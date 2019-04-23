27 лет в коме: история женщины, отдавшей за сына половину жизни

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Причиной комы обычно становится травма мозга

Мунира Абдула из Объединенных Арабских Эмиратов вышла из 27-летней комы. В 1991 году в автокатастрофе она закрыла телом своего четырехлетнего сына Омара, чтобы он выжил. На этой неделе Омар рассказал журналистам историю матери.

Автокатастрофа произошла, когда Мунире было 32 года. Автомобиль, за рулем которого сидел брат ее мужа, врезался в автобус.

Мунира с сыном Омаром была на заднем сидении. Перед столкновением она успела закрыть его телом, чтобы защитить, рассказал он сам в интервью эмиратской газете The National.

"Когда-нибудь она проснется"

"Я не ставил на ней крест. Я всегда чувствовал, что когда-нибудь она проснется", - говорит Омар в интервью.

"Я решил рассказать ее историю, чтобы люди не теряли надежды, если их близкие попадают в такую ситуацию. Не приравнивайте их к мертвым, если они оказываются в таком положении", - продолжает он.

"Мама сидела вместе со мной на заднем сидении. Когда она увидела, что произойдет авария, она обняла меня, чтобы защитить от удара", объясняет Омар. В итоге он отделался синяком на голове. А вот его мать получила серьезную черепно-мозговую травму и лишь в прошлом году очнулась в Германии. В коме она провела 27 лет.

Десятилетия без сознания

После катастрофы Муниру положили в больницу, а после перевезли в Лондон. Она оставалась в вегетативном состоянии - не отвечала на стимулы, но чувствовала боль, пишет The National.

Затем Муниру перевезли назад в ОАЭ, в город Эль-Айн, где она жила, и в соответствии с ее страховкой положили в больницу. Там она оставалась в течение нескольких лет. Муниру кормили через трубку и время от времени проводили сеансы физиотерапии, чтобы у нее не атрофировались мышцы.

В 2017 году семье Муниры предложили грант от Двора наследного принца. Администрация предлагала деньги на ее перевод в Германию. Там ей сделали несколько операций, чтобы предотвратить развитие дистрофии, и начали давать препараты для улучшения общего состояния.

Скандал в больнице

С момента перевозки Муниры в Германию прошел год. Как-то раз Омар начал громко спорить с персоналом больницы в палате - и его мать пошевелилась. "В палате было какое-то недопонимание, она подумала, что я в опасности, и это спровоцировало шок, - говорит он. - Она издавала странные звуки, я попросил врачей ее осмотреть. Они сказали, что все показатели в норме".

"Через три дня я проснулся от того, что кто-то звал меня по имени. Это была она! Она произносила мое имя. Я был на небесах от счастья. Это был момент, о котором я мечтал годами - и ее первым словом было мое имя", - рассказывает сын.

Мунира постепенно приходила в сознание. Сегодня она может поддерживать разговор, но по-прежнему чувствует боль. Мунира вернулась в Абу-Даби и сейчас проходит физиотерапию, восстанавливая способность нормально сидеть.

Редкий случай

Случаев, когда к людям возвращается сознание после нескольких лет комы, очень мало. И даже если это происходит, восстановление может быть долгим.

В британской службе здравоохранения утверждают, что вероятность выхода человека из комы оценить невозможно. И даже люди, которые возвращаются в сознание, зачастую остаются инвалидами из-за повреждений мозга.

Один из самых известных случаев возвращения из комы - случай Терри Уоллиса, американца, попавшего в автокатастрофу в 19 лет и пролежавшего в вегетативном состоянии еще 19. Считается, что ему удалось регенерировать ткань мозга.

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