас пытается налаживать связи со всеми странами, которые хоть в какой-то мере могут способствовать ослаблению санкционного режима. Пхеньяну может пригодиться как реальная помощь, так и символическое дипломатическое содействие.

Северная Корея хочет продемонстрировать США, что, несмотря на провал переговоров, страна не оказалась в международной изоляции, отмечает Алексей Муравьев, доцент австралийского Университета Кертин.

"Если они смогут показать, что некоторые державы до сих пор поддерживают их, это укрепит их позиции на переговорах с США и Китаем", - говорит эксперт.

Поэтому Россия для достижения этой цели выглядит для КНДР весьма привлекательным вариантом.

"Ким Чен Ын очень неплохо умеет вести дипломатическую игру, когда ставки довольно высоки - как для экономики КНДР, так и для спасения его собственного режима", - говорит Муравьев.

Собственно, налаживание диалога с потенциальными союзниками и возобновление подготовки к испытаниям ракет - это способы вернуть Вашингтон за стол переговоров.

"Стратегия Северной Кореи всегда была основана на хождении по краю лезвия, игре на конфликте между мировыми державами, от которой они получали свои бонусы. Поэтому переговоры с Россией могут быть той желаемой картой, которую КНДР использует в игре против Китая и США", - говорит исследователь из Корейского института национального объединения Пак Ён Ян.

Что ждет от переговоров Москва?

Владимир Путин уже давно хотел встретиться с лидером КНДР. Но Пхеньян готовился сначала к первым переговорам с президентом США, а затем ко вторым, и Россия все это время оставалась в стороне.

Однако после провала переговоров в Ханое, у Москвы появился шанс вернуться в игру. Переговоры Путина и Ким Чен Ына - хорошая возможность для Москвы заявить о своем присутствии в регионе.

Россию, как США и Китай, также беспокоит ядерный статус Северной Кореи. В начале 2000-х гг. Москва принимала участие в шестисторонних переговорах с Пхеньяном по северокорейской ядернеой проблеме, однако тогда переговоры оказались безрезультатными.

В отличие от Вашингтона, Москва готова смириться с существующим положением вещей: денуклеаризация Северной Кореи представляется властям России недостижимой целью, поэтому Москва в первую очередь рассчитывает на сохранение статус-кво и стабилизацию ситуации.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Москва не верит в то, что КНДР когда-либо откажется от своей ядерной программы

Для Росии участие в решении северокорейского вопроса - это вопрос престижа и репутации. Независимо от того, как сложатся отношения США и КНДР, Россия хочет участвовать в игре - и уровень этого участия здесь не принципиально важен.

Если у Путина будет возможноть хоть как-то повлиять на ситуацию, это будет для России подтверждением своего присутствия в регионе.

Что стоит ждать от переговоров?

Согласно оценкам и прогнозам многих экспертов, вряд ли стоит ждать подписания какого-либо важного соглашения или заключения сделки между двумя странами.

Если говорить о Северной Корее, то помимо улучшения своих переговорных позиций Пхеньян еще интересуют деньги.

"Экономическая ситуация [в КНДР] очень сложная, и Пхеньян очень хочет добиться хотя бы временного ослабления санкций. Страна нуждается в финансовой помощи", - говорит Андрей Ланьков.

Однако эту помощь вряд ли стоит ждать от Москвы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В вопросах обороны КНДР делает ставку на ядерную программу

В Москве есть понимание того, что КНДР является не самым надежным и предсказуемым партнером, поэтому вряд ли Кремль будет тратить на Северную Корею какие-либо значительные суммы, говорит эксперт.

"Не думаю, что Северная Корея сможет получить от России какую-либо значительную финансовую помощь. Российская экономика переживает сложные времена из-за санкций по Крыму. Поэтому переговоры, скорее всего, будут своеобразным сигналом для администрации Трампа и Южной Кореи", - говорит бывший посол Республики Корея в России Ли Джэ Чун.

Переговоры с Россией имеют также значение для внутренней политики КНДР.

"Граждане Севрной Кореи знают, что переговоры с США провалились, поэтому переговоры с Россией могут быть своеобразным шоу, рассчитанным в том числе и на жителей КНДР", - говорит Ли Джэ Чун.

Действия России ограничены международными санкциями, действующими в отношении КНДР.

"Россия не сможет пойти на нарушение санкций. В лучшем случае, Москва может закрыть глаза на незначительные нарушения этих санкций", - подчеркивает экс-посол Южной Кореи в России.

Открытое нарушение санкций будет восприниматься как будто это было одобрено Кремлем, и это повредит интересам самой России, не дав ничего взамен: КНДР не является основным рынком сбыта для России. Также у КНДР нет таких товаров, которые бы очень интересовали Россию.

"Скорее всего, это будет символическая помощь и обещания. Много слов и мало действия. Москва не будет тратить деньги на страну, которая выступает очень ненадежным партнером, особенно в то время, когда российская экономика также страдает от санкций, действующих в отношении Москвы", - говорит Андрей Ланков.

В конце концов, Россия может еще раз призвать КНДР отказаться от эскалации напряженности. В то же время переговоры с Путиным могут помочь Ким Чен Ыну улучшить свои переговорные позиции в диалоге с США.