Что известно о группировке, которая может стоять за терактами на Шри-Ланке

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Специалисты осматривают пострадавшую от взрыва церковь Святого Себастьяна в Негомбо

Малоизвестная прежде группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ("Национальное единение") может быть причастна к серии взрывов в церквях и отелях Шри-Ланки в воскресенье, сообщили местные власти.

Ни "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", ни какая-либо иная организация пока не взяли на себя ответственность за теракты, унесшие жизни более 300 человек.

Власти страны также считают, что местные экстремисты не могли совершить настолько масштабное нападение в одиночку и, возможно, получили помощь из-за рубежа.

Также правоохранительные органы склонны полагать, что атаки в стране были совершены местными экстремистами в ответ на недавний теракт в Новой Зеландии.

Во вторник стало известно, что по делу о терактах уже задержаны 40 человек.

Что это за группировка?

До заявления властей Шри-Ланки название "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" было известно немногим. Считается, что в 2016 году группировка откололась от другой, более крупной исламистской организации со схожим названием.

Об этой группировке также известно немного. Один из ее лидеров Абдул Разик был арестован в 2016 году за разжигание ненависти по отношению к буддистам. Позднее он принес извинения.

При этом "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" - это лишь мелкая радикальная группа в немногочисленном мусульманском сообществе Шри-Ланки - только 9,7% из 21 млн жителей страны исповедуют ислам.

Организация слабо представлена в социальных сетях. Хотя у нее имеется страница в "Фейсбуке", обновляется она достаточно редко. "Твиттер" группировки не обновлялся с марта 2018 года. Сайт отключен, хотя неясно, произошло ли это после воскресных нападений или раньше.

Все это наталкивает на вопрос о способности такой организации самостоятельно подготовить и осуществить столь масштабную атаку.

Предупреждения спецслужб

Пресс-секретарь правительства Раджита Сенаратне сообщил на пресс-конференции в понедельник, что зарубежные спецслужбы несколько раз предупреждали своих коллег в Шри-Ланке о готовящихся терактах.

Это не единственное свидетельство того, что официальные лица страны были предупреждены об опасности.

Министр связи Харин Фернандо разместил у себя в "Твиттере" документ, в котором приводится название "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" и говорится, что группировка готовится к проведению серии нападений в церквях и около здания посольства Индии на Шри-Ланке.

Также в документе упоминается имя предполагаемого лидера группировки - Мохамеда Захрана.

"Ряд сотрудников сил безопасности были проинформированы об угрозе терактов. Однако действовали спецслужбы с задержкой. Необходимо серьезно разобраться в том, почему информацию проигнорировали", - говорится в "Твиттере" министра связи Харина Фернандо.

Директор шриланкийского отделения Международной кризисной группы Алан Кинан сообщил Би-би-си, что "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" предположительно стоит за осквернением статуй Будды в городе Маванелла в 2018 году.

Эту же информацию журналистам подтвердил министр автомобильных дорог Шри-Ланки Кабир Хашим.

"На одного из моих сотрудников безопасности напали в ходе инцидента. Несколько подозреваемых были задержаны, и некоторых из них потом отпустили. Стало известно, что один из них - смертник, участвовавший в воскресном нападении", - заявил он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пресс-секретарь правительства Шри-Ланки Раджита Сенаратне назвал членов группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" главными подозреваемыми в серии взрывов

При этом, принимая во внимание скромные размеры группировки, чиновники подозревают, что она действовала не в одиночку.

"Мы думаем, что столь небольшой организации было бы не под силу осуществить такую масштабную акцию, - заявил пресс-секретарь правительства. - Сейчас мы изучаем международные связи группировки и выясняем, где и как могли быть подготовлены смертники и собраны взрывные устройства".