Взрывы на Шри-Ланке: почему власти не прислушались к спецслужбам?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Премьер-министр страны посетил места взрывов

В понедельник стало известно, что власти Шри-Ланки получили несколько предупреждений о готовящихся нападениях перед серией терактов в минувшее воскресенье. Сейчас по этому факту начато расследование в верхних эшелонах власти.

В результате серии нападений в церквях и отелях погиб 321 человек, ранения получили больше 500.

Как сообщается, службы безопасности вели наблюдение за группой джихадистов из местного движения "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" и заблаговременно уведомили полицию о возможной атаке.

Но, по словам членов правительства, премьер-министр Ранил Викрамасингхе и кабинет не были проинформированы о возможном теракте.

"Колоссальный провал спецслужб"

Пресс-секретарь правительства Раджита Сенаратне сообщил собравшимся на пресс-конференции, что премьер-министр не принимает участие в совещаниях по безопасности с прошлого года, когда между ним и президентом страны Майтрипалой Сирисеной возникли разногласия.

По словам Сенаратне, сообщения о группе, готовящей серию терактов, появились 4 апреля, после чего министерство обороны направило детальный отчет шефу полиции, а 11 апреля предупреждения были разосланы главам ряда подразделений службы безопасности.

Пресс-секретарь заявил, что в рапорте, направленном в полицейский департамент, содержалось предупреждение от зарубежных секретных служб о возможных атаках, а также имена участников экстремистских группировок.

В понедельник не было ясно, был ли поставлен в известность о полученном предупреждении президент Сирисена. Как сообщил Би-би-си старший советник президента Ширал Лактхилака, информация была направлена надлежащим лицам в службе безопасности и полиции и не выходила за пределы их круга.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Церковь Святого Антония, Коломбо, через день после взрыва

Он заявил также, что президент созвал специальный комитет под руководством судей Верховного суда, чтобы разобраться в произошедшем.

Министр городского планирования Рауфф Хаким назвал случившееся "колоссальным провалом спецслужб". "Это позор для всех нас. Нам всем стыдно из-за этого", - сказал он.

Министр телекоммуникаций Харин Фернандо написал в "Твиттере": "Некоторые сотрудники разведки знали об этих обстоятельствах. Это значит, что была задержка в работе. Нужно принять серьезные меры, понять, почему это предупреждение проигнорировали".

Что сделали власти?

Власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение, которое вступило в силу в полночь понедельника.

Чрезвычайное положение дает полицейским право задерживать и допрашивать подозреваемых без санкции суда. В последний раз полиция пользовалась такими полномочиями во время гражданской войны.

С 20:00 до 04:00 в стране действует комендантский час. Вечером понедельника опустевшие улицы столицы патрулировали вооруженные военные.

После терактов правительство заблокировало доступ к социальным сетям и мессенджерам.

Полицейские провели серию рейдов, в ходе которых были задержаны 40 подозреваемых. Также власти заявили, что на автобусной станции Бастиан Маватха в районе Петта было найдено 87 детонаторов.

Media playback is unsupported on your device Взрывы на Шри-Ланке. Видео

В понедельник в Коломбо взрывное устройство разорвалось при попытке полицейских его обезвредить. Никто не пострадал.

Как развивались события

Первые сообщения о взрывах появились около 8:45 утра в воскресенье - за короткий промежуток времени раздалось шесть взрывов.

Они прогремели в церквях в нескольких городах - Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо - во время пасхальных служб, а также в отелях "Шангри-Ла", "Синнамон Гранд" и "Кингсбери" (все три отеля находится в центре столицы).

Полицейские пока не сообщали, сколько человек погибло в каждом из этих мест. Общее число погибших - 321 человек.

Чиновники говорят, что все взрывы осуществили смертники.

После взрывов провели рейды по двум адресам - в пригороде Коломбо Дехивале и районе Дематагода. В ходе обеих рейдов были взрывы - в Дематагоде трое полицейских погибли.

Неподалеку от аэропорта Коломбо нашли и обезвредили еще одну самодельную бомбу - обрезок трубы длиной 1,8 метров, начиненный взрывчатым веществом.

Власти считают, что за взрывами стоит местная группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания".

Раньше эта группировка не брала на себя ответственность за крупные нападения, однако в прошлом году ее членов обвинили в повреждении и осквернении статуй Будды.

Большинство погибших были гражданами Шри-Ланки. Среди погибших было несколько десятков христиан - в церквях шли пасхальные службы.

По информации министерства иностранных дел, среди погибших 31 иностранец, еще 14 иностранцев пропали без вести. Погибли по меньшей мере восемь граждан Британии и восемь индийцев.

Среди них были трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Холха Повлсена, совладельца британского интернет-магазина Asos.