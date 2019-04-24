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Власти Шри-Ланки установили личности восьми из девяти напавших на церкви и гостиницы в пасхальные выходные и убивших более 350 человек. Почти все смертники - хорошо образованные и обеспеченные представители среднего класса. Одна из них - женщина, по всей видимости, жена одного из нападавших. Еще одна отличительная черта, объединяющая смертников, - у них есть связи за границей.

"Один из смертников учился в Британии, а высшее юридическое образование получил в Австралии, после чего вернулся на Шри-Ланку", - сказал в среду заместитель министра обороны Шри-Ланки Руван Виджевардене.

"В деньгах они не нуждались, их семьи были довольно благополучными в финансовом плане", - добавил министр.

Богатые братья

По делу о взрывах арестованы около 60 человек, 30 человек находятся за решеткой.

Двое смертников, как полагают власти, были мусульманами и сыновьями состоятельного торговца специями в Коломбо. Именно эти двое - 31-летний Ильхам и 33-летний Иншаф Ибрагим - привели в действие взрывные устройства в отелях Shangri-La и Cinnamon Grand в Коломбо. Один из братьев, пытаясь попасть в отель, выдал себя за другого человека. Второй назвал свое настоящее имя.

Один из братьев Иншаф Ибрагим, как пишут СМИ, владел медной фабрикой на востоке Коломбо.

Как пишет таблоид Daily Mail, полиция полагает, что ближайшие родственники знали о планах братьев. Более того, есть предположение, что семья была своеобразной самостоятельной "исламистской ячейкой". Когда полицейские пришли к дому семьи, жена одного из братьев совершила самоподрыв, в результате погибла она сама и ее двое детей, пишет Daily Mail. По информации Рейтер, взрыв у дома семьи Ибрагим совершил один из братьев, в результате чего погиб он, его жена и их трое детей.

"Они казались хорошими людьми", - цитирует Рейтер соседку братьев Фатиму Фазла.

Как пишет Рейтер со ссылкой на источник, близкий к семье братьев, младший брат Ильхам открыто выражал экстремистские взгляды и ходил на встречи местной исламистской группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", которая могла быть причастна к воскресным нападениям. Старший брат придерживался более умеренных взглядов.

Полиция, как пишет Рейтер, допрашивает отца братьев Мохаммеда Юсуфа Ибрагима. Богатого торговца специями знали и уважали многие в округе. "Он всегда помогал бедным едой и деньгами. Просто не верится, что его дети способны на такое. Из-за них теперь всех мусульман будут подозревать", - сказала агентству Рейтер соседка братьев.

В результате самых кровавых нападений на Шри-Ланку за последние 10 лет погибли свыше 350 человек, 500 человек получили ранения.

Власти Шри-Ланки поначалу возложили ответственность за теракты на малоизвестную местную исламистскю группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", добавив, что организация не могла самостоятельно организовать нападения, и координация действий смертников скорее всего осуществлялась из-за рубежа.

"Они были хорошо подготовлены, координация была на высшем уровне. Прежде мы с таким не сталкивались", - сказал во вторник премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе.

Чуть позже ответственность за нападения на три церкви и четыре гостиницы взяла на себя запрещенная в России и ряде других стран экстремистская группировка "Исламское государство".

Группировка опубликовала видеозапись, в которой предположительно запечатлены нападавшие, они приносят клятву верности "Исламскому государству".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как утверждают в местной мусульманской общине, Захран Хашим отличался радикальными взглядами и стремился привить радикальные взгляды молодежи

Ключевая фигура

Предполагаемый организатор нападений, как пишут СМИ со ссылкой на источники, - ланкийский проповедник-исламист Захран Хашим, а индийские спецслужбы якобы предупреждали власти Шри-Ланки о готовящихся нападениях.

Именно Хашим по всей видимости появляется на видео "Исламского государства", где группа предполагаемых смертников приносит клятву. Человек, который похож на Захрана Хашима, действует как руководитель группы. Также СМИ со ссылкой на источники пишут, что Хашим был одним из лидеров "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания".

По данным агентства Франс пресс, Захран Хашим мог быть связующим звеном между ИГ и ланкийскими джихадистами, а также, скорее всего, был ключевой фигурой в реализации плана нападений.

Франс пресс приводит слова заместителя главы Совета мусульман Шри-Ланки Хилми Ахамеда, который утверждает, что три года назад он лично предупреждал власти страны о радикальных взглядах Хашима.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После взрывов власти страны объявили в стране чрезвычайное положение

"У него не было семьи, и он под видом преподавания Корана занимался радикализацией молодых мусульман", - говорит Хилми Ахамед. У Хашима был канал в YouTube и страница в "Фейсбуке", где он публиковал проповеди провокационного характера, разжигающие межрелигиозную рознь.

По словам Ахамеда, в мусульманской общине знали, что у Хашима были "международные связи". "Все его видео загружались в Индии. Он с помощью контрабандистов добирался до Индии и возвращался обратно", - говорит представитель мусульманской общины.

По словам Ахамеда, он не знает, жив Хашим или нет. По данным телеканала Си-эн-эн, Хашиму было около 40 лет и он родился в восточном округе Баттикалоа. Один из взрывов прогремел в церкви города Баттикалоа.

Как пишет Франс пресс, личность Захрана Хашима идентифицирована полицией, однако полиция ошиблась в написании его имени, назвав его Хашими.

Франс пресс со ссылкой на источник, близкий к расследованию, подчеркивает, что до проведения анализов ДНК нельзя утверждать, что Хашим был причастен к нападениям.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Три взрыва из восьми прогремели в церквях

Ответ на нападения в Новой Зеландии?

Восемь взрывов прогремели в воскресенье, 21 апреля: три - в церквях во время пасхальных служений, три - в дорогих отелях, седьмой - около столичного зоопарка, восьмой - в районе Дематагода в Коломбо.

Министр обороны страны Руван Виджевардене предположил, что взрывы могли быть совершены в ответ на нападение на две мечети в Новой Зеландии 15 марта, в результате которого погибли 50 человек.

Однако пресс-служба премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн сообщила, что новозеландская сторона пока не получала каких-либо разведданных о связи этих нападений.

Власти ввели режим ЧП, на время которого полиции предоставляются особые полномочия. В частности, стражам порядка разрешено арестовывать подозреваемых без решения суда.

Взрывы на Шри-Ланке произошли через 10 лет после окончания затяжной гражданской войны. Речь идет о крупнейшем за всю историю страны нападением на христианское меньшинство, которое составляет около 7% населения Шри-Ланки.