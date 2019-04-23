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Лидер КНДР Ким Чен Ын совершит визит в Россию и проведет переговоры с Владимиром Путиным, сообщило во вторник северокорейское агентство ЦТАК. Время и место не уточняются, но журналисты наблюдают активные приготовления во Владивостоке: самолеты, прилетающие из Пхеньяна, лимузины и северокорейские флаги вдоль дорог.

В сообщении ЦТАК сказано, что Ким Чен Ын "в скором времени совершит визит в РФ по приглашению президента России Владимира Путина". Это первый визит Ким Чен Ына в Россию. На прошлой неделе о нем объявил Кремль, также не уточняя времени и места встречи с Путиным.

Накануне газета "Коммерсант" сообщила, что переговоры Путина и Ким Чен Ына пройдут в четверг, 25 апреля, в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Корпуса университета использовали для проживания глав государств во время саммита АТЭС в 2012 году.

"Дата - 25 апреля, во Владивостоке", - подтвердил позже помощник президента России Юрий Ушаков. Секретность вокруг даты и места саммита он объяснил пожеланиями Пхеньяна: "Мы так поступали в связи с тем, что была достигнута договоренность с северокорейскими коллегами о том, чтобы не передавать в СМИ информацию об этом готовящемся визите".

Как пишет "Коммерсант", северокорейский лидер приедет на день раньше Путина - его бронепоезд ожидается уже в среду.

А во вторник журналисты заметили множество признаков последних приготовлений к саммиту.

Самолеты из Пхеньяна

Интерфакс сообщил, что во Владивосток из Пхеньяна вне расписания прилетели два самолета. Грузовой Ил-76, по данным агентства, доставил лимузин Ким Чен Ына. Японским журналистам удалось снять на видео процесс выгрузки черного автомобиля с плотно тонированными стеклами.

На втором самолете прилетели в основном мужчины - это не члены делегации, а служба личной охраны Ким Чен Ына, сообщил Интерфаксу информированный источник. Один из этих мужчин ударом повредил профессиональную видеокамеру южнокорейских журналистов, которые пытались снимать в аэропорту, передает агентство.

Прилетела и женщина - сестра северокорейского лидера КНДР Ким Е Чжон, утверждает южнокорейская газета "Чосон Ильбо". Ким Е Чжон считается одной из приближенных Ким Чен Ына. В 2017 году он назначил 30-летнюю сестру членом политбюро Трудовой партии Кореи. С 2015 года она выполняет обязанности заместителя завотдела пропаганды и агитации ЦК.

Ким Е Чжон была замечена и на переговорах лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом, а сейчас прилетела, чтобы проследить за подготовкой к саммиту с Путиным, пишет "Чосон Ильбо". По данным издания, по прилете во Владивосток перед ней отчитался руководитель протокола северокорейского лидера Ким Чхан Сон, который находится в городе с прошлой недели.

Ждут бронепоезд

Сам Ким Чен Ын и более 200 сопровождающих должны прибыть во Владивосток на бронепоезде - том самом, на котором в Россию трижды ездил его отец Ким Чен Ир. Бронепоезд ожидается в среду, подтвердил источник Интерфакса.

С железнодорожного вокзала северокорейский лидер должен будет добраться на лимузине до острова Русский по вантовому мосту через пролив Босфор Восточный. Тут возникла сложность, узнал "Коммерсант": подъем дороги от здания вокзала оказался слишком крутым, машина Ким Чен Ына села бы "на брюхо". Участок дороги пришлось срезать на 20 см.

"Да, срезали к приезду. Лимузин бы здесь не прошел. Мы когда даже такси заказываем, то просим остановиться наверху, чтобы машину не портить", - подтвердили РИА Новости сотрудники вокзала, когда их спросили, ремонтировали ли дорогу к приезду лидера КНДР.

Кроме того, временно поменяли схему движения пригородных электричек и аэроэкспрессов - не объясняя причину.

Остров для Кима

По данным "Коммерсанта", жить Ким Чен Ын будет там же, где пройдут переговоры с Путиным - в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Это место выбрали из-за жестких требований к безопасности, выдвинутых северокорейской стороной. К тому же комплекс изначально строился с расчетом на проведение саммитов.

Пока непонятно, будут ли отменены занятия в университете в день предполагаемого визита лидера КНДР и президента России: информация российских СМИ на этот счет противоречива.

Накануне стало известно, что 24-го по 26 апреля акватория острова будет закрыта для маломерных судов.

Ведущую к кампусу трассу и дороги на территории университета украсили флагами Северной Кореи и России, передает корреспондент РИА Новости.

Корпус S, где ожидают встречу Путина и Ким Чен Ына, закрыт. Рядом припаркованы автомобили - не один, а сразу два черных лимузина, рассказал агентству один из сотрудников кампуса.

После переговоров, по данным "Коммерсанта", Путин улетит в Пекин на форум "Пояс и путь", а Ким Чен Ын останется во Владивостоке, где посетит места, где побывал его отец в 2002 году. Например, завод "Владхлеб", где Ким Чен Иру дали попробовать хлеб с добавлением активированного угля.

Что будут обсуждать Путин и Ким?

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Ким Чен Ын обсудят развитие двусторонних отношений, проблемы денуклеаризации и региональное сотрудничество.

"Что касается "химии", посмотрим - президент России встретится с Кимом, и давайте дождемся результатов их общения", - говорил Песков, имея в виду слова президента США Дональда Трампа, который после первой встречи с Ким Чен Ыном в 2018 году заявил, что между ними возникло "фантастическое взаимопонимание" (некоторые российские СМИ ошибочно перевели слово "взаимопонимание" как "химия").

После этого Трамп встречался с Кимом еще раз, в феврале 2019 года. Стороны вновь обсуждали ядерное разоружение КНДР, но переговоры, как и в первый раз, закончились ничем.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В феврале 2019 года Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели безрезультатные переговоры в Ханое

Теперь Ким Чен Ын должен продемонстрировать Америке, что КНДР не пребывает в изоляции, сказал Би-би-си профессор австралийского университета имени Джона Кёртина Алексей Муравьев.

"Если КНДР сможет показать, что у нее все еще есть поддержка со стороны одной из мировых держав, это даст ей преимущество в переговорах с США и Китаем, - говорит Муравьев. - Нужно отдать Киму должное. Он умело ведет дипломатическую игру с высокими ставками, в которой на кону экономические интересы Северной Кореи и выживание самого режима".

Ранее в апреле Северную Корею посетила делегация депутатов Госдумы, а до того в Пхеньяне побывали депутаты заксобрания Амурской области и глава МВД России Владимир Колокольцев.

На встречах северокорейская сторона предлагала активизировать экономическое сотрудничество. В частности, шла речь о строительстве автомобильного моста через реку Туманная в Приморье, рассказывал Би-би-си глава фракции КПРФ в амурском заксобрании Роман Кобызов.

Путин и Ким Чем Ын также могут обсудить строительство железной дороги и газопровода, предполагал в разговоре с Би-би-си профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.