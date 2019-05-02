Первое интервью автора Telegram-канала "Сталингулаг" Александра Горбунова. Видео

На "Сталингулаг" подписаны более 300 тысяч человек, этот канал входит в тройку самых популярных Telegram-каналов России. В своих постах автор Александр Горбунов, который до недавнего времени сохранял анонимность, резко критикует власть. Именно его политик Алексей Навальный два года назад назвал главным политическим колумнистом страны.

В последние дни к родственникам Горбунова начала приходить полиция, и в разговоре с Би-би-си он впервые подтвердил, что ведет канал "Сталингулаг". Как родилась идея создать канал, откуда такое название и чем удивительна история его автора, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.