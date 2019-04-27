Паника из-за 5G в Швейцарии: стоит ли бояться "опасного излучения"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Юная Корея первой дала зелёный свет стандарту 5G

Власти Швейцарии введут систему мониторинга, чтобы успокоить граждан, опасающихся излучения от мобильных антенн нового стандарта связи 5G. Разбираемся, есть ли основания для фобии.

Швейцария на прошлой неделе стала третьей страной в мире после Южной Кореи и США, где стали предоставлять услуги мобильной связи пятого поколения - то самое 5G. Однако, по данным властей, которые приводит агентство Рейтер, примерно половина жителей полагают, что антенны для нового типа связи могут быть опасны.

Кабинет министров призвал федеральное агентство по охране окружающей среды измерять уровни так называемой неионизирующей радиации, оценивать ее риски и регулярно информировать общественность о своих выводах.

В феврале федеральное агентство связи разыграло на аукционе услуги 5G и присудило трем операторам - Salt, Sunrise и Swisscom - частоты нового поколения в общей сложности на 380 млн швейцарских франков (377 млн долларов).

Один только Swisscom обещает до конца года обеспечить всех желающих швейцарцев новым стандартом связи.

С помощью 5G-сетей можно будет управлять "интернетом вещей", поскольку технология обещает увеличить скорость передачи данных в 10-20 раз. Так, фильм в высоком разрешении (HD) будет скачиваться с новым стандартом связи примерно за минуту.

Откуда опасения?

Тем временем уровень радиации от смартфонов и правда замеряется не везде и не всегда, по этому вопросу у экспертов еще нет единого мнения.

Группа физиков электромагнитного поля, скептически относящихся к новому стандарту мобильной связи, создала сайт EMFscientist.org. Еще в 2015 году они опубликовали пресс-релиз, согласно которому мобильные передатчики могут увеличивать риск рака, клеточный стресс и разрушительно сказываться на генах, а также притуплять память и способность людей к обучению.

Их же доклад, опубликованный в прошлом году, содержит свидетельства того, что под воздействием излучения у крыс образуется рак сердца.

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Американское общество по борьбе с раком, напротив, изучило метаанализ исследований по влиянию мобильной связи на людей и не нашло подтверждений увеличения риска рака при активном использовании мобильной связи.

Как подтверждают и их британские коллеги, слабой радиации от вышек и смартфонов недостаточно, чтобы разрушить химические связи в молекулах ДНК, что могло бы спровоцировать раковую опухоль.

Образование и фобии

Эксперты полагают, что всплеск нынешней фобии мобильного излучения связан именно с недостатком информации о 5G.

"Боязнь радиоизлучений - довольно распространенная фобия, в России тоже много такого есть", - сообщил Русской службе Би-би-си Ньюз директор некоммерческой организации "Общество защиты интернета" IT-эксперт Михаил Климарев.

"Люди не понимают, как это работает. И пугаются непонятного - это все от недостатка образования. Почему именно 5G - достаточно банально. Новая технология. Кто-то что-то кому-то сказал, и завертелось", - пояснил эксперт.

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"Такие "приступы фобии", без всякого сомнения, будут возникать по всему миру, и чем менее образованы жители, тем больше фобий будет возникать. В России уже есть группа "противников 5G", - добавил IT-специалист.

Тем временем Китай готовится стать четвертой страной с новым стандартом связи уже в ближайшие месяцы.

Другой пласт опасений связан с самими операторами: например, китайской компании Huawei не дали выйти на 5G-рынок Кореи и США, ссылаясь на соображения безопасности.

В январе американские власти обвинили Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве. В компании же утверждают, что она не принадлежит властям Китая, не контролируется ими и не находится под их влиянием.